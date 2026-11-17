Cùng với sự biến động về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, càng trôi về những tháng cuối năm, cuộc đua ưu đãi, giảm giá ở phân khúc sedan hạng B với các mẫu xe tầm giá dưới 600 triệu đồng, diễn ra ngày càng kịch tính.

Sau bước sụt giảm doanh số trong tháng 10.2026 với chỉ 1.813 xe bán ra, giảm 13,6% so với tháng trước đó, bước sang tháng 11.2026 hầu hết các mẫu xe sedan hạng B tại Việt Nam tiếp tục "đua" ưu đãi, giảm giá nhằm cải thiện sức hút cũng như kích cầu dịp cuối năm.

Hầu hết các mẫu xe sedan hạng B tại Việt Nam tiếp tục "đua" ưu đãi, giảm giá nhằm cải thiện sức hút cũng như kích cầu dịp cuối năm Ảnh: BÁ HÙNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, không chỉ các mẫu mã vốn kém sức hút như KIA Soluto, Mitsubishi Attrage hay những cái tên từng tạo dựng được vị thế như Hyundai Accent… mà ngay cả những dòng xe bán chạy như Toyota Vios, Mazda2 cho đến Honda City vừa được tân trang, cải tiến cũng lao vào cuộc đua ưu đãi, giảm giá để tạo sức hút.

Cụ thể, trong tháng 11.2026 Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua các phiên bản Toyota Vios, tương đương mức giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng. Với khách hàng mua Vios theo diện trả góp, có thêm lựa chọn với gói ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 6 tháng hoặc 7,99% trong 18 tháng.

Sedan hạng B: Cuộc chiến của ô tô thương hiệu Nhật

Mazda2 - mẫu xe duy nhất duy trì được mức tăng trưởng dương về doanh số trong tháng 10 vừa qua được Trường Hải (THACO AUTO) áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, qua đó đưa giá bán khởi điểm về mức 394 triệu đồng.

Đáng chú ý, Hyundai Accent sau thời gian bán hàng không mấy khả quan tiếp tục được nhà sản xuất, phân phối mạnh tay trong việc áp dụng ưu đãi, giảm giá. Cụ thể, trong tháng 11.2026 mẫu xe này được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng ưu đãi lên đến 89 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản và năm sản xuất (2025 hoặc 2026). Đây là mức giảm giá lớn nhất được HTV áp dụng với mẫu xe này trong nhiều tháng trở lại đây. Qua đó, đưa Hyundai Accent trở thành mẫu sedan hạng B có mức ưu đãi giảm giá mạnh nhất phân khúc trong tháng 11.2026. Dù liên tục giảm giá nhưng sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán Hyundai Accent chỉ đạt 2.803 xe, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIA Soluto - mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất phân khúc (từ 345 - 375 triệu đồng) được nhà phân phối THACO AUTO áp dụng mức giảm 46 triệu đồng Ảnh: Q.T

Không chỉ các mẫu mã đã tạo được sức hút, những cái tên vốn bán chậm như KIA Soluto, Mitsubishi Attrage cũng được nhà sản xuất, phân phối duy trì chính sách ưu đãi khá hấp dẫn. Cụ thể, trong tháng 11.2026, KIA Soluto - mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất phân khúc (từ 345 - 375 triệu đồng) được nhà phân phối THACO AUTO áp dụng mức giảm 46 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage cũng được áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ, tùy từng mẫu mã. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan có giá niêm yết 380 - 490 triệu đồng, được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) giảm giá lên tới 48,5 triệu đồng cho bản số sàn, đưa giá bán thực tế về mức 331,5 triệu đồng. Bản Attrage CVT Premium giảm 37 triệu đồng, hiện chỉ còn 453 triệu đồng.

Honda City cũng thu hút sự chú ý. Sau khi được Honda Việt Nam (HVN) trình làng phiên bản cải tiến với nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế, bổ sung trang bị, tính năng… mẫu sedan hạng B này vừa được HVN bổ sung chương trình ưu đãi. Theo đó, trong tháng 11.2026, khách hàng mua các phiên bản Honda City mới được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 27 - 28,5 triệu đồng. Qua đó, đưa giá khởi điểm của mẫu sedan này trong tháng 11 về mức 512 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng vay mua xe còn được ưu đãi lãi suất cố định trong năm đầu.

Trong tháng 11.2026, khách hàng mua các phiên bản Honda City mới được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 27 - 28,5 triệu đồng Ảnh: HVN

Có thể thấy, dù dòng sedan nói chung đang giảm dần sức hút với khách hàng Việt Nam nhưng riêng dòng sedan hạng B vẫn rất cạnh tranh, đặc biệt về giá bán thông qua các chương trình ưu đãi. Dù vậy, doanh số sedan hạng B vẫn đang sụt giảm so với năm ngoái. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy sau 10 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 21.865 xe, giảm 7.186 xe tương đương 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái.