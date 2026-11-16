Shark Bình bị phạt 10 năm tù, bố mẹ và bạn gái Mr Pips cùng lãnh án

Tại bản án sơ thẩm vừa tuyên, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, mức án 10 năm tù về tội rửa tiền.

Shark Bình bị tuyên 10 năm tù về tội rửa tiền ẢNH: PHÚC BÌNH

Shark Bình lãnh án tù, 2 nhân viên được án treo

Tòa xác định để có thể lừa đảo số tiền lên tới gần 1.600 tỉ đồng, đường dây của Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận công văn của công an yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan đến sàn forex của Mr Pips. Dù biết các sàn đang bị điều tra nhưng Shark Bình không hợp tác mà chỉ đạo, phối hợp với phía Mr Pips cung cấp thông tin theo hướng đối phó.

Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình bị truy tố hành vi rửa tiền.

Mr Pips và Mr Hunter cùng bị tù chung thân, bồi thường hơn 1.300 tỉ đồng

Ngoài Shark Bình, hai nhân viên của bị cáo là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cũng bị tuyên phạt về cùng tội danh, nhưng cho hưởng án treo.

Quá trình xét xử, Shark Bình nhận thức rõ trách nhiệm, cho biết đã sẵn sàng chấp nhận phán quyết của pháp luật, "dám làm thì dám nhận, hoan hỷ chấp nhận đi tù".

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips ẢNH: PHÚC BÌNH

Bố mẹ, bạn gái Mr Pips đều lãnh án tù

Vẫn về tội danh rửa tiền, tòa còn tuyên phạt bị cáo Phó Đức Thắng (bố Mr Pips) 6 năm 6 tháng tù và Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips) 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) 9 năm tù. Nhiều người khác là họ hàng của Mr Pips cũng bị tuyên án tù.

Ông Thắng và bà Liễu bị cáo buộc dùng tiền của con trai do phạm tội mà có để mua hàng loạt bất động sản, vàng, ngoại tệ; trong đó có 5 bất động sản với tổng số hơn 165 tỉ đồng. Sau khi biết tin con trai bị bắt giữ, bố mẹ Mr Pips ra ngân hàng rút 145 tỉ đồng, mua vàng và đô la Mỹ, gửi nhờ khắp nơi.

Liên quan số tài sản bị thu giữ, hai vợ chồng này ước tính khoảng 40 tỉ đồng, 34 cây vàng, 9 bất động sản cùng các tài khoản ngân hàng là tài của riêng của mình. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát công bố kết quả xác minh thu nhập của ông Thắng và bà Liễu dao động 30 - 35 triệu đồng mỗi tháng, không thể tích lũy đủ tiền để mua khối tài sản trị giá cả trăm tỉ đồng.

Về phần mình, bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc giúp bạn trai rửa tiền hơn 380 tỉ đồng. Thời điểm khám xét nơi ở của Tâm, công an thu giữ gần trăm kg vàng, 44,8 tỉ đồng và hơn 1,7 triệu USD, cùng hàng loạt đồng hồ, túi xách xa xỉ.

Kiến nghị điều tra giai đoạn 2 Ngoài Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng bị tuyên án chung thân, phần lớn bị cáo là quản lý, nhân viên trong đường dây lừa đảo bị tuyên án tù, cao nhất đến 20 năm. Hội đồng xét xử kiến nghị tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 để điều tra triệt để vụ án. Trong đó, cần làm rõ các bộ phận do Bùi Trung Đức, "cánh tay" đắc lực của Mr Pips (đã bị xét xử trước đó), điều hành; các hành vi che giấu, không tố giác, chứa chấp tội phạm, rửa tiền… Tòa cho biết thêm, trước khi phiên xử diễn ra, có 115 người gửi đơn đề nghị được xác định là bị hại. Song, do không đủ thời gian để làm rõ, tòa quyết định chuyển các tài liệu này đến cơ quan điều tra để xác minh. Tòa sơ thẩm cũng kêu gọi những ai bị Mr Pips và đồng phạm chiếm đoạt tiền mà chưa được xem xét tại giai đoạn 1 thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội để được giải quyết.



