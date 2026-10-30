Siết kỷ cương từ kết quả công việc

Việc đánh giá thường xuyên theo kết quả công việc là cơ sở để xem xét trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời đòi hỏi các tiêu chí phải bảo đảm khách quan, công bằng và phù hợp với thực tiễn.

Theo dự thảo được bàn tại cuộc họp của UBND TP.Đà Nẵng ngày 28.10 vừa qua, nội dung đánh giá bao quát nhiều lĩnh vực, từ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến xây dựng nông thôn mới đối với cấp xã, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, nhiệm vụ khoa học công nghệ và thu thập số liệu phục vụ biên soạn GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn). Chậm nhất ngày 25 hằng tháng, chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu tự đánh giá; các sở, ban, ngành cung cấp số liệu theo lĩnh vực phụ trách. Đến ngày 28, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu chủ tịch UBND TP xem xét, xếp loại.

Việc theo dõi kết quả thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh một số nhiệm vụ tại cơ sở còn chậm tiến độ. Tháng 8 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nghiêm túc phê bình Chủ tịch UBND 9 xã, phường có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 20%. Các địa phương được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, xây dựng tiến độ theo tuần, tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu và thanh toán. Thành phố cũng xác định kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ quan trọng để xếp loại cán bộ năm 2026.

Tuy nhiên, giải ngân chỉ là một trong nhiều nội dung được đánh giá. Với các nhiệm vụ khác, kết quả phải có căn cứ và được đối chiếu với nhiệm vụ đã giao. Kết quả chưa đạt cũng không đồng nghĩa người đứng đầu đương nhiên thiếu trách nhiệm. Tiến độ giải ngân có thể bị ảnh hưởng bởi thủ tục, mặt bằng, vật liệu xây dựng hoặc năng lực nhà thầu.

Vì vậy, cần xem xét những tiêu chí như công việc thuộc thẩm quyền, mức độ chủ động phối hợp, đôn đốc và báo cáo vướng mắc để cấp có thẩm quyền xử lý. Nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ hoàn thành mà bỏ qua nguyên nhân có thể dẫn đến xếp loại chưa sát thực tế.

Tại cuộc họp ngày 28.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh lưu ý rà soát tiêu chí đánh giá để phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ được giao, tránh gây bất lợi cho địa phương có nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu. Các xã, phường, đặc khu có thể khác nhau về khối lượng công việc, nguồn lực và điều kiện thực hiện. Đánh giá công bằng không có nghĩa hạ thấp yêu cầu, mà phải đặt kết quả trong bối cảnh cụ thể để xác định đúng mức độ hoàn thành và trách nhiệm tương ứng.

Tính khách quan cũng phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và việc giải trình. Theo dự thảo, các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, đúng hạn của thông tin. Với nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu phải báo cáo, giải trình với phó chủ tịch UBND TP phụ trách địa bàn, lĩnh vực hoặc dự án. Văn phòng UBND TP chuyển nội dung giải trình đến lãnh đạo phụ trách cho ý kiến trước khi tổng hợp, báo cáo chung. Quy trình này tạo cơ sở xem xét nguyên nhân cụ thể, phân biệt vướng mắc vượt thẩm quyền với hạn chế trong điều hành của địa phương.

Quý 4/2026 là thời gian để Đà Nẵng kiểm nghiệm bộ tiêu chí trước khi áp dụng chính thức từ tháng 1.2027. Việc thí điểm cần giúp nhận diện những tiêu chí chưa phù hợp, xem xét khả năng phản ánh đúng kết quả và trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó điều chỉnh trên cơ sở thực tiễn.

Siết kỷ cương công vụ phải bắt đầu từ kết quả công việc, nhưng kết quả chỉ có ý nghĩa khi được đánh giá đúng bối cảnh và đúng trách nhiệm. Siết kỷ cương từ kết quả công việc vì thế phải đi cùng tính khách quan, công bằng và trách nhiệm giải trình, để việc xếp loại thực sự góp phần nâng cao hiệu quả điều hành ở cơ sở.