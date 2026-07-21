Sedan hạng B: Hyundai Accent giảm giá vẫn bán chậm, Honda City bám đuổi Toyota Vios

Liên tục chạy đua giảm giá bán thông qua các hình thức ưu đãi khác nhau được nhà sản xuất, phân phối đều đặn triển khai mỗi tháng, thế nhưng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 vẫn sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Các mẫu mã thương hiệu Nhật Bản như Toyota Vios, Honda City, Mazda2… tiếp tục áp đảo trong cuộc đua doanh số. Trong khi đó, xe thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai Accent lại gây thất vọng khi liên tục "đại hạ giá" nhưng không thể cải thiện doanh số.

Hyundai Accent lại gây thất vọng khi liên tục "đại hạ giá" nhưng không thể cải thiện doanh số Ảnh: Bá Hùng

Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B tiếp tục giảm hơn 16% trong nửa đầu năm 2026

Cùng với sự hồi phục về sức mua của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6.2026, doanh số phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng với những mẫu mã như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage, Mazda2... cũng tìm lại nhịp tăng trưởng. Cụ thể số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong tháng 6.2026 doanh số bán sedan hạng B đạt 2.124 xe, tăng 261 xe tương đương 12,3% so với tháng 5.2026, nhưng ít hơn 455 xe tương đương 17,7% so cùng kỳ năm ngoái.

Phân khúc sedan hạng B sa sút, Toyota Vios vẫn bán chạy nhất

Với kết quả này, tổng lượng ô tô sedan hạng B tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 chỉ đạt 13.466 xe, tiếp tục giảm 2.621 xe tương đương 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cần lưu ý rằng, kết quả này chưa bao gồm doanh số mẫu KIA Soluto, Nissan Almera và Skoda Slavia, bởi những đơn vị phân phối các mẫu xe này không công bố chi tiết kết quả bán hàng.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2026 3115 Tháng 2.2026 1684 Tháng 3.2026 2347 Tháng 4.2026 2333 Tháng 5.2026 1863 Tháng 6.2026 2124

Dù vậy, với những gì diễn ra trong nửa đầu năm 2026 cùng với kết quả bán hàng vừa được các tổ chức, đơn vị đang sản xuất, phân phối ô tô sedan hạng B cho thấy, phân khúc này đang mất dần sức hút trên thị trường. Đây là thực tế đáng buồn khi sedan hạng B từng là một trong những phân khúc ô tô sôi động và bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Dù vậy, khi thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam ngày càng thay đổi, dịch chuyển rõ rệt, xe sedan hạng B theo đó cũng không còn giữ được sức hút.

Thực tế, trong nửa đầu năm 2026, các nhà sản xuất, phân phối ô tô sedan hạng B liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá với giá trị từ vài chục đến gần cả trăm triệu đồng nhưng vẫn không thể vực nổi sức mua cho các mẫu mã ở phân khúc này.

Từ trước đến nay, sedan hạng B là dòng xe có nhóm khách hàng khá đa dạng, gồm nhưng khách hàng trẻ, những người lần đầu mua ô tô, gia đình nhỏ có tài chính vừa phải hay các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vị taxi. Tuy nhiên, khi thị trường ô tô ngày càng đa dạng, áp lực cạnh tranh gia tăng… nhóm khách hàng trẻ hay những người lần đầu mua xe có nhiều lựa chọn hơn với các mẫu mã ô tô gầm cao cùng tầm giá. Người tiêu dùng cũng như các doang nghiệp kinh doanh dịch vụ xe taxi chuyển sang sử dụng ô tô gầm cao, ô tô điện… xe sedan hạng B không còn bán chạy như trước đây, dù thực tế mặt bằng giá bán xe sedan hạng B đã giảm mạnh trong thời gian qua.

Xe sedan hạng B không còn bán chạy như trước đây, dù thực tế mặt bằng giá bán xe sedan hạng B đã giảm mạnh trong thời gian qua Ảnh: Bá Hùng

Chỉ Mazda2 tăng trưởng doanh số, Honda City kiên trì bám đuổi Toyota Vios

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ các báo cáo bán hàng của VAMA, HTV cho thấy, trong số các mẫu ô tô sedan hạng B đang phân phối trên thị trường, ngoại trừ Mazda2 có sự tăng trưởng, doanh số trong 6 tháng đầu năm 2026 của các mẫu mã còn lại đều sụt giảm.

Cụ thể, lượng tiêu thụ Mazda2 trong nửa đầu năm 2026 đạt 2.592 xe, tăng gần 200 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài việc sở hữu kiểu dáng hiện đại, bắt mắt, vận hành ổn định cùng cái danh xe nhập khẩu từ Thái Lan… các chương trình ưu đãi được nhà phân phối triển khai hàng tháng cũng giúp Mazda2 tạo được sức hút. Đáng chú ý, trong tháng 6.2026 doanh số Mazda2 (đạt 471 xe) thậm chí vượt cả Toyota Vios.

Toyota Vios dù cho thấy dấu hiệu "hụt hơi" trong tháng 6.2026 khi chỉ bán được 436 xe nhưng vẫn tạm thời xếp vị trí đầu bảng sau nửa đầu năm 2026 với hơn 4.500 xe bán ra Ảnh: Toyota

Kết quả này cũng giúp Mazda2 vượt Hyundai Accent trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng B nử đầu năm 2026. Mẫu xe Hàn Quốc dù liên tục được Hyundai triển khai ưu đãi, giảm giá lên đến 90 triệu đồng nhưng vẫn không thể cải thiện nổi doanh số. Cụ thể, với 201 xe bán ra trong tháng 6.2026, giảm 50 xe so với tháng trước đó, Hyundai Accent khép lại nửa đầu năm 2026 với chỉ 2.086 xe bán ra, giảm tới hơn 1.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai vị trí dẫn dầu lần lượt thuộc về Toyota Vios và Honda City. Trong đó, Toyota Vios dù cho thấy dấu hiệu "hụt hơi" trong tháng 6.2026 khi chỉ bán được 436 xe nhưng vẫn tạm thời xếp vị trí đầu bảng sau nửa đầu năm 2026 với hơn 4.500 xe bán ra. Honda City dù có bước tăng trưởng mạnh mẽ (912 xe bán ra trong tháng 6.2026) nhưng vẫn xếp sau Vios, khi tổng doanh số sau nửa đầu năm 2026 đạt 3.522 xe.

Doanh số ô tô sedan hạng B tại Việt Nam tháng 6 và nửa đầu năm 2026 Nguồn: VAMA, HTV

Như vậy, có thể thấy việc dòng sedan nói chung đang mất dần sức hút tạo ra ảnh hưởng rõ rệt lên phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Dù kết quả bán hàng sau nữa đầu năm 2026 giảm hơn 16% nhưng cuộc cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng B vẫn khá hấp dẫn khi cách biệt doanh số giữa các mẫu xe ở nhóm đầu không quá lớn.