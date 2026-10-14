Siết lạm thu: Họp phụ huynh nhẹ nhàng hơn

Phụ huynh cảm thấy nhẹ nhàng, vui hơn bởi không còn cảm giác nặng nề khi nghe nhắc đến những khoản đóng góp, không khí cuộc họp cũng cởi mở, gần gũi hơn.

Phụ huynh cùng con tham gia ngày đầu tiên con vào lớp 1 ảnh: Nhật Thịnh

Họp phụ huynh: Cô chủ nhiệm không nặng nề thi đua hình thức, tốn kém

Những năm trước, cứ đến buổi họp phụ huynh, bên cạnh chuyện học hành của con, phụ huynh chúng tôi băn khoăn nhiều nhất là về các khoản đóng góp này nọ. Thế nhưng, cuộc vừa rồi đem lại cho tôi và nhiều phụ huynh một cảm giác khác.

Cô giáo chủ nhiệm dành thời gian thông tin về tình hình lớp, việc học tập, rèn luyện của học sinh, những mục tiêu cần phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Các hoạt động phong trào được giới thiệu theo hướng tinh gọn, thiết thực, không chạy theo số lượng hay hình thức.

Cô chủ nhiệm nói: "Các cuộc thi văn nghệ hay nhảy dân vũ, quan điểm của tôi là không thuê biên đạo, để cho các em tự tập cho trưởng thành và hạn chế tốn kém". Những điều cần trao đổi được trình bày rõ ràng, cha mẹ có thể đặt câu hỏi, góp ý và cùng giáo viên tìm tiếng nói chung.

Các hoạt động thi đua, phong trào trong nhà trường cũng được cô chủ nhiệm thông báo theo hướng ít hơn nhưng thực chất hơn. Thay vì tổ chức nhiều hoạt động chỉ để có thành tích, hình ảnh hoặc báo cáo, cô chủ nhiệm chỉ lựa chọn những việc thật sự cần thiết, phù hợp với học sinh và điều kiện thực tế. Cô nói: "Các hoạt động thật sự có ích, để học sinh được trải nghiệm, trưởng thành, vẫn tốt hơn nhiều hoạt động rầm rộ nhưng thiếu chiều sâu".

Điều khiến tôi nhẹ lòng hơn cả là câu chuyện thu chi không còn trở thành nội dung gây áp lực trong cuộc họp. Cô chủ nhiệm chỉ đưa ra danh sách các khoản thu để lấy ý kiến phụ huynh dựa trên các văn bản hướng dẫn, quy định các khoản thu của thành phố. Những chỉ đạo của ngành giáo dục về việc chấn chỉnh các khoản thu đầu năm, tăng cường quản lý và bảo đảm tính tự nguyện trong đóng góp đã góp phần làm thay đổi không khí cuộc họp.

Khi các nguyên tắc được thực hiện nghiêm túc, nhà trường và giáo viên có cơ sở để tránh những tình huống khó xử, còn phụ huynh không phải mang tâm lý lo lắng rằng mình sẽ được thông báo thêm bao nhiêu khoản phải đóng.

Đây là một chuyển biến đáng mừng. Bởi lẽ, cuộc họp phụ huynh trước hết phải là nơi gia đình và nhà trường cùng bàn về việc giáo dục con em, chứ không nên khiến người dự họp thấp thỏm vì những nghĩa vụ tài chính.

Phụ huynh mong muốn mỗi ngày con đến trường ngập tràn niềm vui, tình yêu thương ảnh: Nhật Thịnh

Giá trị của tinh thần tự nguyện góp của cha mẹ học sinh

Trong cuộc họp, có phụ huynh chia sẻ rằng nếu lớp có hoạt động thiết thực, phù hợp với học sinh thì những gia đình có điều kiện sẵn sàng tài trợ, hỗ trợ thêm. Điều đáng quý ở đây không phải là số tiền được đóng góp, mà là tinh thần tự nguyện và thiện chí cùng nhà trường chăm lo cho con em.

Không bắt buộc mọi gia đình phải đóng góp bằng nhau, không tạo áp lực cho những người còn khó khăn, cũng không biến sự ủng hộ thành một tiêu chí để đánh giá mức độ quan tâm của cha mẹ. Khi một phụ huynh có điều kiện muốn hỗ trợ lớp học, sự đóng góp ấy nên được đón nhận bằng tinh thần trân trọng, công khai và đúng mục đích. Khi một gia đình chưa thể đóng góp, họ vẫn cần được tôn trọng như những phụ huynh khác.

Thực tế này cho thấy không phải cứ hô hào, vận động mạnh mẽ hay yêu cầu mọi người cùng đóng góp một mức như nhau thì hoạt động mới hiệu quả. Đôi khi, cách làm ấy còn khiến người tham gia cảm thấy nặng nề, miễn cưỡng, thậm chí nảy sinh tâm lý so sánh, không vui vẻ.

Ngược lại, nếu mục đích được giải thích rõ ràng, nhu cầu được cân nhắc kỹ lưỡng, việc đóng góp hoàn toàn tự nguyện và kết quả được công khai, nhiều người sẽ sẵn lòng chung tay. Khi ấy, ngay cả những người có hoàn cảnh quá khó khăn cũng sẽ "của ít lòng nhiều" tự nguyện đóng góp trong một tâm thế vui vẻ. Sự tự nguyện không chỉ tạo ra nguồn lực mà còn nuôi dưỡng niềm tin, tinh thần trách nhiệm và tình cảm giữa những người cùng quan tâm đến việc học của con em mình.

Khi viết những dòng này, tôi mong muốn các cuộc họp cha mẹ học sinh ngày càng tinh gọn và thiết thực hơn. Đặc biệt là không quá nặng nề về các khoản đóng góp để phụ huynh không phải "ngại" khi mỗi lần đến họp.



