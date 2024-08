Sầu riêng Tây nguyên vào vụ, xuất khẩu rau quả tăng vọt

Trong khoảng 1 tháng qua, nông dân Tây nguyên bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Chính mặt hàng trái cây "vua" này đã giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả sơ bộ của tháng 8 đạt tới 700 triệu USD vượt tháng 7 khoảng 150 triệu USD và tăng hơn cùng kỳ năm ngoái đến 236 USD.



Sầu riêng Tây nguyên đang vào vụ thu hoạch rộ CHÍ NHÂN

Theo Tổng cục Hải quan, tính chung 8 tháng của năm 2024 xuất khẩu rau quả đạt 4,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 29% tương đương con số tăng thêm trên 1 tỉ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, tính đến hết tháng 7 đạt 2,5 tỉ USD tương đương thị phần 64%, giảm 1% so với năm 2023. Trong khi đó, thị phần của Thái Lan tăng từ 2% lên 3,15%; nguyên nhân là do thời gian qua Thái Lan tăng mạnh nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam để xuất sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, thị phần của thị trường Hàn Quốc cũng tăng từ 4% lên 4,87%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả 8 tháng qua đạt 1,5 tỉ USD tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia, vụ thu hoạch sầu riêng ở các tỉnh Tây nguyên đạt cao điểm vào tháng 9 - 10. Trong năm 2023, đây cũng là 2 tháng có kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt mức cao nhất với tổng giá trị khoảng 800 triệu USD. Với sự thuận lợi về thị trường và giá cả như hiện tại, trong 4 tháng cuối năm 2024 xuất khẩu sầu riêng có thể mang về thêm khoảng 1 tỉ USD. Đây cũng là giai đoạn nguồn cung sầu riêng tươi Thái Lan giảm dần và sản phẩm của Việt Nam ở thế một mình một chợ.