SCC xuất khẩu mỹ phẩm sang châu Âu

Công ty SCC vừa được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025" ẢNH: SCC

Công ty SCC vừa được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025" và "Top 1 nhà sản xuất hóa mỹ phẩm tại Việt Nam" do CareerViet tổ chức bình chọn. Ở hạng mục "Doanh nghiệp được yêu thích", đây là kết quả của quá trình bình chọn rộng rãi, phản ánh niềm tin, sự gắn bó và hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ và giá trị văn hóa mà SCC mang lại. Nói về thành tích này, bà Trần Ngô Ngọc Hà, Phó tổng giám đốc SCC, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào và xúc động khi được vinh danh ở hạng mục này. Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ SCC trong hành trình lấy khách hàng làm trung tâm, kiến tạo một môi trường kinh doanh nhân văn, sáng tạo và giàu cảm hứng".

Theo bà Hà, 2025 là một năm nhiều thách thức, nhưng chính những khó khăn ấy đã trở thành động lực để SCC đẩy mạnh đổi mới, thích ứng linh hoạt hơn trong mọi hoạt động, SCC phải liên tục cải tiến và tạo ra giá trị mới. Theo đại diện SCC, trong năm qua, doanh nghiệp này đã triển khai hàng loạt sáng kiến trọng điểm như chuyển đổi số toàn diện, phát triển mạnh kênh thương mại điện tử, đồng thời thực hiện nhiều chương trình kết nối cộng đồng gắn liền với văn hóa doanh nghiệp. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tương tác, chăm sóc khách hàng mà còn khiến thương hiệu SCC trở nên gần gũi hơn, mang lại trải nghiệm tích cực và hiện đại cho người tiêu dùng.

Với những nỗ lực nghiên cứu, phát triển có bề dày lịch sử hàng chục năm, SCC được vinh danh là nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam ẢNH: NVCC

Không chỉ khẳng định vị thế tại thị trường nội địa, SCC còn tiên phong đưa thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam vươn ra thế giới. Với gần nửa thế kỷ phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng danh mục sản phẩm phong phú, từ nước hoa, chăm sóc da, chăm sóc tóc đến các dòng mỹ phẩm thiên nhiên mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Hiện nay, nhiều sản phẩm của Công ty SCC đã có mặt tại Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia và một số quốc gia châu Âu, nơi người tiêu dùng đánh giá cao sự tinh tế, chất lượng và nét khác biệt của thương hiệu Việt.

Để chinh phục thị trường quốc tế, SCC tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), hợp tác cùng các chuyên gia hương liệu hàng đầu thế giới, nâng cấp dây chuyền sản xuất đạt chuẩn ISO 9001 và GMP ASEAN, đồng thời chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu và bao bì thân thiện môi trường. SCC đặt mục tiêu đến giai đoạn 2025 - 2030, xuất khẩu chiếm 20 - 25% doanh thu, mở rộng mạng lưới phân phối tại Đông Nam Á và thâm nhập thị trường châu Âu, khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia của Việt Nam trong ngành mỹ phẩm.