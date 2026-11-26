Nhóm xe sedan hạng B từng là một trong những phân khúc ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Cách đây 5 năm, phân khúc này quy tụ khá nhiều mẫu mã như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mazda2 hay Mitsubishi Attrage... với giá bán vừa tầm, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Sedan hạng B từng là một trong những phân khúc nổi bật nhất thị trường ô tô năm 2021 ẢNH: CHÍ TÂM

Xe nào mất giá nhiều nhất?

Năm 2021, Honda City thế hệ mới chính thức phân phối tại Việt Nam. Để sở hữu hai phiên bản L và RS, người mua phải bỏ ra số tiền khoảng 648 - 681 triệu đồng, chưa gồm ưu đãi. Hiện tại, hai phiên bản này được chào bán với giá lần lượt khoảng 370 - 395 triệu đồng trên thị trường xe cũ.

Như vậy, sau 5 năm sử dụng, Honda City bản L mất giá khoảng 278 triệu đồng, tương đương mức khấu hao khoảng 42,9%. Trong khi đó, bản RS mất giá khoảng 286 triệu đồng, tương đương khoảng 42%.

Toyota Vios bản E CVT đời 2021 hiện có giá khoảng 380 triệu đồng trên thị trường xe cũ ẢNH: TRẦN MINH LUÂN

Toyota Vios phiên bản nâng cấp giữa vòng đời giới thiệu vào tháng 2.2021 có giá bao gồm chi phí lăn bánh từ 605 - 660 triệu đồng đối với các phiên bản số tự động. Đến nay, bản 1.5E CVT tùy chọn 3 và 7 túi khí có giá rao bán lần lượt khoảng 360 - 380 triệu đồng, tương ứng mức khấu hao khoảng 245 triệu và 245 triệu đồng. Trong khi đó, bản 1.5G CVT hiện có giá khoảng 400 triệu đồng, tức mất giá khoảng 261 triệu đồng, tương đương khoảng 39,5%.

Đối thủ từng cạnh tranh quyết liệt về doanh số với Toyota Vios là Hyundai Accent lại ghi nhận mức mất giá ít hơn. Cụ thể, phiên bản 1.4 AT Tiêu chuẩn có chi phí lăn bánh năm 2021 khoảng 574 triệu đồng, hiện được chào bán với giá khoảng 340 triệu đồng, khấu hao khoảng 40,8% giá trị. Trong khi đó, bản 1.4 AT Đặc biệt từng lăn bánh khoảng 620 triệu đồng, nay có giá khoảng 385 triệu đồng, khấu hao khoảng 37,8% so với chi phí sở hữu ban đầu.

Hyundai Accent thế hệ cũ được khách Việt ưa chuộng hơn đời mới ẢNH: THEGIOIOTO

Với Mazda2, bản Luxury từng có chi phí lăn bánh khoảng 635 triệu đồng, nay được chào bán với giá khoảng 390 triệu đồng sau 5 năm sử dụng. Người mua chịu lỗ khoảng 245 triệu đồng, tương đương khoảng 38,8% giá trị.

Như vậy qua khảo sát, Honda City là mẫu xe mất giá nhiều nhất, đều nằm trong khoảng 40% trở lên, tùy phiên bản. Ngược lại, Hyundai Accent lại là mẫu xe giữ giá nhất trong số các mẫu mã còn lại. Điều này cũng dễ hiểu khi người dùng vẫn chuộng dòng Accent đời cũ hơn so với đời mới.

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Cần lưu ý gì khi mua sedan cũ sau 5 năm lăn bánh?

Với ngân sách dưới 400 triệu đồng, người mua hiện có khá nhiều lựa chọn sedan hạng B đời 2021. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm ô tô được nhiều người lựa chọn để kinh doanh dịch vụ vận tải. Do đó, bên cạnh giá bán, người mua cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, lịch sử sử dụng xe, thay vì chỉ căn cứ vào ngoại hình hay số km hiển thị trên đồng hồ.

Sau 5 năm lăn bánh, tùy vào cường độ sử dụng và cách chăm sóc xe của chủ cũ, một số chi tiết như lốp xe, ắc-quy, má phanh hay các chi tiết thuộc hệ thống treo có thể cần bảo dưỡng, thay thế. Ngoài ra, người mua nên đưa xe đến xưởng dịch vụ uy tín để kiểm tra tình trạng động cơ, hộp số cũng như xác định xe có từng bị đâm đụng, ngập nước hay không.

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Bên cạnh đó, không nên chỉ căn cứ vào mức mất giá so với thời điểm cách đây 5 năm để đánh giá một chiếc ô tô cũ đắt hay rẻ. Người mua cần tham khảo thêm giá bán, các chương trình ưu đãi của ô tô mới cùng phân khúc, đồng thời dự trù khoản chi phí bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh sau khi mua xe.

Với cùng một khoản tiền, thay vì cố tìm mua phiên bản cao cấp với nhiều trang bị tiện nghi, người mua nên ưu tiên những chiếc xe có chất lượng còn tốt, lịch sử sử dụng và bảo dưỡng rõ ràng.