Sau vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: Đình chỉ hoạt động 82 bến thủy

Ngày 11.11, tại buổi giao ban báo chí định kỳ của tỉnh An Giang, đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết cùng với khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án lật ca nô du lịch Phú Quốc, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổng rà soát toàn bộ phương tiện và bến thủy trên địa bàn để xử lý vi phạm.

Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, thông tin về việc kiểm tra xử lý các phương tiện, bến thủy sau vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc

ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo đại tá Nguyễn Hải Dương, qua tổng rà soát toàn bộ phương tiện thủy, cảng biển, bến thủy nội địa, bước đầu đã hệ thống hóa được thực trạng quản lý, xác định những nội dung còn bất cập, những vấn đề cần làm rõ để đề xuất giải pháp khắc phục. Từ đó, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải thủy và du lịch.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức 70 cuộc kiểm tra đối với 12 bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách, 50 phương tiện du lịch; phát hiện, lập biên bản 17 trường hợp vi phạm, xử phạt 32,5 triệu đồng; yêu cầu đình chỉ, tạm dừng hoạt động đối với 82 bến thủy và 74 phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.

Tỉnh An Giang siết chặt quản lý toàn bộ phương tiện và bến thủy trên địa bàn

ẢNH: TRẦN NGỌC

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô mang số hiệu AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài đi vào Cảng quốc tế An Thới. Trên ca nô chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam. Sau khi xuất bến khoảng 400 m, ca nô bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp tìm kiếm cứu nạn, đưa 21 người đi cấp cứu kịp thời, còn 15 du khách Ấn Độ không qua khỏi.

Ngày 12.7, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Hồng Hải để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Đến tháng 9.2026, qua thời gian điều tra bổ sung, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (33 tuổi, ở khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc) về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Hiện vụ lật ca nô ở Phú Quốc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.