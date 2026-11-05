Sau tuổi 50, ăn sáng với trứng có thể mang lại 3 lợi ích này

Sau tuổi 50, khi khối lượng cơ dần suy giảm, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mắt tăng lên. Do đó, ưu tiên ăn những món giàu dinh dưỡng càng trở nên quan trọng. Trứng có thể đáp ứng một phần nhu cầu này nhờ chứa protein chất lượng cao, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Trứng chứa nhiều dưỡng chất có lợi, rất phù hợp cho bữa ăn sáng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ăn trứng vào buổi sáng có thể mang lại những lợi ích sau cho người sau tuổi 50:

Giúp duy trì khối lượng cơ

Sau tuổi 50, khối lượng và sức mạnh cơ bắp thường giảm dần theo thời gian. Quá trình này khiến cơ thể yếu hơn, giảm sức bền và gặp khó khăn khi thực hiện các hoạt động thường ngày. Nếu tình trạng mất cơ tiến triển nghiêm trọng, người lớn tuổi sẽ bị tình trạng teo cơ do tuổi tác, làm tăng rủi ro té ngã và giảm khả năng vận động.

Protein đóng vai trò quan trọng với chức năng sửa chữa và duy trì các mô cơ. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san British Journal of Community Nursing cho thấy trứng là nguồn protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và giàu leucine, loại a xít amin quan trọng với quá trình tổng hợp protein cơ. Đưa trứng vào chế độ ăn kết hợp hoạt động thể chất thường xuyên sẽ giúp duy trì sức mạnh và chức năng cơ ở người lớn tuổi.

Kiểm soát cân nặng

Kiểm soát cân nặng cần được quan tâm đúng mức ở người sau 50 tuổi. Khi tuổi tác tăng lên, khối lượng cơ thường giảm, khiến nhu cầu năng lượng của cơ thể thay đổi. Nếu vẫn duy trì thói quen ăn uống cũ mà ít vận động hơn, mọi người sẽ dễ tăng cân và tích tụ mỡ bụng.

Trứng giúp kiểm soát cảm giác đói nhờ chứa hàm lượng protein cao. Protein giúp tạo cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn vặt hoặc ăn quá nhiều vào các bữa tiếp theo.

Bổ sung choline não và hệ thần kinh

Choline là dưỡng chất thiết yếu tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, đặc biệt là chức năng não và hệ thần kinh. Chất này cần thiết để sản xuất acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho hoạt động trí nhớ, khả năng học tập và kiểm soát hoạt động của cơ bắp. Choline cũng tham gia cấu tạo màng tế bào và quá trình chuyển hóa chất béo tại gan.

Trứng là một trong những nguồn choline quan trọng. Phần lớn dưỡng chất này tập trung ở lòng đỏ. Một quả trứng cung cấp khoảng 140 mg choline. Ngoài ra, trứng còn chứa vitamin B12, dưỡng chất cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh bình thường. Thiếu vitamin B12 kéo dài có thể gây thiếu máu, mệt mỏi, tê bì tay chân và tổn thương thần kinh, theo Verywell Health.