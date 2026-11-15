Sĩ Hoàng - chàng họa sĩ nợ duyên cùng sân khấu

Mấy chục năm nay Sĩ Hoàng được biết đến như một nhà thiết kế thời trang áo dài xuất sắc, và công ty thiết kế của anh luôn luôn đông khách, đặc biệt người Việt ở hải ngoại về nước thường đặt hàng rất nhiều, và nghệ sĩ khi cần biểu diễn, tham dự sự kiện cũng tin cậy tìm đến. Tưởng như vậy đã "yên".

Nào ngờ năm 2013, sân khấu Hoàng Thái Thanh công diễn vở Trò chơi tham vọng, trong đó có một nhân vật hơi "quái quái" là ông đạo diễn phim mì ăn liền, vừa ham tiền vừa cà chớn mà cũng ngồ ngộ, vui vui. Khi nhân vật xuất hiện với tùm lum râu ria trên mặt và cất giọng thoại, khán giả bỗng giựt mình ngờ ngợ: "Ủa, Hoàng Thái Thanh tuyển diễn viên mới à? Sao người này trông lạ mà vẫn hơi… quen quen?".

Sĩ Hoàng vai Nguyễn Hiền, vở Yêu là thoát tội ẢNH: H.K

Màn nhung hạ xuống, hậu trường ríu rít câu hỏi, thì trời đất ơi, Sĩ Hoàng! Ông họa sĩ lừng lẫy giờ lại đóng một vai nhỏ xíu. Bộ rảnh lắm sao mà "xâm canh" sân khấu vậy ông? Sĩ Hoàng hớn hở với nụ cười như trẻ con mới nhận được quà, thật sự anh quá vui với "món quà" mà bà bầu Ái Như đã trao cho anh: "Công việc của tôi không lúc nào rảnh, nhưng nghe lời mời mừng muốn chết luôn chứ dễ gì từ chối!".

Đúng là đạo diễn Ái Như đã mời anh thiết kế trang phục cho vở, rồi "cảm giác" sao đó mà mời luôn anh vào vai ông đạo diễn An Khương. Sĩ Hoàng chưa học biểu diễn sân khấu ngày nào, thế là anh bắt đầu hành trình với con số 0, nhưng ai ngờ chính từ điểm xuất phát ấy mà anh đã đi luôn một chặng đường dài với nhiều ấn tượng đẹp, và anh nói sẽ còn đi tiếp cho đến cuối đời.

Thật ra, nếu kể lại "cái buổi ban đầu ngơ ngác ấy" thì phải kể từ lúc Sĩ Hoàng 17 tuổi, nộp đơn thi cùng lúc hai trường là Đại học Mỹ thuật và Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Nhưng giấy báo của Trường Mỹ thuật về trước, anh bèn nhập học; còn trường sân khấu thì thiếu một chút điểm, coi như "vỡ mộng". Nếu thi đậu thì anh đã cùng khóa với nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Luận, Diệu Đức, sau này đều nổi tiếng.

Tuy nhiên lúc đó Sĩ Hoàng đang học lớp 11, chưa tốt nghiệp lớp 12 nên theo quy định không được chọn, đành lui xuống hệ trung cấp cũng mở ngay trong trường đó. Như vậy, anh vừa học mỹ thuật vừa học bổ túc văn hoá để lấy bằng lớp 12, sau đó học tiếp lên đại học và thạc sĩ luôn, chính thức làm nghề họa sĩ. Công việc bắt đầu nhiều và cuốn anh đi, những tưởng không có dịp quay lại ước mơ ngày xưa.

Rồi Sĩ Hoàng được mời thiết kế trang phục cho vở Lôi Vũ của nghệ sĩ Thành Lộc thi tốt nghiệp khoa đạo diễn, sau đó là hai vở cải lương hoành tráng của đạo diễn, NSƯT Hoa Hạ là Kim Vân Kiều và Chiếc áo thiên nga, tình yêu sân khấu bỗng trở lại trong anh. Tiếp theo là thiết kế cho vở Bí mật vườn Lệ Chi (sân khấu IDECAF) cùng rất nhiều vở kịch, chèo ở phía bắc, đặc biệt các vở của NSND Doãn Hoàng Giang. Cho đến nay anh đã thiết kế trang phục cho gần 100 vở. Hoá ra, duyên nợ của Sĩ Hoàng với sân khấu chỉ gián đoạn vài năm rồi quay lại khắng khít vô cùng, đến mức anh được kết nạp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng với tư cách họa sĩ thiết kế trang phục.

Nhưng duyên nợ không dừng ở đó. Khi đạo diễn Ái Như mời anh tham gia vở Trò chơi tham vọng, thì anh như bắt được vàng, "ôm cặp" đi học ngay. Tối tối, Sĩ Hoàng tới nhà Ái Như để chị "dạy" cho từng li từng tí, kể cả anh Thành Hội cũng dạy anh rất nhiều. Cho nên anh không ngần ngại mà gọi hai anh chị là "thầy" của mình, bởi theo anh "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", anh luôn tri ân sâu sắc. Sĩ Hoàng đã bước lên sân khấu bằng "mối tình đầu" như thế đó. Và đó cũng là "bí mật" anh mới thố lộ để khán giả biết mối tình sân khấu thật ra đã nhen nhóm từ lúc 17 tuổi.

Sĩ Hoàng đã có cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên về hành trình thú vị của anh.

Sĩ Hoàng vai Lê Tần và NSND Hoàng Yến vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Thành Thăng Long thuở ấy ẢNH: H.K

Thực sự khán giả đã thấy anh tiến bộ từng ngày, đặc biệt vai thái giám Nguyễn Hiền trong vở Yêu là thoát tội của Nhà hát Thế Giới Trẻ (trực thuộc Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, do NSND Hoàng Yến quản lý) đã đoạt huy chương bạc cá nhân trong Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018. Một vai diễn rất tinh tế, gây được xúc động và ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Bi kịch của Nguyễn Hiền không ồn ào, nhưng sâu thẳm nỗi đau và cô đơn, anh đã diễn tốt đến bất ngờ.

Vâng, sau Trò chơi tham vọng thì tôi tham gia Yêu là thoát tội, tôi lại có thêm những "người thầy" là NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Hoàng Yến, cùng nhiều đồng nghiệp khác đã chỉ dẫn cho tôi. Tôi "học" với bất cứ ai, có khi đứng sau cánh gà xem bạn mình diễn cũng là học cái hay của bạn. Ngay cả những vở sau này, tôi vẫn học hoài với mọi người. Có khi tập tuồng thì quay clip rồi gởi cho chị Kim Xuân xem thử, chị cũng là "thầy" của tôi luôn đó.

Nhưng nói thiệt, lúc ban giám khảo xướng tên tôi đoạt huy chương bạc vai Nguyễn Hiền, tôi tưởng người ta đọc nhầm. Như vậy tổ đã thương tôi, cho tôi đi theo sân khấu dù không qua con đường học tập chính quy.

Yêu là thoát tội đã diễn suốt gần 10 năm, mà suất nào tôi cũng khóc sưng mắt y như lần đầu. Có khi vừa chạy xe vừa nhẩm thoại mà nước mắt cũng chảy, đến nỗi vô tới sân khấu thì bà bầu Hoàng Yến nói trời ơi ông để dành nước mắt chứ khóc hết rồi lát nữa sao mà khóc. Ấy vậy mà vẫn khóc được. Có ngày diễn 4 suất cho các trường học, tôi cũng đủ nước mắt khóc đủ 4 suất. Tôi không hiểu sao mình dễ xúc động dữ vậy.

Có kỷ niệm vui, hồi ấy đạo diễn Đoàn Bá đi xem vở, khi ra về ông nói với tôi: "Cách diễn của em thế nào thì em giữ nguyên vậy nha, đừng bắt chước ai cả". Còn nghệ sĩ Kim Cương tặng tôi bó hoa rất to: "Tiếc quá, nếu đoàn kịch của chị còn thì dứt khoát chị sẽ mời em". Tôi biết đường mình đi còn thử thách nhiều lắm, nhưng lời động viên đó giúp tôi thêm nghị lực và niềm tin.

Anh còn một vai cực kỳ dễ thương là tên giang hồ đi đòi nợ trong vở Lạc giữa phố người của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Vai tuy nhỏ nhưng khán giả nhớ, bởi nhân vật tuy bặm trợn nhưng lại có nét ngây ngô, tội nghiệp, bởi suy cho cùng thì cũng chỉ là giang hồ cắc ké thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, chỉ vì túng cùng mà theo đường sai quấy. Còn mấy vai tham quan ô lại nữa…Sao mặt anh hiền mà cứ được (bị) giao vai phản diện hoài vậy? Chắc vì thế mà anh ráng hóa trang mặt mày dữ tợn để che đi nét phúc hậu vốn có?

Ôi, tôi đâu có biết! Nhưng cũng là cơ hội cho mình thử thách, vui lắm đó. Nhận vai giang hồ Hai Thẹo xong, tôi ra chợ trời mua quần áo cũ để mặc cho nhân vật. Ở đó có nhiều "giang hồ thiệt", tôi ngồi quan sát họ từ cách đi đứng, tới nói năng, chửi thề… rồi về "nhập vai" đến nỗi nguyên một tháng anh em trong công ty xì xào: "Sao dạo này ổng thô lỗ vậy trời!".

Quả thật không có thành công nào dễ dàng cả, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc. À, còn vụ vẽ mặt thì… ừ, tôi cũng có ý vẽ hơi đậm, nhưng đạo diễn và khán giả chịu mà.

Sĩ Hoàng vai Hai Thẹo và Hoàng Vân Anh trong vở Lạc giữa phố người ẢNH: H.K

Anh mê sân khấu đến mức lập luôn Công ty Sử Việt tự đầu tư vở Khóc giữa trời xanh, đoạt huy chương vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, và huy chương bạc cá nhân cho Sĩ Hoàng vai Thị lang Lê Văn. Anh làm "ông bầu", đầu tư cả tỉ đồng vào tác phẩm, chắc cũng muốn theo sân khấu hẳn luôn?

Đúng vậy, tôi sẽ theo hẳn luôn. Nhưng mấy năm nay vì phải hoàn thành chương trình học tiến sĩ tại Đức nên tôi tạm chưa đầu tư thêm, chỉ đi diễn lai rai cho các sân khấu khác thôi. Cuối năm nay tôi bảo vệ luận án xong thì sẽ quay trở lại đầu tư vở mới.

Anh vẫn gắn bó chặt chẽ với nghề thiết kế trang phục. Như vậy không biết tình yêu trang phục và tình yêu sân khấu bên nào nặng hơn?

Bên nào cũng nặng như nhau. Nhưng với trang phục thì tôi coi như đã hoàn thành, phần đời còn lại sẽ tập trung nhiều hơn cho sân khấu, cho đam mê ngày xưa của mình. Nói thật là sân khấu như có ma lực vậy, mỗi khi chuẩn bị diễn là cả ngày tôi không làm gì được, cứ nhẩm thoại rồi tới rạp sớm nhất, săm soi trang phục, đạo cụ, đi tới đi lui phụ giúp bạn bè… như "ghiền" vậy đó.

Thật ra anh vừa làm Giám đốc công ty thiết kế áo dài, vừa thiết kế trang phục cho các vở diễn, vừa đi dạy mỹ thuật trong các trường đại học, lại vẽ tranh tham gia các buổi triển lãm, đồng thời đi diễn kịch. Anh quá nhiều việc, rồi phân bổ thời gian ra sao?

Chính vì vậy tôi ít xuất hiện ở các sự kiện, hoặc các cuộc xã giao. Tôi rất quý mọi người nhưng thật cần thiết mới tham gia, còn chỗ nào không có mình mà chợ vẫn đông thì thôi. Tôi dành thời gian cho công việc chính. Mọi người cũng hiểu nên không ai trách cả.

Sĩ Hoàng vai Lê Tần và NSND Hoàng Yến vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Thành Thăng Long thuở ấy ẢNH: H.K

Vậy anh có thời gian rảnh để thư giãn, đi chơi hay không?

Cũng có đi chơi, du lịch chứ, nhưng chọn lọc thôi. Và thay vì đi chơi lung tung thì tôi dành thời gian vẽ tranh, đi diễn sân khấu, cũng là một cách thư giãn. Đồng thời, những khi không có vai cần nhẩm lời thoại, thì trong lúc chạy xe máy đi làm, tôi luôn niệm Phật để định tĩnh tâm hồn. Đời sống hiện nay bận rộn nhưng vẫn tranh thủ niệm Phật được. Tiếng niệm Phật làm mình thấy nhẹ nhàng, bớt căng thẳng, bớt sân si, năng lượng tích cực vô cùng. Con người bây giờ hoạt động nhiều quá, thì niệm Phật cũng là một cách "sống chậm".

Chúc anh sẽ có thêm những vai diễn mới để sống hết mình cho sân khấu.