Sét đánh chết 5 con bò thả rông giữa đồng

Phạm Đức
18/05/2026 09:14 GMT+7

Trận mưa giông kèm sấm sét dữ dội trong đêm 17.5 đã khiến 5 con bò của 2 hộ dân tại Hà Tĩnh bị sét đánh chết, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Sáng 18.5, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc sét đánh chết cùng lúc 5 con bò của người dân địa phương.

Sét đánh chết 5 con bò thả rông giữa đồng - Ảnh 1.

Sét đánh chết đàn bò 5 con của người dân Hà Tĩnh

ẢNH: TÂN KỲ

Theo ông Quân, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân thôn Trung Hòa (xã Trường Lưu) khi ra cánh đồng Đồng Ao thì phát hiện đàn bò 5 con nằm chết rải rác, cách nhau từ 1 - 2 m.

Qua xác minh, số bò trên thuộc sở hữu của gia đình ông Đường Văn Quế và ông Đường Văn Vinh (cùng trú tại thôn Trung Hòa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Trường Lưu đã lập tức phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, đàn bò bị sét đánh chết vào đêm qua 17.5. Thời điểm này, trên địa bàn xã Trường Lưu xuất hiện mưa lớn kèm theo sấm sét. Vụ việc khiến hai hộ dân thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Theo lãnh đạo địa phương, do thời tiết những ngày qua nắng nóng gay gắt, người dân địa phương thường thả rông trâu bò qua đêm trên đồng chứ không lùa về chuồng. Khi thời tiết bất ngờ chuyển xấu, giông sét đổ xuống lúc nửa đêm khiến các hộ dân không kịp trở tay.

Chính quyền xã Trường Lưu đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các thủ tục cần thiết để đề xuất cấp trên xem xét, hỗ trợ kinh phí cho hai hộ dân.

Đàn bò bị sét đánh chết la liệt giữa rừng, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng

Đàn bò bị sét đánh chết thuộc sở hữu của nhiều hộ dân tại xã Hướng Lập (Quảng Trị). Địa phương đề xuất cấp trên hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

