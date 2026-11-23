Sau bước tăng trưởng trong tháng 9.2029, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam, gồm các mẫu mã như Mazda3, KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra… một lần nữa sụt giảm. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh giữa các mẫu xe thuộc phân khúc này vẫn không có sự xáo trộn khi Mazda3 vẫn duy trì sự áp đảo về doanh số. Honda Civic dậm chân tại chỗ, trong khi Hyundai Elantra đang mất dần sức hút.

Phân khúc sedan hạng C: ‘Sàn diễn’ của Mazda3

Doanh số ô tô sedan hạng C tại Việt Nam giảm gần 17% trong tháng 10.2026

Sau ba tháng liên tiếp sụt giảm doanh số, từ tháng 9.2026, phân khúc sedan hạng C cho thấy tín hiệu tích cực khi lượng xe bán ra tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, niềm vui đến với các hãng xe đang kinh doanh ở phân khúc này "ngắn chẳng tày gang" khi bước sang tháng 10.2026 sức mua trên thị trường chững lại, một lần nữa kéo doanh số sedan hạng C lao dốc.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2026 557 Tháng 2.2026 270 Tháng 3.2026 494 Tháng 4.2026 318 Tháng 5.2026 341 Tháng 6.2026 245 Tháng 7.2026 242 Tháng 8.2026 216 Tháng 9.2026 253 Tháng 10.2026 211

Số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong tháng 10.2026, doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 211 xe, giảm 42 xe tương đương 16,7% so với tháng 9.2026. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu KIA K3, MG5, BYD Seal 5 do đơn vị phân phối không công bố.

Đáng chú ý, nếu so với tháng 10 năm ngoái, lượng tiêu thụ xe sedan hạng C trong tháng vừa qua cũng ít hơn 336 xe, tương đương mức giảm tới 61,5%. Điều này cho thấy rõ thực tế, phân khúc sedan hạng C không chỉ chịu tác động từ sự biến động về sức mua trên thị trường mà sức hút của các mẫu xe ở phân khúc này cũng đang giảm dần. Nhất là trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, khách mua xe có khá nhiều sự lựa chọn trong khoảng tài chính dưới 900 triệu đồng.

Trong tháng 10 vừa qua doanh số Mazda3 chỉ 168 xe, giảm 37 xe so với tháng trước đó Ảnh: BÁ HÙNG

Mazda3 chiếm 80% thị phần, Hyundai Elantra mất dần sức hút

Kịch bản doanh số một phân khúc ô tô chủ yếu trông chờ vào một mẫu mã tiếp tục diễn ra ở phân khúc sedan hạng C. Tương tự những tháng trước đây, doanh số phân khúc này vẫn chủ yếu dựa vào phong độ của Mazda3. Mẫu xe này tiếp tục cho thấy sự hút cũng như sự áp đảo cho với các đối thủ cạnh tranh khi chiếm phần lớn miếng bánh thị phần.

Số liệu bán hàng VAMA công bố, trong tháng 10 vừa qua doanh số Mazda3 chỉ 168 xe, giảm 37 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giúp Mazda3 tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số, đồng thời chiếm đến 80% thị phần toàn phân khúc. Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán Mazda3 đạt 2.302 xe.

Trong khi đó, Honda Civic vẫn xếp thứ hai với doanh số bán đạt 32 xe, tương đương lượng xe đã giao đến tay khách hàng trong tháng trước đó. Đáng chú ý, hầu hết lượng xe Civic bán ra đều là phiên bản thuần xăng, trong khi những tháng gần đây phiên bản hybrid chỉ bán được một vài xe.

Doanh số ô tô sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Trong bối cảnh Toyota Corolla Altis âm thầm rút khỏi thị trường, các mẫu mã như KIA K3, BYD Seal 5 và MG GT (tiền thân là MG5) vừa ra mắt nhưng không công bố chi tiết kết quả bán hàng, vị trí thứ 3 thuộc về Hyundai Elantra. Tuy nhiên, mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc đang cho thấy nguy cơ mất dần sức hút. Tháng 10 vừa qua, doanh số Hyundai Elantra chỉ đạt 11 xe, giảm 5 xe so với tháng trước đó. Kết quả này đẩy Hyundai Elantra vào nhóm ô tô bán ế nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 3.147 xe, giảm 35,9% tương đương 1.764 xe so với cùng kỳ năm ngoái.