Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ, kết hợp với hội tụ gió lên trên mực 3.000 m hoạt động mạnh dần nên sáng 5.6, mưa lớn, sét đã xuất hiện ở nhiều nơi tại miền Bắc.

Cùng với mưa lớn, giông sét bao phủ miền Bắc. Trong đó, thời gian xuất hiện nhiều nhất từ khoảng 5 - 9 giờ 30 sáng.

Sét đánh xuống đất 475 lần trong 10 phút ở Hà Nội là 'bình thường'

Ông Nguyễn Đức Phương, Trưởng phòng Rada thời tiết, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết tại khu vực Hà Nội và một phần các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, từ 6 - 7 giờ sáng 5.6.2024, có 3.513 cú sét, trong đó 2.322 cú đánh xuống đất; từ 7 - 8 giờ có 4.060 cú sét, trong đó 2.855 cú đánh xuống đất; từ 8 - 9 giờ có 2.642 cú sét, trong đó 1.848 cú đánh xuống đất; từ 9 - 9 giờ 30 có 296 cú sét, 128 cú đánh xuống đất.

Như vậy, từ 6 - 9 giờ 30 phút sáng 5.6 có 10.511 cú sét, trong đó 7.153 cú sét đánh xuống đất ở thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Thời điểm nhiều sét nhất là 7 - 8 giờ khi có tới 2.855 cú sét đánh xuống đất, chia trung bình ra 10 phút có 475 cú sét đánh xuống đất tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận. Thậm chí, lúc 8 giờ 25 phút 47 giây, 1 giây có tới 10 cú sét được ghi nhận.

Một phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh nguy kịch khi đang hái rau

Theo ông Nguyễn Đức Phương, 475 cú sét trong 10 phút là hoàn toàn bình thường.

"Trong buổi sáng 5.6, bắt đầu từ 6 giờ sáng đã có mây giông di chuyển vô Hà Nội, giông sét xảy ra. Giông sét xảy ra trong đầu mùa mưa cũng như mùa mưa giông hằng năm cũng xảy ra rất là nhiều. Thời điểm xảy ra sét tương tự như thế này ví dụ như ngày 30.5 cũng xảy ra ở Bắc bộ, ngày 19.5 một đợt giông sét rất mạnh ở nam Đồng bằng Bắc bộ, phía nam Hà Nội cũng như các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, giông sét rất là nhiều", ông Phương nói.

Ông Nguyễn Đức Phương nói thêm: "Theo chúng tôi thì giông sét xảy ra với mật độ như ngày hôm nay (5.6 – PV) thì cũng không là trường hợp bất thường vì như chúng tôi có thống kê có những thời gian, thời điểm mà trong 1 tiếng khu vực nam Đồng bằng Bắc bộ xảy ra đến 30.000 lần tia sét (cú sét), trung bình có đến 3.000 cú sét trong 10 phút. Thì với cường độ, mật độ như sáng nay thì không bất thường".

Sấm sét là hiện tượng thời tiết nguy hiểm VACA

Ông Nguyễn Đức Phương cho biết thêm, từ 12 - 13 giờ ngày 5.6, tại khu vực gần vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có 1.866 cú sét đánh xuống đất, trung bình 311 cú trong 10 phút.

Trong những ngày qua, các tỉnh miền Bắc liên tục có mưa lớn kèm giông sét. Theo giải thích của chuyên gia, nguyên nhân của đợt mưa lớn kèm giông sét tại miền Bắc là ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua miền Bắc bị nén bởi vùng không khí lạnh từ phía bắc.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: "Nguyên nhân của đợt mưa này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ và bị nén yếu bởi một phần không khí lạnh ở phía Bắc. Đây là nguyên nhân gây ra đặc trưng của mùa tháng 5 và tháng 6. Trong mưa kèm theo giông, lốc sét và mưa đá".

Trong thời gian tới, khối không khí lạnh từ phía bắc suy yếu nên mưa lớn sẽ không còn như đêm 4 và sáng 5.6 nhưng cần đề phòng giông, lốc, sét và mưa đá. Mưa lớn sẽ giảm dần và chỉ còn cục bộ từ 7 - 9.6.

Theo dự báo, từ ngày 5 đến đêm 6.6, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Tại Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.