Sĩ quan Mỹ bất ngờ xuất hiện tại tập trận chung Nga-Berlarus

Ít nhất hai sĩ quan quân đội Mỹ, gồm trung tá Không quân Bryan Shoupe và một sĩ quan khác không rõ danh tính, đã có mặt tại Belarus để quan sát cuộc tập trận Zapad-2025, theo Reuters. Cuộc tập trận này cũng được Thứ trưởng quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov theo dõi.

Trung tá không quân Mỹ Bryan Shoupe quan sát cuộc tập trận Zapad-2025 gần Borisov (Belarus) vào ngày 15.9 Ảnh: Reuters





Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenikov đã đích thân chào đón hai sĩ quan Mỹ và sự có mặt của họ đã được Bộ Quốc phòng Belarus mô tả là một bất ngờ, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Belarus cũng lưu ý rằng hai sĩ quan Mỹ nằm trong số các đại diện từ 23 quốc gia, bao gồm các quốc gia thành viên NATO khác là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, cũng như Trung Quốc, Ethiopia và Indonesia.

Đây là lần đầu tiên sĩ quan quân đội Mỹ đến Belarus quan sát tập trận kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2.2022, theo Reuters. Quân đội Mỹ chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Nga phóng tên lửa bội siêu thanh, triển khai Iskander sát NATO trong tập trận Zapad

Cuộc tập trận Zapad-2025, được tổ chức tại các bãi tập ở cả Belarus lẫn Nga từ ngày 12-16.9, là một màn phô diễn sức mạnh mà Nga và Belarus cho rằng nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, theo Reuters.

Tuy nhiên, cuộc tập trận đó đã khiến một số nước láng giềng lo ngại sau vụ máy bay không người lái (UAV) bị nghi là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan vừa qua. Warsaw đã tạm thời đóng cửa biên giới với Belarus như một biện pháp phòng ngừa.

Sự hiện diện của các sĩ quan Mỹ ở Belarus, chưa đầy một tuần sau khi Ba Lan bắn hạ UAV nghi của Nga xâm phạm không phận nước này, là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington đang tìm cách cải thiện quan hệ với Belarus, theo Reuters.

Trong tuần trước, đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông John Coale đã đến thăm thủ đô Minsk của Belarus và cho hay ông Trump muốn sớm mở lại Đại sứ quán Mỹ tại đây, bình thường hóa quan hệ và khôi phục thương mại giữa hai nước.

Tổng thống Trump trong tuần trước đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus, cho phép hãng này bảo dưỡng và mua linh kiện cho đội bay của mình, bao gồm cả máy bay Boeing.

Tổng thống Trump có động thái đó sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đồng ý trả tự do cho 52 tù nhân, bao gồm các nhà báo và đối thủ chính trị.

Các nhà phân tích chính sách đối ngoại phương Tây suy đoán rằng Tổng thống Trump có thể đang cố gắng tách Belarus khỏi Nga, một chiến lược được nhiều người cho là khó thành công, hoặc đang tận dụng mối quan hệ chặt chẽ của Minsk với Moscow để thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Reuters.