Show diễn của sao quốc tế thành bại khó lường

Liên tục hủy show

Chặng dừng tại TP.HCM của ban nhạc Úc The Script nằm trong khuôn khổ Satellites World Tour dự kiến diễn ra ngày 18.2 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC (Q.7, TP.HCM), thế nhưng từ giữa tháng 1 ban tổ chức đã bất ngờ thông báo sự kiện bị hủy. Thông tin này không được đăng tải trên các kênh thông tin hay fanpage chính thức mà chỉ gửi đến email của những cá nhân mua vé. Về việc bồi hoàn, khán giả có thể nhận lại tiền hoặc đổi sang vé cùng hạng của một đêm diễn khác cận kề là The Artificial Paradise Tour của ban nhạc Mỹ OneRepublic.

2 đêm diễn Welcome Back Tour của nhóm 2NE1 tại TP.HCM là ví dụ rất hiếm hoi cho thành công của sao ngoại thời gian qua ẢNH: BTC

Cũng như The Script, OneRepublic nói chung và giọng ca chính Ryan Tedder nói riêng không xa lạ với các khán giả yêu nhạc Âu - Mỹ thế hệ 8x, 9x. Điều bất ngờ là chặng dừng tại TP.HCM của đêm diễn này cũng không thoát khỏi kết cục bị hủy dù trước đó đã lên lịch dự kiến vào ngày 26.1. Thông báo về sự việc này cũng được gửi qua email cá nhân, dẫn đến chỉ còn duy nhất chặng dừng Hà Nội là "may mắn" đúng hẹn. Phương án giải quyết của ban tổ chức sau 2 lần liên tiếp hủy show là khán giả TP.HCM sẽ được hoàn tiền cũng như tặng vé The Artificial Paradise Tour tại Hà Nội nếu có khả năng tự lo chi phí.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc trước cách vận hành của ban tổ chức, khi không chỉ một mà đến hai lần hủy show, làm mất thời gian cũng như công sức đặt vé xem concert, vé máy bay, chỗ ở… đối với tour diễn của The Script và OneRepublic. Điều này còn chưa nói đến uy tín sụt giảm với đối tác nước ngoài về tiềm năng của thị trường trong nước. Khán giả cũng đang e ngại liệu "lịch sử" có lặp lại cho chặng dừng VN trong khuôn khổ Requiem World Tour của nam ca sĩ gốc Việt Keshi (cũng do đơn vị này thực hiện, dự kiến diễn ra ngày 7.3 tới).

Ryan Tedder của ban nhạc OneRepublic đội nón lá đàn piano trong show diễn tại Hà Nội ẢNH: BTC

Một sự kiện khác bị hủy chỉ trong tuần trước là đại nhạc hội Sài Gòn Simple Love 2025 dự kiến diễn ra ngày 15.2 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Trước đó, sự kiện được thông báo sẽ có sự góp mặt của dàn sao đến từ Hàn Quốc như Byun Baekhyun (nhóm Exo), Bang Ye-dam (nhóm Treasure), nhóm nữ Badvillain…, và các ca sĩ Trúc Nhân, Bảo Anh, Tăng Duy Tân… Điều này nối dài cho chuỗi hủy show khi năm 2024 nhiều sự kiện được giới thiệu có sự trình diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc và VN cũng đã không thể diễn ra vì vé bán ế hoặc đơn vị tổ chức không thanh toán hợp đồng ứng trước…

Đi tìm nguyên nhân

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Vân Trình - người mang nhiều show diễn VN ra quốc tế - cho biết việc các đêm diễn bị hủy thường rơi vào việc ban tổ chức không đảm bảo được khâu tài chính. Lý do có thể là giá vé khá cao so với mặt bằng chung của các chương trình hoặc đêm nhạc khác. Bên cạnh đó, việc đối tượng khán giả hoặc tệp khách hàng mà các đêm nhạc hướng đến ít hơn so với kỳ vọng của phía nhà tổ chức cũng có thể là một nguyên nhân. Ngoài ra, không thể không kể đến ảnh hưởng của tình hình kinh tế, một số khán giả sẽ chọn cách thắt lưng buộc bụng trong thời buổi này.

Những điều nói trên có thể nhìn thấy trong đa số các show diễn đã bị hủy. Chẳng hạn, Sài Gòn Simple Love 2025 khi chưa công bố đầy đủ dàn nghệ sĩ tham gia đã tiết lộ giá vé lên đến hàng triệu đồng. Sau khi chính thức niêm yết, mức giá thấp nhất là 700.000 đồng và cao nhất 3,2 triệu đồng/vé vẫn tương đối "dễ chịu" trong mặt bằng chung. Tuy nhiên, khi ấy dàn nghệ sĩ thiếu thu hút lại là vấn đề, cho thấy tương quan giữa giá vé và danh tiếng nghệ sĩ là một yếu tố quan trọng.

Từ 2 đêm, concert The Artificial Paradise Tour của OneRepublic chỉ còn tổ chức 1 đêm ở Hà Nội ẢNH: BTC

Điều này cũng tương tự với 2 show quốc tế, khi The Script và OneRepublic dẫu được biết đến trong nước qua những bản hit như Hall of Fame, The Man Who Can't Be Moved, Apologize, Counting Stars… nhưng sau rốt cũng chỉ có những bài hát đó là phổ biến nhất với khán giả VN. Do đó, nếu so với 2 đêm diễn bùng nổ mới đây của 4 thành viên nhóm 2NE1 đến từ Hàn Quốc, có thể thấy ban tổ chức của concert Welcome Back Tour đã thành công ở việc đoán đúng "điểm rơi" tệp khán giả chủ chốt, khi lứa 8x, 9x giờ đã có thu nhập ổn định, dẫn đến giá vé dù có "nhỉnh" hơn thì cũng không phải là vấn đề lớn. Ngoài ra, đây cũng là ban nhạc nức tiếng một thời, nằm trong làn sóng K-Pop được một thế hệ yêu thích cuồng nhiệt.

Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội thì việc mời những gương mặt mới cũng là một hướng đang được cân nhắc, thế nhưng đây là bài toán tương đối mạo hiểm. Keshi vừa qua là một ví dụ cho sự thành công, khi nhiều hạng vé trong đêm diễn ở TP.HCM của anh thậm chí còn được mở thêm. Trong khi đó, dàn nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia Sài Gòn Simple Love 2025 phần đông vẫn khá xa lạ, chưa để lại dấu ấn đặc biệt, trừ Baekhyun từ nhóm Exo từng có 2 concert diễn ra hồi tháng 4.2024.

Một lý do khác cũng quan trọng không kém là thời điểm. Chẳng hạn, 2 điểm dừng tại VN của The Script và OneRepublic có thời gian mở bán vé khá cận kề tết nguyên đán, khiến khán giả gặp nhiều khó khăn do đã lên sẵn kế hoạch cho dịp nghỉ tết. Ngoài ra, những thách thức trong công tác hậu cần ở thời điểm bận rộn cũng khiến việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, sự kiện Sài Gòn Simple Love 2025 lại trùng ngày với show lớn của 2NE1, khiến lượng khán giả bị phân tán đáng kể… Qua đây, kinh nghiệm về quá trình chuẩn bị, lựa chọn thời điểm và nhiều yếu tố khác sao cho sự kiện thu hút và chuyên nghiệp hơn rất cần được quan tâm thêm, từ đó để lại ấn tượng tốt đẹp cho giới trình diễn quốc tế.