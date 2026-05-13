Sẽ dừng những phong trào không còn hiệu quả

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bế mạc, buổi họp báo công bố kết quả đại hội đã nhận được nhiều quan tâm từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại đây, những vấn đề nóng, mang tính thực tiễn cao liên quan đến hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới đã được nêu ra.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì họp báo

"Đã phát thì phải động"

Tại họp báo, nhà báo Phúc Hằng (Thông tấn xã Việt Nam) đặt câu hỏi: Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một hạn chế của nhiệm kỳ qua là một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa đồng đều. Vậy giải pháp của Mặt trận trong thời gian tới là gì?

Không né tránh khuyết điểm, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo thừa nhận đây là đánh giá hoàn toàn chính xác và cũng là nỗi băn khoăn, trăn trở lớn nhất của toàn hệ thống Mặt trận cùng các tổ chức thành viên. Để khắc phục triệt để căn bệnh "hình thức", ông Cao Xuân Thạo đưa ra 5 nhóm giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

Thứ nhất, về phương châm, Mặt trận sẽ đổi mới các phong trào theo hướng "rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng cụ thể". Các phong trào không thể chung chung mà phải hướng tới giải quyết những vấn đề bức xúc nhất, cần thiết nhất đối với đời sống người dân như môi trường, an toàn giao thông hay chuyển đổi số. Tránh tuyệt đối tình trạng "có phong trào hay không có phong trào thì cuộc sống vẫn thế".

Thứ hai, về nội dung, toàn hệ thống MTTQ sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại tổng thể các cuộc vận động hiện nay. Điểm đột phá là Mặt trận sẵn sàng "chủ động dừng" những phong trào đã cũ, mang tính hình thức và không còn hiệu quả. Thay vào đó, sẽ mở ra những phong trào mới, đi vào các nhánh cụ thể, có thời hạn và mục tiêu rõ ràng như: bình dân học vụ số, phát triển kinh tế tư nhân, hay nói không với thực phẩm bẩn.

Thứ ba, về phương thức, ông Thạo nhấn mạnh khẩu hiệu: "Phát động đi đôi với hành động". Sẽ không còn cảnh phát động rầm rộ rồi "về nghỉ ngơi, nghiên cứu sau". Mỗi phong trào phải đi kèm tiêu chí đo đếm cụ thể, có thể kiểm tra thực tế như mô hình gia đình, khu dân cư hay nhà máy xanh - sạch - đẹp.

"Chúng tôi sẽ đổi mới việc triển khai phong trào. Sau phát động đồng thời có giải pháp triển khai, đã phát thì phải động", ông Thạo nói.

Cùng với đó, giải pháp thứ tư là giảm tối đa các hoạt động họp hành, giao ban, kiểm tra mang tính bề nổi, gây lãng phí thời gian.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu và thậm chí dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá tính khách quan, hiệu quả của các phong trào.

Nâng cao hiệu quả lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân

Trả lời câu hỏi của nhà báo Vũ Thơ (Báo Thanh Niên) tại họp báo về khó khăn trong việc tập hợp ý kiến nhân dân khi sáp nhập xã, phường, ông Cao Xuân Thạo cho rằng, đây là vấn đề thực tế mà MTTQ Việt Nam đang đặc biệt quan tâm và từng bước triển khai nhiều giải pháp để thích ứng với địa bàn rộng, dân cư phân tán.

Theo ông Cao Xuân Thạo, sau sáp nhập, nhiều địa phương có quy mô lớn hơn, đặc biệt ở vùng núi, có nơi phải đi hàng chục km mới tiếp cận được người dân. Không chỉ việc tập hợp ý kiến nhân dân gặp khó, mà công tác nắm bắt đời sống, thông tin thiên tai, bão lũ hay phản ánh nguyện vọng của người dân cũng đối mặt nhiều thách thức.

Ông Thạo nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc nắm tình hình nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kiến nghị của người dân là một phương thức hoạt động cốt lõi của Mặt trận.

"Chỉ khi nắm được tình hình nhân dân, lắng nghe được ý kiến nhân dân thì Mặt trận mới có thể đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân", ông Thạo nói.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Mặt trận trước hết tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống Ủy ban MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đây vẫn là lực lượng trực tiếp đến từng hộ dân, gặp gỡ từng người để lắng nghe ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

Bên cạnh phương thức truyền thống, ông Cao Xuân Thạo cho biết, Mặt trận đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác nắm bắt dư luận và tương tác với người dân. Hiện nền tảng "Mặt trận số" đã kết nối với tất cả các tổ chức thành viên, 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã trên cả nước, với khoảng 50.000 tài khoản truy cập thường xuyên.

Theo ông Thạo, nền tảng này được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh quan trọng giúp Mặt trận tiếp cận, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến nhân dân nhanh chóng, kịp thời hơn trong điều kiện địa bàn rộng sau sáp nhập.

Đặc biệt, Mặt trận sẽ triển khai mô hình "thôn số" gắn với hoạt động cộng đồng. Qua các ứng dụng số và nền tảng trực tuyến, Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở có thể tăng cường tương tác với người dân, tạo thêm kênh kết nối giữa Mặt trận với cộng đồng dân cư.

Ông Thạo khẳng định, thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục tận dụng các nền tảng mạng xã hội và phương tiện giao tiếp hiện đại để nâng cao hiệu quả lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định, việc tiếp nhận nhanh chóng, kịp thời ý kiến cử tri và phản ánh của nhân dân là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tới.