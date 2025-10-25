Sau nhiều trận bão, bờ biển Quảng Trị sạt lở nghiêm trọng

N HIỀU ĐIỂM SẠT LỞ CŨ, MỚI TIẾP TỤC MỞ RỘNG

Năm 2025, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và bão lũ xuất hiện với tần suất dày đặc, tình trạng xâm thực biển tại Quảng Trị ngày càng sâu vào đất liền, gây nguy hiểm cho hạ tầng và dân sinh.

Sạt lở nghiêm trọng tại vị trí lăng Ngư Ông, thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch ẢNH: THANH LỘC

Tại xã Bắc Trạch, đoạn bờ biển qua thôn Thanh Xuân bị sóng biển đánh mạnh, gây sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, đền thờ Ngư Ông, nơi gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh ngư dân, đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. Toàn xã có khoảng 7 km bờ biển bị sạt lở, trong đó gần 1 km trước đền Ngư Ông đã ở mức báo động. Trước kia, từ sân đền ra mép nước cách khoảng 200 m, nay chỉ còn vài bước chân. Sóng biển và triều cường đã cuốn trôi gần hết lớp cát, khiến kè đá bị nứt toác, xói lở lan rộng. Gần 450 hộ dân với 1.800 nhân khẩu đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Kè biển ở tổ dân phố Tân Mỹ, P.Bắc Gianh được đầu tư kiên cố, nhưng vẫn còn 4,5 km chưa được đầu tư ẢNH: THANH LỘC

Ông Hoàng Văn Hải, người dân thôn Thanh Xuân, cho biết chính quyền và người dân chỉ có thể đổ đá hộc tạm gia cố, song biện pháp này không thể trụ lâu trước sức tàn phá của sóng và bão. "Khu vực quanh đền Ngư Ông đang có nguy cơ bị đánh sập. Chúng tôi mong các cấp sớm đầu tư bờ kè kiên cố để bảo vệ bờ biển và ngôi đền", ông nói.

Tại P.Bắc Gianh (trước đây thuộc P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn, Quảng Bình), tình trạng xâm thực cũng diễn biến phức tạp. Bờ biển bị sóng đánh mạnh, gây sạt lở nhiều vị trí, đe dọa giao thông và khu dân cư. Nơi này từng có rừng phi lao chắn cát, nhưng sau nhiều cơn bão, rừng bị cuốn trôi, khiến sạt lở nghiêm trọng hơn.

Năm 2024, tỉnh Quảng Bình cũ đã bố trí 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư để sửa 450 m kè cũ và làm mới gần 1.400 m kè biển tại P.Quảng Phúc. Công trình đã hoàn thành đầu năm 2025, song vẫn còn khoảng 4,5 km kè biển cấp bách chưa được đầu tư, tiếp tục bị sóng xâm thực mạnh.

Cần sớm bố trí kinh phí để khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

C ẦN SỚM BỐ TRÍ VỐN KHẮC PHỤC LÂU DÀI

Theo bà Trần Ngọc Hương, Phó chủ tịch UBND P.Bắc Gianh, do thời tiết cực đoan, bờ biển chưa được gia cố dài khoảng 4,5 km đã sạt sâu từ 10 - 20 m, đe dọa tuyến đường ven biển và đường dân sinh. "Sau bão số 10, sóng lớn đã ăn sát mép đường ven biển. Nếu thêm một cơn bão mạnh, tuyến đường này có thể bị phá hỏng, ảnh hưởng đến khu dân cư tổ Tân Mỹ", bà Hương nói.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chủ trương đầu tư tuyến kè dài 1 km trước đền thờ Ngư Ông (xã Bắc Trạch), với tổng mức 160 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030. Người dân kỳ vọng dự án này sẽ giúp giải quyết căn cơ tình trạng sạt lở.

Hiện, nhiều khu vực ven biển khác của tỉnh Quảng Trị chưa có kè bảo vệ cũng bị xâm thực mạnh; thậm chí một số đoạn kè cũ đã bị sóng đánh vỡ. Ông Trần Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết ngành đã khảo sát các điểm sạt lở để lên kế hoạch khắc phục khẩn cấp và chỉ đạo các địa phương gia cố tạm thời trong khi chờ bố trí kinh phí xử lý triệt để.

"Sau mấy trận bão liền, nhiều vị trí sạt lở bị tác động nặng, trong đó có nơi đã có kè nhưng bị hư hỏng, xuống cấp. Các khu vực chưa có công trình bảo vệ thì bị xâm thực sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đang tập trung kiểm tra, lập kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên vì nguồn lực địa phương có hạn, trong khi nhu cầu khắc phục là rất lớn", ông Nam cho biết.