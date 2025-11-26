Sau thành công tại Việt Nam, VinFast mang Limo Green đến xứ vạn đảo

Sau 3 tháng bàn giao tại Việt Nam, VinFast Limo Green nhanh chóng trở thành hiện tượng trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ với doanh số lũy kế đạt 6.504 xe, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander (15.082 xe). Với kết quả này, Limo Green đã vượt Toyota Veloz Cross (6.225 xe) và Honda BR-V (3.225 xe) trong cuộc đua doanh số năm 2025, dù chỉ mới bán được hơn 3 tháng.

Gặt hái thành công tại Việt Nam, VinFast mang Limo Green trưng bày ở Triển lãm Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 (GJAW) diễn ra tại Indonesia. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất của ngành ô tô nước này và được xem như "cửa ngõ" để các hãng tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Sau 3 tháng xuất hiện trên thị trường, tổng lượng xe Limo Green bán ra đã vượt Toyota Veloz Cross ẢNH: C.T

Sự góp mặt của Limo Green bên cạnh dải sản phẩm xe điện VinFast thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người tiêu dùng xứ vạn đảo, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Limo Green là mảnh ghép quan trọng giúp VinFast hướng đến việc "phủ sóng" thị trường Indonesia - nơi được xem như "lãnh địa của dòng xe MPV". Hiện tại, Xanh SM đã có mặt tại xứ vạn đảo và bắt đầu chiếm lĩnh thị phần ở nhóm taxi công nghệ. Tuy nhiên, dòng xe chủ lực vẫn là mẫu VF e34 với 5 chỗ ngồi. Do đó, Limo Green sẽ là quân bài chiến lược giúp gia tăng vị thế của Xanh SM đối với các hãng gọi xe công nghệ khác.

Xanh SM tại Indonesia đa phần sử dụng xe VinFast VF e34, chưa có xe dịch vụ 7 chỗ ẢNH: C.T

Từ lâu, Indonesia được biết đến là thị trường "chuộng xe MPV" nhất khu vực Đông Nam Á. Với văn hóa gia đình đông người, khoảng cách di chuyển xa và nhu cầu chạy dịch vụ cao, người dùng tại đây ưu tiên các mẫu xe 7 chỗ có khoang nội thất rộng và chi phí vận hành hợp lý.

Những mẫu xe như Toyota Avanza, Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander hay Daihatsu Xenia đều được ưa chuộng tại đây. Tuy nhiên, sự lựa chọn đối với các dòng xe MPV thuần điện cỡ nhỏ còn khá ít nên Limo Green gia nhập thị trường Indonesia lúc này cũng còn nhiều dư địa để phát triển, giúp người dùng có thêm lựa chọn mới bên cạnh các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

VinFast Limo Green sẽ được giao đến tay khách hàng Indonesia từ tháng 3.2026 Ảnh: Kompas

Theo kế hoạch, VinFast Limo Green sẽ bắt đầu được hãng xe Việt Nam giao đến tay khách hàng Indonesia vào tháng 3.2026. Tuy vậy, ngay trong khuôn khổ triển lãm GJAW 2025, khách hàng đã có thể đặt cọc để sở hữu mẫu MPV điện này. Mức giá xe hiện chưa công bố nhưng nhiều nguồn tin cho biết, giá khởi điểm của Limo Green sẽ khá cạnh tranh trong phân khúc.

Về khả năng vận hành, Limo Green sử dụng mô-tơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, mạnh hơn đa số các mẫu xe dùng động cơ đốt trong cùng phân khúc. Ngoài ra, mẫu MPV thuần điện này sử dụng bộ pin dung lượng 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động 450 km sau mỗi lần sạc đầy.

Không gian nội thất cũng là điểm mạnh của Limo Green. Nền tảng xe điện cùng trục cơ sở lớn giúp hàng ghế thứ 3 rộng rãi hơn các mẫu MPV động cơ đốt trong. Khi vận hành trong môi trường đô thị, ưu điểm êm ái, không tiếng ồn động cơ, mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho tài xế lẫn hành khách, đặc biệt là nhóm khách mua xe chạy dịch vụ.

Limo Green được kỳ vọng trở thành nhân tố tạo nên thay đổi trong phân khúc MPV phổ thông tại Indonesia. Nếu có mức giá cạnh tranh, mẫu xe điện 7 chỗ này có khả năng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của các dòng MPV chạy xăng đến từ Nhật Bản, Trung Quốc... trong thời gian tới.