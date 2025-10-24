Trao 1.500 'gói sinh kế' cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ Thanh Hóa

Ngày 23.10, tại Thanh Hóa, chương trình được thực hiện với sự phối hợp cùng Báo Nông thôn Ngày nay (Dân Việt) và chính quyền địa phương tại xã Nông Cống (Thanh Hóa), nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nặng nề do các cơn bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua.



Công ty Bình Điền tổ chức trao sinh kế cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ ở Thanh Hóa ẢNH: CTV

Trong tháng 9 và 10 năm 2025, các tỉnh phía bắc nước ta đã phải oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề từ những cơn bão lớn liên tiếp. Thiên tai không chỉ cướp đi tài sản, mùa màng mà còn để lại những tổn thất về người, khiến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân, rơi vào cảnh khó khăn, bấp bênh. Ruộng vườn ngập úng, gia súc gia cầm bị cuốn trôi, nhiều gia đình mất đi nguồn sinh kế duy nhất.

Trước những tổn thất to lớn về tài sản và tư liệu sản xuất của người dân, với tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng với xã hội, Công ty Bình Điền đã quyết định triển khai hành động cấp thiết và kịp thời. Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ trực tiếp cho 1.500 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất thông qua 1.500 gói sinh kế. Mỗi gói trị giá 2 triệu đồng, bao gồm các vật tư nông nghiệp thiết yếu là phân bón và lúa giống.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ: "Hơn cả một hoạt động hỗ trợ vật chất, chương trình "Trao sinh kế" là tấm lòng của tập thể Bình Điền và các đối tác gửi đến bà con Thanh Hóa. Chúng tôi hiểu rằng, sau bão lũ điều người dân cần nhất là một điểm tựa để đứng lên, một phương tiện để tái sản xuất. Chúng tôi mong rằng những hỗ trợ thiết thực này sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con sớm vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế gia đình. Thông qua chương trình này, hy vọng góp phần giúp đỡ đồng bào vùng bão, lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái sản xuất và khắc phục những khó khăn do bão lũ gây ra".



