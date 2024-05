Sau vụ đại hạ giá, gạo Việt giảm 6 USD/tấn

Cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, hiện giá gạo 5% tấm xuất khẩu chỉ còn 582 USD/tấn, thấp hơn 6 USD/tấn so với ngày 21.5 - thời điểm Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) công bố kết quả mở thầu tháng 5.



Gạo Việt Nam liên tục giảm giá từ khi có thông tin doanh nghiệp trúng thầu Indonesia với giá thấp VFA

Trong đợt mở thầu này, có 2 doanh nghiệp Việt Nam là Lộc Trời và Thuận Minh trúng thầu với số lượng 90.000 tấn.

Công ty Lộc Trời trúng thầu 2 lô, số lượng 60.000 tấn, với mức giá 563 USD/tấn, giảm tới 16 USD so với giá chào ban đầu 579 USD/tấn.

Đơn vị còn lại là Công ty Thuận Minh trúng thầu 30.000 tấn, chào giá thấp nhất trong số các doanh nghiệp dự thầu, chỉ 564,5 USD/tấn.

Cũng theo VFA, giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện ở mức 621 USD/tấn, tuy giảm 3 USD nhưng vẫn cao hơn ngày 21.5 là 7 USD/tấn.

Trong đợt thầu trên, các doanh nghiệp Thái Lan chào 3 lô mỗi lô 30.000 tấn với các mức giá thấp nhất 649 USD/tấn - bằng với giá mà Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) công bố. Các doanh nghiệp Thái Lan đã không trúng thầu vì không giảm giá gạo như một số doanh nghiệp Việt Nam.

Theo một số doanh nghiệp trong ngành gạo, thông thường khi có thông tin trúng thầu gạo với số lượng lớn thì thị trường nội địa sẽ sôi động, giá tăng vì có đầu ra thuận lợi. Tuy nhiên, tình hình hiện nay ngược lại khi thị trường trầm lắng, giá giảm. Nguyên nhân do giá trúng thầu của Lộc Trời quá thấp, mức 563 USD là giá CFR - giao hàng tại cảng bên mua, do đó phải trừ thêm khoảng 30 - 40 USD chi phí đóng gói và vận chuyển; nên giá thực mà đơn vị này bán chỉ 523 USD/tấn. Do đó, nếu tính đúng tính đủ thì giá trúng thầu thấp hơn đến 64 USD/tấn so với giá VFA công bố (giá FOB).

Việc một số doanh nghiệp Việt Nam bán gạo với mức quá thấp khiến cho những nhà nhập khẩu từ các thị trường khác căn cứ vào đó để thương lượng, thậm chí nhiều khách hàng tiếp tục kéo dài thời gian với kỳ vọng giá sẽ giảm thêm.