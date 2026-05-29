Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, công ty gây 'ngộp thở' cam kết di dời

Liên quan bài viết Người dân 'ngộp thở' vì mùi hôi từ công ty thức ăn gia súc, ngày 29.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Minh Quốc, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt (gọi tắt là Công ty Tiến Đạt, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), thừa nhận những thiếu sót trong quá trình vận hành gây ảnh hưởng tới cộng đồng.

Ông Quốc khẳng định doanh nghiệp đã nhận thức rõ sai phạm và cam kết với các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ nghiêm túc thực hiện việc di dời nhà máy đến địa điểm mới phù hợp với quy hoạch và phân vùng môi trường được phê duyệt.

Mùi hôi từ 20 tấn lông gia cầm bên trong nhà máy

Trước đó, ngày 25.5.2026, Báo Thanh Niên có bài phản ánh Công ty Tiến Đạt trong quá trình hoạt động đã gây nên mùi hôi. Người dân ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh bức xúc, kêu cứu vì mùi hôi thối bốc ra liên tục ngày đêm từ quá trình sản xuất của công ty này.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Tây Ninh do Sở Nông nghiệp - Môi trường dẫn đầu đã kiểm tra thực địa tại Công ty Tiến Đạt ẢNH: B.B

Cũng trong ngày 29.5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, ngày 27.5, đoàn kiểm tra liên ngành do sở này chủ trì đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy sản xuất của Công ty Tiến Đạt trong Cụm công nghiệp Hoàng Gia.

Tại buổi kiểm tra thực tế vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27.5, dù nhà máy tạm ngưng hoạt động sản xuất ở thời điểm đoàn có mặt, không khí xung quanh vẫn bị bủa vây bởi mùi hôi.

Cơ quan chức năng ghi nhận mùi hôi nồng nặc phát sinh trực tiếp từ khu vực tập kết nguyên liệu lông gia cầm (gà, vịt), với khối lượng tồn lưu lên đến khoảng 20 tấn bên trong nhà máy. Đây chính là nguyên nhân khiến người dân ở ấp Mới 2 bức xúc trong thời gian qua.

Dù hoạt động trong ngành nghề đặc thù có nguy cơ ô nhiễm cao là sản xuất nguyên liệu thức ăn gia súc từ lông gia cầm tươi thu mua từ các lò mổ, Công ty Tiến Đạt lại chưa đầu tư lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy định.

Công ty cũng chưa thực hiện thu gom hay ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý rác thải. Toàn bộ lượng nước sản xuất và sinh hoạt từ 1 - 2 m3/ngày đều được lấy từ giếng khoan ngầm tự phát trong khuôn viên.

Hiện có hơn 20 tấn lông gà, lông vịt tươi tập kết tại Công ty Tiến Đạt (Cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) ẢNH: B.B

Đáng nói hơn, qua đối chiếu hồ sơ, Công ty Tiến Đạt chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép triển khai dự án tại vị trí này.

Công ty hoàn toàn "trắng" các thủ tục bắt buộc từ đầu tư, đất đai, xây dựng cho đến môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Ngay cả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 3.000 m2 giữa công ty này và chủ đầu tư hạ tầng là Công ty TNHH Hoàng Gia Long An cũng chỉ là hợp đồng viết tay giữa 2 bên, không có công chứng hay chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 9.2025, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh đã xử phạt Công ty Hoàng Gia Long An 130 triệu đồng vì tổ chức thi công không phép và buộc phá dỡ công trình.

Đến ngày 20.3.2026, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh tiếp tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Tiến Đạt với số tiền 65 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng và buộc phải di dời toàn bộ dự án đến vị trí phù hợp với quy hoạch.

"Siết" để công ty không thể bất chấp lệnh cấm

Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận Công ty Tiến Đạt có dấu hiệu bất chấp lệnh cấm, duy trì hoạt động sản xuất, đẩy người dân vào cảnh "ngộp thở" đúng như Báo Thanh Niên phản ánh.

Bên trong nhà máy sản xuất của Công ty Tiến Đạt ẢNH: B.B

Đoàn kiểm tra do ông Phan Công Hợi, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Tây Ninh), làm trưởng đoàn đã yêu cầu công ty phải khẩn trương thu gom, vận chuyển và xử lý dứt điểm toàn bộ 20 tấn nguyên liệu và phụ phẩm tồn lưu trong nhà xưởng để triệt tiêu mùi hôi, không để ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Công thương chỉ đạo Điện lực khu vực Đức Hòa tiến hành rà soát quy trình cấp điện 3 pha trước đây. Nếu doanh nghiệp tiếp tục không chấp hành lệnh đình chỉ hoạt động, cơ quan điện lực sẽ phối hợp ngừng cung cấp điện phục vụ sản xuất.

Khu đất rộng 3.000 m2 Công ty Tiến Đạt đang dùng làm xưởng sản xuất cũng chỉ được giao dịch bằng "giấy viết tay" giữa chủ đầu tư và chủ doanh nghiệp ẢNH: B.B

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đề nghị Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Công an xã Mỹ Hạnh tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Cụm công nghiệp Hoàng Gia nói chung và Công ty Tiến Đạt nói riêng; phối hợp UBND xã Mỹ Hạnh và các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh.