Siết chặt vì an toàn, nhưng cũng cần linh hoạt

Như Thanh Niên thông tin, mới đây khi thảo luận về dự án luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho hay, hầu hết các nước phát triển đều có quy định về việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Song ông Đồng nêu thực tế ở các quốc gia này, tỷ lệ sử dụng ô tô rất cao, hầu như không có xe máy. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng xe máy ở VN còn cao.

Ông Đồng cho rằng, nếu quy định về ghế trẻ em trên ô tô quá cứng nhắc có thể khiến nhiều gia đình chuyển sang chở trẻ em bằng xe máy, thay vì đi ô tô hoặc taxi, rủi ro tai nạn cho trẻ lại cao hơn. Ông dẫn chứng tại Indonesia hoặc Philippines, khi có quy định bắt buộc trang bị ghế trẻ em thì tỷ lệ phụ huynh chở trẻ em đi học bằng xe máy tăng 15 - 30%.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng phân tích thêm, theo Quy chuẩn 123/2024 của Bộ GTVT (cũ), ghế trẻ em có từ 4 - 5 kích thước khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em thì phải có ít nhất 4 - 5 cái ghế kích cỡ khác nhau, "điều này là hoàn toàn bất khả thi". Hoặc trang bị một ghế thì không thể đáp ứng khi hành khách có từ 2 trẻ em trở lên. Chưa kể, taxi phục vụ khách du lịch và thường kết hợp với các hình thức vận tải khác như máy bay, nếu yêu cầu cha mẹ mang theo ghế trẻ em thì sẽ phải mang lên máy bay và phải mang theo ghế trong suốt chuyến du lịch.

Cục CSGT khẳng định việc dùng thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô là rất cần thiết ẢNH: NAM SƠN

Hoặc một số gia đình khó khăn, không có ô tô cá nhân, phải gọi taxi đưa trẻ đi tiêm chủng, khám chữa bệnh hoặc đi đường trời mưa rét. Số lượng taxi có trang bị ghế trẻ em thường ít nên gọi khó hơn, thời gian và quãng đường di chuyển không có khách cao hơn nên giá cước cũng cao hơn…

Từ thực tế đã nêu, đại biểu đoàn Quảng Trị đề nghị cân nhắc kinh nghiệm của nhiều quốc gia, đó là loại trừ nghĩa vụ bắt buộc trang bị ghế trẻ em đối với xe taxi hoặc xe công nghệ.

Bất khả thi trong thực tế?

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của đại biểu Hà Sỹ Đồng. " Việc yêu cầu mỗi xe taxi hoặc xe công nghệ phải mang theo đủ bộ ghế này là không thể thực hiện được vì làm không gian xe chật hẹp. Tôi thấy việc này khó khả thi trong thực tế", BĐ Do Nguyen ý kiến.

Tương tự, BĐ Trung Nguyên góp ý: "Quy định an toàn là tốt, nhưng nếu áp dụng cứng nhắc, nó chỉ tạo ra một loại "rào cản" mới cho các gia đình có con nhỏ. Chi phí mua sắm ghế chuyên dụng cho xe taxi, công nghệ có thể đẩy giá cước lên quá cao".

"Quy định này nên tập trung vào các xe cá nhân trước, vì đây là những xe chở trẻ thường xuyên hơn và rủi ro tai nạn do thiếu kinh nghiệm lái xe cũng cao hơn taxi", BĐ Hải Tùng ý kiến.

C ẦN NHỮNG GIẢI PHÁP LINH HOẠT

Dù ủng hộ việc thắt chặt các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải có những giải pháp linh hoạt.

"Thay vì trang bị ghế trẻ em thì có thể yêu cầu taxi, xe công nghệ trang bị một loại đệm nâng, đai an toàn đơn giản, ít cồng kềnh hơn cho trẻ lớn hơn 4 tuổi. Đây là giải pháp trung gian vừa an toàn vừa linh hoạt", BĐ Minh Thái ý kiến.

BĐ Hưng Đặng viết: "Đề xuất này nên được xem xét lại để chỉ áp dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Trẻ lớn hơn hoàn toàn có thể sử dụng dây an toàn tiêu chuẩn nếu có đệm nâng".

"Mặc dù các quốc gia tiên tiến ưu tiên an toàn cho trẻ em, nhưng họ không bắt buộc xe buýt chở khách hay taxi phải trang bị ghế trẻ em; thay vào đó họ yêu cầu bắt buộc sử dụng dây an toàn. Do đó, tôi đề xuất quy định của chúng ta chỉ cần tập trung vào việc có "thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em". Tuy nhiên, vì mục tiêu cuối cùng là bảo vệ trẻ nhỏ, chúng ta cần xem xét áp dụng linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh và điều kiện cụ thể", BĐ Nguyễn Lâm ý kiến.