Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ giảm 100 vụ trưởng, vụ phó

Tổ chức lại Ban Thi đua khen thưởng T.Ư và Ban Tôn giáo Chính phủ

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Bộ Nội vụ công bố, trên cơ sở Nghị định số 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, cơ quan này đã sửa đổi bổ sung quy định về chức năng nhiệm vụ các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc bộ.

Sau khi sắp xếp lại bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 10 lãnh đạo cấp tổng cục, 100 vụ trưởng, vụ phó ĐÌNH TRƯỜNG

Theo đó, 20/20 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đã có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Về bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 3 đơn vị thuộc bộ và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương tổng cục thuộc bộ. Trong đó, giảm 2 vụ thuộc bộ, giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương tổng cục là Ban Thi đua khen thưởng T.Ư và Ban Tôn giáo Chính phủ thành 2 cơ quan tương đương cục thuộc bộ.

Bộ này cũng đã kiện toàn các đơn vị thuộc 2 ban, tổ chức lại các vụ và tương đương thuộc ban thành các phòng và tương đương thuộc ban; đồng thời, tiến hành sắp xếp, giảm số lượng đầu mối.

Cụ thể, đã giảm 24 đơn vị đầu mối. Trong đó, giảm 3 đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, giảm 1 đơn vị thuộc văn phòng bộ; tăng 1 đơn vị thuộc thanh tra bộ do yêu cầu nhiệm vụ của công tác thanh tra; giảm 1 đơn vị thuộc trung tâm thông tin; giảm 1 đơn vị thuộc Tạp chí Tổ chức Nhà nước; giảm 23 đơn vị thuộc Trường đại học Nội vụ Hà Nội. Tuy nhiên, do sáp nhập trường vào Học viện Hành chính quốc gia nên học viện tăng thêm 4 đơn vị so với trước đây.

Điều chỉnh cơ cấu lại 506 biên chế

Sau sắp xếp, Bộ Nội vụ đã giảm 3 chức danh vụ trưởng và tương đương, giảm 9 chức danh phó vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc bộ.

Đối với việc tổ chức lại 2 cơ quan tương đương tổng cục thành 2 cơ quan tương đương cục thuộc bộ đã giảm 2 chức danh tương đương tổng cục trưởng, giảm 8 chức danh tương đương phó tổng cục trưởng, giảm 22 chức danh vụ trưởng và tương đương thuộc tổng cục, giảm 66 chức danh phó vụ trưởng và tương đương thuộc tổng cục.

Đối với việc sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, đã giảm 24 chức danh trưởng phòng và tương đương, giảm 48 chức danh phó trưởng phòng và tương đương. Bộ Nội vụ cơ cấu lại 33 biên chế công chức và 473 biên chế sự nghiệp.