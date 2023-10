Sedan hạng D: Người Việt vẫn ‘ưu ái’ Toyota Camry

Tháng Ngâu qua đi, cộng thêm việc nhiều thương hiệu mạnh tay tung các chương trình ưu đãi, kích cầu đã giúp thị trường ô tô Việt Nam hồi phục tương đối mạnh mẽ.

VinFast Lux A2.0 ngừng bán, sedan hạng D nào "hút khách" nhất tại Việt Nam năm 2022?

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, khép lại tháng vừa qua, toàn thị trường bán ra 25.375 xe, tăng gần 3.000 xe, tương đương khoảng 13% so với tháng 8.2023. Nếu tính cả doanh số của Hyundai do TC Motor phân phối, tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 9 đạt 31.352 xe, tăng 5.667 xe tương đương 18%.

Tháng 9.2023 Lũy kế năm 2023 Toyota Camry 180 1899 Kia K5 90 732 Mazda6 75 839 Honda Accord 3 34

Đáng chú ý, sự khởi sắc lan tỏa đến hầu hết mẫu mã, phân khúc xe. Trong đó có cả những phân khúc vốn đang bị "thất sủng" như sedan hạng D. Thống kê từ VAMA cho thấy, tháng qua toàn phân khúc này bán ra tổng cộng 348 xe, tăng 70 xe, tương đương gần 30% so với tháng liền trước.

Mặc dù vậy, cuộc đua doanh số ở chiến địa này vẫn tương đối "nhàm chán", khi Toyota Camry như thường lệ vẫn là mẫu xe được khách Việt ưu ái nhất. Theo đó, tổng kết tháng 9, mẫu xe Nhật này tiếp tục dẫn đầu với 180 xe đến tay khách hàng, tăng 42 xe so với tháng trước đó.

Toyota Camry như thường lệ vẫn là mẫu sedan hạng D được người Việt ưu tiên chọn mua

Đáng chú ý, doanh số tháng qua của Camry gấp 2 lần mẫu xe bám đuổi phía sau là Kia K5. Cụ thể, mẫu xe Hàn Quốc dù nhận nhiều ưu đãi từ đại lý nhưng cũng chỉ bán 90 xe, tăng10 xe so với tháng 8. Trong khi đó, Mazda6 tuy bán ra 75 xe, tăng 50% so với tháng trước nhưng doanh số vẫn thấp hơn so với Kia K5.

Mặc dù vậy, nếu tính cộng lũy kế từ đầu năm 2023, Mazda6 vẫn đang là mẫu sedan hạng D bán chạy thứ nhì phân khúc với 839 xe đến tay khách hàng, chỉ sau Toyota Camry (1.899 xe).

Honda Accord vẫn chưa thể thoát khỏi tình cảnh "ế ẩm" tại Việt Nam

Ngoài 3 mẫu xe kể trên, phân khúc sedan hạng D vẫn còn một mẫu xe nữa là Honda Accord. Tuy nhiên, đóng góp thị phần của mẫu xe Nhật này rất hạn chế trong thời gian qua. Nguyên nhân là bởi mức giá của Accord cao hơn so với mặt bằng phân khúc. Trong tháng 8 vừa qua, dù các đại lý Honda đã nỗ lực ưu đãi, tuy nhiên doanh số của Accord cũng chỉ đạt 3 xe, tăng 1 xe so với tháng 8. Cộng dồn từ đầu năm, doanh số mẫu xe này cũng quá "kém cỏi", chỉ 34 xe đến tay khách hàng.