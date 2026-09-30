Từ 11 chiếc áo dài của Nam vương Trái đất đến người trẻ kể chuyện di sản

Chiều 30.9 tại TP.HCM, chương trình Unitour Heritage Ho Chi Minh City với chủ đề “Kể chuyện di sản: Từ chất liệu truyền thống đến ngôn ngữ mạng xã hội” diễn ra với sự tham gia của Travel Blogger Bỏng Ngô Mario, Content Creator Vĩnh Thích Ăn Ngon và Nam vương Trái đất Hoàng Văn Thái (ca sĩ Tahi). Chương trình do Tạp chí Vietnam Travel, Hội Di sản văn hóa TP.HCM phối hợp cùng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức.

Travel blogger Bỏng Ngô Mario chia sẻ những ngày đầu khó khăn làm các chương trình di sản đưa lên mạng Ảnh: QUỲNH TRÂN

Từ trải nghiệm thực tế tại nhiều điểm đến, không gian văn hóa ở các vùng miền, Travel Blogger Bỏng Ngô Mario (Dương Văn Dũng) chia sẻ những khó khăn trong những ngày đầu làm nội dung về di sản trên mạng xã hội. Có thời điểm thông tin chưa chính xác, anh phải trực tiếp lên tiếng xin lỗi người xem.

“Với di sản, tình yêu thôi chưa đủ mà phải có chiều sâu văn hóa, phải học hỏi và tìm hiểu kiến thức thực tế. Làm nội dung về di sản không thể chỉ chạy theo xu hướng mà cần sự đam mê thực sự. Khi mình làm tốt, khán giả sẽ tự tìm đến”, Bỏng Ngô nói.

Với Content Creator Vĩnh Thích Ăn Ngon, việc xây dựng kênh bắt đầu từ niềm đam mê ẩm thực Việt. Anh nhận thấy người trẻ ngày càng quan tâm đến văn hóa, di sản và tìm kiếm những nội dung gần gũi trên mạng xã hội.

“Càng đam mê, các bạn càng muốn khám phá, tìm hiểu thêm về văn hóa, di sản. Khi xây dựng được kênh Vĩnh Thích Ăn Ngon, tôi quay lại hỗ trợ nhiều bạn trẻ khởi nghiệp. Tình cảm và sự biết ơn của họ khiến tôi rất xúc động”, anh chia sẻ.

Chủ nhân kênh Vĩnh Thích Ăn Ngon luôn mong muốn có cơm nhà mẹ nấu Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trả lời câu hỏi làm thế nào để đưa những giá trị di sản đến gần hơn với người xem trên nền tảng số mà vẫn giữ được giá trị cốt lõi, Content Creator Vĩnh Thích Ăn Ngon cho rằng trước hết phải bắt đầu từ những điều gần gũi.

“Người trẻ hiện nay tiếp cận ẩm thực theo kiểu vừa ăn vừa lướt. Vì vậy, khi kể chuyện di sản trên mạng xã hội, trước tiên phải làm tốt món ăn, sau đó mới lồng ghép những câu chuyện về văn hóa, di sản của từng vùng miền. Từ những điều gần gũi đó, người xem sẽ muốn tìm hiểu và đến với di sản nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Theo Vĩnh, dù thưởng thức những món đặc sản ở nhà hàng, nhiều người vẫn mong có một bữa cơm nhà mẹ nấu. “Đó là di sản trong lòng mỗi người. Dù ở đâu, làm gì, tôi vẫn nhớ những món ăn quê nhà. Ba tôi sẽ đi chợ mua những nguyên liệu tươi ngon theo yêu cầu của mẹ, rồi mẹ nổi lửa nấu nướng, còn tôi phụ nêm nếm, dọn cơm. Những bữa ăn ấy đậm đà hương vị miền Trung và cũng là ký ức mà tôi luôn trân trọng”, anh bộc bạch.

Nam vương Trái đất Hoàng Văn Thái: "Mặc áo dài tôi thấy tự tin và hát hay hơn"

Xuất hiện tại chương trình, Hoàng Văn Thái chọn áo dài truyền thống. Anh cho biết sau những lần tham gia các sự kiện lớn và biểu diễn nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, tình yêu dành cho áo dài trong anh ngày càng rõ nét.

“Mỗi khi mặc áo dài, tôi thấy tự tin hơn và hát hay hơn. Càng được khán giả ủng hộ, tôi càng yêu thích trang phục này. Đến nỗi vừa rồi, tôi tự thưởng cho mình bằng cách may cùng lúc 11 chiếc áo dài”, anh kể.



Đời thường của Nam vương Trái đất Hoàng Văn Thái trong trang phục áo dài Ảnh: NVCC

Khi đứng trên sân khấu, anh vẫn luôn thích chọn áo dài để hát những ca khúc về quê hương đất nước Ảnh: NVCC

Trước việc một số ca sĩ trẻ lựa chọn những ca khúc do AI hỗ trợ sáng tác, Tahi cho rằng điều này không nhất thiết phải phê phán. Tuy nhiên, theo anh, kho tàng âm nhạc về quê hương, đất nước vẫn có nhiều tác phẩm giá trị được các thế hệ nhạc sĩ sáng tác.

“Tôi nghĩ hãy biết khai thác những gì chúng ta đang có. Được xin phép các nhạc sĩ để hát những ca khúc Việt Nam cũng là một điều rất tuyệt vời, bởi đó là những giá trị được trao lại từ thế hệ đi trước. Tôi khuyên các bạn trẻ trước hết nên tập trung trau dồi kiến thức chuyên môn, thay vì làm những điều vượt quá khả năng của mình”, anh chia sẻ.

Khi được hỏi về 3 điều mình trân trọng nhất, Hoàng Văn Thái chọn tình yêu nước, bản lĩnh và sự tự tin. Theo anh, đó là những giá trị giúp mỗi người vững vàng hơn trên hành trình theo đuổi những điều mình mong muốn.