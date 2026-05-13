Đẩy mạnh các chương trình chăm lo cho người dân vùng khó khăn

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra sáng 13.5, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo cho thấy nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, đại hội đã nhận được 106 tham luận, trong đó có 40 tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; 48 tham luận của các tổ chức thành viên và 18 tham luận của các cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, có 8 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường cùng 51 ý kiến thảo luận tại các trung tâm thảo luận và nhiều góp ý bằng văn bản.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Nhiều đại biểu bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Các ý kiến cũng đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc".

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các ý kiến đề nghị tăng cường công tác vận động, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc và tôn giáo.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân, đa dạng hóa các kênh tiếp cận thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận.

Nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng "Mặt trận số", hoàn thiện nền tảng số dùng chung toàn hệ thống để phục vụ công tác điều hành, giám sát, phản biện xã hội cũng như tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Đề nghị hoàn thiện cơ chế giám sát việc giải quyết các kiến nghị

Công tác giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị hoàn thiện cơ chế giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; huy động chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm tham gia phản biện xã hội; đồng thời nghiên cứu quy định rõ trách nhiệm và chế tài đối với các cơ quan trong việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị của Mặt trận.

Cụ Võ Sở (97 tuổi), đại biểu cao tuổi nhất tham dự đại hội, kiến nghị cần chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhân dân ở vùng khó khăn ẢNH: VŨ THƠ

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều tham luận đề xuất tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chăm lo cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn khó khăn.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chức sắc tôn giáo trong các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động vì cộng đồng.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy vai trò của trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, cần hình thành mạng lưới tình nguyện viên số, phổ cập kỹ năng số tại cơ sở và tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Liên quan đến tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, nhiều đại biểu đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên, nâng cao vai trò Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; đồng thời quan tâm cơ chế, chính sách cho cán bộ Mặt trận, đặc biệt là đội ngũ ở cơ sở và cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Báo cáo cũng tổng hợp nhiều kiến nghị gửi tới Đảng, Nhà nước như thường xuyên tổ chức gặp mặt trí thức, chuyên gia đầu ngành để lắng nghe hiến kế; tiếp tục đầu tư hạ tầng thiết yếu ở khu vực biên giới; tạo cơ chế hỗ trợ các tổ chức xã hội và nâng cao chế độ đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở trực tiếp tham gia các mô hình tự quản.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện văn kiện, chương trình hành động và các giải pháp triển khai trong nhiệm kỳ mới.