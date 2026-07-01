Sau tuổi 60, nên trữ sẵn 4 thực phẩm này trong tủ lạnh

Không cần tìm đến những thực phẩm đắt tiền hay hiếm gặp. Thay vào đó, người lớn tuổi chỉ cần duy trì một số thực phẩm giàu dinh dưỡng trong tủ lạnh. Điều này giúp họ dễ dàng chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh và giàu dinh dưỡng, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Rau xanh và trứng là những món mà người trên 60 tuổi nên trữ sẵn trong tủ lạnh ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Dưới đây là những loại thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích người cao tuổi nên có sẵn trong tủ lạnh:

Sữa chua không đường

Sữa chua không đường là món vừa dễ ăn, vừa giàu protein, canxi và lợi khuẩn probiotic. Khi tuổi càng cao, hệ tiêu hóa thường hoạt động chậm hơn, trong khi hệ vi sinh đường ruột cũng thay đổi theo thời gian.

Ăn sữa chua sẽ giúp duy trì cân bằng lợi khuẩn đường ruột, nhờ đó cải thiện tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón. Bên cạnh đó, canxi và vitamin D trong sữa chua giúp củng cố sức khỏe xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương. Khi mua, nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và a xít béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho tim mạch và não bộ. Chẳng hạn, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Psychiatry Research cho thấy những người ăn nhiều cá có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn so với người ăn ít cá.

Rau lá xanh đậm

Các loại rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn, cải thìa hay rau chân vịt là những thực phẩm nên có sẵn trong tủ lạnh. Chúng chứa nhiều vitamin K, vitamin C, folate, kali, chất chống ô xy hóa và chất xơ.

Vitamin K có vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương, trong khi chất xơ giúp kiểm soát đường huyết và cholesterol. Đây đều là những lợi ích rất cần thiết đối với người lớn tuổi.

Tuy nhiên, với những người đang dùng thuốc chống đông máu warfarin, ăn nhiều rau giàu vitamin K hơn bình thường có thể làm giảm tác dụng của thuốc, trong khi nạp ít vitamin K hoặc ngừng đột ngột có thể làm tăng tác dụng của warfarin. Do đó, điều quan trọng là duy trì lượng rau ăn vào tương đối ổn định mỗi ngày và trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn.

Trứng

Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất như vitamin B12, vitamin D, selen và choline. Đặc biệt, vitamin B12 rất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh.

Trong khi đó, choline tham gia vào quá trình hình thành acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho trí nhớ và khả năng học tập. Đây đều là những dưỡng chất mà người lớn tuổi cần được cung cấp đầy đủ. Để tốt cho sức khỏe, nên ưu tiên trứng luộc, hấp hoặc ốp la với ít dầu thay vì chiên ngập dầu, theo Everyday Health.