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    Sét đánh cháy trạm biến áp ở Quảng Ngãi, 221 hộ dân mất điện

    Hải Phong
    Hải Phong
    Sét đánh gây cháy hoàn toàn tủ điện tại trạm biến áp ở Quảng Ngãi, khiến 221 hộ dân bị mất điện. Do mưa lớn, giông sét kéo dài, ngành điện đang chờ điều kiện thời tiết an toàn để khắc phục sự cố.

    Chiều 10.10, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận một trạm biến áp trên địa bàn bị sét đánh gây cháy. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cử nhân viên đến hiện trường kiểm tra, đánh giá thiệt hại và lên phương án khắc phục.

    Sét đánh cháy trạm biến áp ở Quảng Ngãi, 221 hộ dân mất điện- Ảnh 1.

    Sét đánh gây cháy trạm biến áp Bình Thanh Tây 6, thuộc thôn An Quang, xã Đông Sơn (Quảng Ngãi)

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10.10, trạm biến áp Bình Thanh Tây 6, thuộc khu vực xóm 4, thôn An Quang, xã Đông Sơn, bị sét đánh trúng gây cháy.

    Qua kiểm tra, Điện lực Bình Sơn - đơn vị thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, xác định tủ điện của trạm biến áp bị cháy hoàn toàn, cầu chì 3 pha bị đứt. Sự cố khiến 221 hộ dân trong khu vực bị mất điện.

    Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Điện lực Bình Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, đánh giá thiệt hại và khẩn trương xây dựng phương án xử lý.

    Sét đánh cháy trạm biến áp ở Quảng Ngãi, 221 hộ dân mất điện- Ảnh 2.

    Điện lực Bình Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường để kiểm tra trạm biến áp

    ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

    Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này đang có mưa lớn, giông sét kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công. Vì vậy, việc khôi phục lưới điện phải chờ đến khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn cho nhân viên điện lực.

    Đơn vị điện lực cho biết, sẽ triển khai khắc phục ngay khi thời tiết cho phép, đồng thời thông báo tiến độ xử lý đến người dân trong thời gian sớm nhất.

    Quảng Ngãi có nơi mưa gần 190 mm

    Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ 3 giờ đến 15 giờ ngày 10.10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

    Sét đánh cháy trạm biến áp ở Quảng Ngãi, 221 hộ dân mất điện- Ảnh 3.

    Quảng Ngãi ghi nhận một số nơi mưa rất to, với lượng mưa gần 190 mm

    ẢNH: HẢI PHONG

    Lượng mưa ghi nhận tại một số địa điểm như Ba Cung (xã Ba Tơ) 188 mm, Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng) 162 mm, hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ) 151 mm, Sơn Long (xã Sơn Tây) 149 mm, Long Môn (xã Minh Long) 136 mm, Ba Dinh (xã Ba Dinh) 114 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 113 mm và Sơn Ba (xã Sơn Kỳ) 112 mm.

    Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; làm gia tăng nguy cơ lũ, lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất ở các sườn dốc.

    Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; đồng thời bảo đảm an toàn khi xảy ra các sự cố liên quan đến điện.

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