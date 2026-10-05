Siết điểm cộng chứng chỉ IELTS: Xóa thói quen 'học để thi'

Đưa IELTS về đúng giá trị

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL English, cho rằng cần hiểu đúng nội dung dự thảo của Bộ GD-ĐT. Chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS vẫn được dùng để quy đổi thay điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển; để chứng minh yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài; và để công nhận học phần, chuẩn đầu ra. Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế vẫn được xét tuyển thẳng.

Điều thay đổi là các trường không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính, để mỗi năng lực được ghi nhận một lần và theo cùng quy tắc cho mọi thí sinh. "Tôi cho rằng đây là cách để đưa IELTS về đúng giá trị của nó", cô Như Quỳnh nói.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), nêu ra một định kiến mà ông không đồng ý, đó là "cứ học sinh, sinh viên có IELTS thì giỏi tiếng Anh, còn không có IELTS kém tiếng Anh".

Thí sinh thi thử IELTS trên máy tính ẢNH: NGỌC LONG

Thạc sĩ Tiến nêu ví dụ dữ liệu từ chính Trường ĐH Kinh tế - Luật. Hai nhóm thí sinh trúng tuyển, một nhóm có chứng chỉ và một nhóm không. Sau quá trình học, điểm học lực gần như bằng nhau, nhóm không có chứng chỉ thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. "Rất nhiều em ở nơi không có trung tâm luyện thi, hoặc gia đình không lo nổi vài triệu đồng lệ phí một lần thi. Các em đó không kém tiếng Anh, các em chỉ chưa có điều kiện đi thi", thạc sĩ Tiến nhận định.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến nhấn mạnh, bỏ điểm cộng với người có IELTS không phải là bỏ tiếng Anh. Chứng chỉ ngoại ngữ mất đi một vai trò, nhưng vẫn còn 5 vai trò khác, và những vai trò đó theo các em suốt 4 năm ĐH.

Thứ nhất, IELTS vẫn được dùng để quy đổi, thay thế cho điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. 4 vai trò còn lại nằm ở quá trình học. Đó là điều kiện để vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Là căn cứ để nhà trường xếp lớp ngoại ngữ đúng trình độ ngay học kỳ đầu, em không phải ngồi học lại thứ mình đã biết. Là chuẩn đầu ra mà em phải đạt mới được tốt nghiệp. Và cuối cùng là các sinh viên có thể tận dụng thời gian không học tiếng Anh chính khóa ở trường để có thể học vượt, học song ngành giúp tiết kiệm thời gian và học phí.

Còn về lâu dài, tiếng Anh tốt mở ra 3 thứ mà điểm cộng không thể "mở" được: Đó là cơ hội giành học bổng trao đổi, cơ hội thực tập ở doanh nghiệp nước ngoài ngay từ năm 3, và mức lương khởi điểm khác hẳn khi ra trường.

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh (thứ hai từ trái vào), Giám đốc học thuật tại DOL English; Thạc sĩ Cù Xuân Tiến (bìa phải), Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) và thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa (thứ hai từ phải vào) tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên ngày 29.9 ảnh: lê Thanh Hải

Động lực học tiếng Anh phải đến từ bên trong

Cô Hà Đặng Như Quỳnh nêu quan điểm: "Học IELTS không chỉ là để lấy một tấm bằng. Bản chất IELTS là một kỳ thi đo năng lực tiếng Anh học thuật, tức là khả năng dùng tiếng Anh để học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn".

Khi học IELTS đúng cách, học sinh rèn những năng lực rất thực tế: đọc hiểu văn bản học thuật dài và nhiều thông tin, nghe bài giảng, trình bày ý kiến có lập luận, viết một bài luận mạch lạc. Đó chính là những kỹ năng các em sẽ dùng hằng ngày khi học ĐH, đặc biệt là đọc tài liệu và giáo trình bằng tiếng Anh, làm bài thuyết trình hay viết báo cáo. "Vì vậy, nếu bỏ điểm cộng, thứ mất đi chỉ là phần thưởng bên ngoài, còn giá trị học thuật của quá trình học thì vẫn còn nguyên", cô Quỳnh nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa, 9.0 IELTS, cho biết khi học sinh học tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh, tiếp cận học IELTS đúng đắn thì sẽ có nhiều lợi ích. Việc bỏ điểm cộng giúp triệt tiêu việc học vẹt, học mẹo để kiếm điểm thưởng. Động lực học để đối phó với thi cử sẽ chuyển sang "học để làm chủ ngôn ngữ".

Các thầy cô lưu ý, học tiếng Anh muốn hiệu quả, tiết kiệm thời gian, để vận dụng được vào cuộc sống là phải học đúng phương pháp, học tư duy. Thạc sĩ Trần Anh Khoa cho biết bản thân từng sai lầm khi những năm THPT học theo kiểu tích lũy từ vựng rời rạc, nghĩ rằng "mưa dầm thấm lâu" sẽ giỏi. Nhưng cho đến khi anh biết đến hệ phương pháp tư duy Linearthinking áp dụng vào ngôn ngữ. Đặc biệt, tư duy cụ thể hóa, đơn giản hóa vấn đề của phương pháp này không chỉ giúp học bài đọc, bài viết tiếng Anh mà còn ứng dụng hiệu quả trong cách học các môn khoa học tự nhiên như toán, vật lý, hóa học.