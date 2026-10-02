Sau thành công, con người thực sự cần điều gì?

Sáng 2.10, tại TP.HCM, Saigon Books và tác giả Nhan Húc Quân tổ chức ra mắt sách Phép màu để sống đời chân thật. Qua tác phẩm mới, tác giả mong muốn cùng bạn đọc nhìn lại bản thân, xác định giá trị sống và lựa chọn con đường trưởng thành, khẳng định chính mình.

Ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời, mỗi người đều đối diện với những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ trả lời: Tôi thực sự là ai? Tôi đang sống và làm việc vì điều gì? Sau tất cả, tôi muốn để lại điều gì?

Các khách mời của chương trình và tác giả Nhan Húc Quân (thứ ba từ trái qua) giao lưu về tác phẩm mới

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nếu hai tác phẩm trước của Nhan Húc Quân tập trung vào hành trình khám phá và vượt lên chính mình, Phép màu để sống đời chân thật mở rộng góc nhìn sang những vấn đề về trách nhiệm xã hội và giá trị mỗi người để lại cho cộng đồng.

Với hơn 30 năm trải nghiệm trên thương trường, tác giả không đưa ra một công thức thành công duy nhất mà kể những câu chuyện, chia sẻ những chiêm nghiệm để người đọc tự soi chiếu vào hành trình của mình. Theo chị, sống chân thật không đơn thuần là làm theo cảm xúc hay những điều mình muốn, mà còn là sống có trách nhiệm với những giá trị đã lựa chọn, với những người mình dẫn dắt và với cộng đồng.

Bìa song ngữ Việt - Anh sách Phép màu để sống đời chân thật (Saigon books và NXB Phụ Nữ Việt Nam vừa ấn hành)

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhan Húc Quân: "Phép màu lớn nhất là đủ can đảm trở về với mình"

Về động lực viết cuốn sách mới, tác giả Nhan Húc Quân cho biết: "Trong cuộc đời, có những điều khi xảy ra, ta nghĩ chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng nhìn lại, những dấu mốc tưởng chừng rời rạc ấy đôi khi lại được nối với nhau bằng một sợi chỉ. Tôi gọi đó là phép màu. Theo tôi, phép màu lớn nhất của đời người không phải là trở thành một ai đó phi thường, mà là sau tất cả thành công và thất bại, được và mất, gặp gỡ và chia ly - ta vẫn đủ can đảm trở về, nhận ra mình, sống thật với mình; và dùng chính cuộc đời chân thật ấy để trở thành một chút 'muối', một chút 'ánh sáng' cho cuộc đời của người khác".

Với Nhan Húc Quân, 3 cuốn sách là 3 dấu mốc trưởng thành, được ví với 3 loài hoa: xương rồng, mẫu đơn và cát tường. Đằng sau hình ảnh ấy là ba trạng thái của một con người: có cánh cửa đóng lại để ta không đi nhầm đường, có thất bại để học cách khiêm nhường và có những cuộc chia ly để biết buông bỏ.

"Khi còn trẻ, chúng ta dành rất nhiều năm để cố gắng trở thành một ai đó: có năng lực hơn, thành công hơn, được công nhận hơn. Đó là thời kỳ của hoa xương rồng. Xương rồng không được lựa chọn sa mạc, nhưng nó lựa chọn cách tồn tại giữa sa mạc - và rồi vẫn nở hoa. Có lẽ những năm tháng đầu tiên của đời doanh nhân cũng vậy: Ta học cách đứng vững trước khi học cách đi xa. Rồi đến một lúc, chỉ 'trở thành' thôi chưa đủ mà chúng ta phải luôn muốn vượt lên", chị Nhan Húc Quân chia sẻ.

Tổng giám đốc Saigon Books Phan Thị Mỹ Linh chia sẻ về quá trình xuất bản cuốn sách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chia sẻ về quá trình xuất bản, bà Phan Thị Mỹ Linh, Tổng giám đốc Saigon Books, cho biết một trong những điểm đáng chú ý của cuốn sách là những khái niệm gợi mở nhiều suy ngẫm. Trong đó, bà đặc biệt tâm đắc với khái niệm "tài khoản cảm xúc".

Theo bà, mỗi lời cảm ơn, lần giữ lời hứa hay sự lắng nghe đều là một khoản gửi vào mối quan hệ. Ngược lại, sự thất hứa, vô tâm hay những hành động làm tổn thương người khác sẽ khiến tài khoản ấy vơi đi. Muốn nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ, mỗi người cần biết vun đắp niềm tin trong các mối quan hệ. Đây cũng là nội dung được đơn vị xuất bản đưa lên vị trí nổi bật trong cuốn sách, so với bố cục ban đầu.