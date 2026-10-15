Sau vụ 'con ghét bố mẹ', TP.HCM đưa văn hóa ứng xử trên mạng vào trường học

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã thông tin về nhóm "con ghét bố mẹ" gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, qua rà soát thông tin dư luận, Sở đã nắm bắt tình hình hoạt động của các hội nhóm có nội dung tiêu cực trên không gian mạng. Trong đó, có những nhóm mang tên đi ngược lại truyền thống văn hóa gia đình, thuần phong mỹ tục như nhóm "con ghét bố mẹ".

Các hội nhóm này thu hút lượng lớn người theo dõi, tương tác, với hàng trăm nghìn thành viên là thanh thiếu niên và phụ huynh.

Qua theo dõi, Sở ghi nhận các bài đăng trong nhóm chủ yếu là những câu chuyện, lời than phiền, tâm sự, chia sẻ về sự bất lực của các thành viên trong vai trò người con. Bên dưới các bài viết là những lời khuyên nhủ, an ủi, chia sẻ từ phụ huynh và các thành viên khác.

Nhóm 'con ghét bố mẹ' với gần 200.000 thành viên gây xôn xao mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến nay, Sở chưa phát hiện dấu hiệu lợi dụng hội nhóm để đăng tải nội dung, sử dụng câu từ lệch chuẩn văn hóa, gây tác động tiêu cực đến tâm lý, nhận thức, lối sống và đạo đức của giới trẻ, hoặc làm xói mòn những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam như "uống nước nhớ nguồn", "hiếu thảo với ông bà, cha mẹ".

Từ vụ 'con ghét bố mẹ', dạy học sinh ứng xử trên mạng

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đơn vị đã và sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử cộng đồng, quy tắc ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng vào phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với các mô hình "gia đình văn hóa", "bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc".

Thông qua đó, Sở nhấn mạnh vai trò nền tảng của gia đình và nhà trường trong giáo dục, ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn của học sinh, từ giao tiếp, ứng xử trong học tập, sinh hoạt gia đình, đời sống cộng đồng đến không gian mạng.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức chuỗi chương trình tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa tại các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Nội dung các chương trình tập trung vào thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng hiện nay, phê phán những hành vi lệch chuẩn, đồng thời hướng dẫn học sinh hình thành thói quen sinh hoạt văn minh, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành vi ứng xử của học sinh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa ngành văn hóa và giáo dục trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ việc cung cấp thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là hoạt động của các hội nhóm, để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm những đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7.10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã mời chị L.T.C (21 tuổi, ở Hưng Yên), người lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" với gần 1.000 thành viên, đến làm việc.

Tại cơ quan công an, chị L.T.C cho biết lập nhóm từ khi còn là học sinh, xuất phát từ những bất đồng, giận dỗi với bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Sau khi được công an tuyên truyền, nhắc nhở về những tác động tiêu cực có thể phát sinh, chị L.T.C đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài đăng và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.