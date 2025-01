Siết quy trình đưa đón học sinh

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 14.1, thông tin từ UBND TP.Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, các đơn vị chức năng đang tạm giữ Đồng Thị Thu (18 tuổi, trú P.Hoàng Lâm, TP.Thủy Nguyên), người đã tự ý đến trường mầm non dẫn bé gái 4 tuổi đi khắp nơi tại Hải Phòng. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang đi bộ cùng bé gái 4 tuổi tại khu vực Q.Ngô Quyền, Hải Phòng. Bé gái 4 tuổi trong tình trạng khỏe mạnh, được đưa về gia đình.

Ảnh: N.T

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 13.1, Đồng Thị Thu đến Trường mầm non Thiên Hương (P.Thiên Hương, TP.Thủy Nguyên) đưa cháu N.T.M (4 tuổi) rời khỏi trường bằng taxi. Sau đó, người thân đến Trường mầm non Thiên Hương đón cháu M. thì được cô giáo thông báo bé được một cô gái đưa về. Ngay khi nhận tin báo, Công an TP.Thủy Nguyên phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, xác minh và truy tìm tung tích bé gái 4 tuổi và người liên quan.

Đáng chú ý, Trường mầm non Thiên Hương cho biết gia đình bé gái 4 tuổi thuê gia đình bà Hương (trú tại tổ dân phố 3, P.Thiên Hương, TP.Thủy Nguyên, Hải Phòng) thường xuyên đón cháu, có hôm thì chồng, hoặc con trai bà Hương đến trường đón bé. Những ngày đầu tiên người nhà bà Hương đón bé M., giáo viên có gọi điện thoại cho mẹ cháu để xác minh mới cho đón cháu. Tuy nhiên, có hôm không ai đón cháu, giáo viên phải chở cháu về nhà mình. Thậm chí, có ngày, tận 19 giờ, bà Hương mới đến nhà cô giáo đón cháu M.

Ngày 13.1, con trai bà Hương đến lớp đón bé M. thì được thông báo có một cô gái đã đón bé gái từ trước. Lợi dụng kẽ hở trong việc thuê người như vậy, người lạ đưa bé gái khỏi trường dễ dàng mà không bị sự cản trở nào.

Sao lại giao trẻ cho người lạ?

Bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự lo lắng, hồi hộp trước thông tin này. "Ai cũng có con cháu, nên khi thấy báo đăng tin chắc mọi người cùng chung tâm trạng lo sợ. Có nghĩ đến tình huống xấu, nhưng may mắn cháu bé đã được người dân tìm thấy an toàn", BĐ Huong Lan chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thể hiện sự bất ngờ về việc cô giáo cho phép người lạ vào lớp đón trẻ. BĐ Phi Nghi ngạc nhiên: "Ủa, mình có đọc nhầm không ta. Thấy có đoạn ghi nhà trường bảo người phụ nữ không quen biết gì với gia đình, mà vẫn để cho đón bé". Tương tự, BĐ Trung Quang đặt câu hỏi: "Không phải cha mẹ hoặc người thân có đăng ký đón trẻ em với nhà trường thì tại sao cô giáo lại giao bé như vậy?".

Sau khi mẹ của bé gái viết lời cảm ơn trên trang cá nhân, nhiều người gửi bình luận động viên nhưng vẫn thắc mắc về mối quan hệ giữa cháu bé với người phụ nữ lạ. Trong khi đó, cơ quan chức năng đang làm việc với Đồng Thị Thu, chưa công bố nguyên nhân bé gái bị dẫn đi khắp nơi tại Hải Phòng.

Về tình huống này, BĐ Đông Quân Nguyễn nhìn nhận: "Theo mô tả của chính giáo viên, người lạ kia không quen biết với gia đình cháu bé. Vậy thì sao các cô lại giao trẻ cho người đó? Vì cháu bé đi theo người phụ nữ kia mà không khóc hay trong một phút mất tập trung, các cô làm sai quy định. Dù gì đi nữa, đây cũng là việc không được để xảy ra một lần nào nữa".

Tăng cường quản lý học sinh an toàn

Ngày 15.1, thông tin từ Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết, sau vụ việc, đơn vị có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các trường tăng cường sử dụng hệ thống camera an ninh, ứng dụng quản lý học sinh hoặc các phương tiện giám sát công nghệ cao để cải thiện hiệu quả công tác quản lý; rà soát, tăng cường công tác truyền thông liên lạc giữa trường và gia đình học sinh.

"Giáo viên đã bị đình chỉ để tìm ra nguyên nhân, nhưng vấn đề là quy trình đã có thì tại sao lại để hổng như vậy. Nếu chẳng may xảy ra hậu quả xấu thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Rất cần siết chặt các khâu quản lý trẻ ở các trường mầm non, không để xảy ra sự việc rồi mới giải quyết", BĐ Thuần Quân nêu ý kiến.

BĐ Trinh Binh đề nghị: "Phụ huynh phải đưa con đến tận lớp gửi cho cô giáo, khi đưa con về cũng đến tận lớp để nhận con từ cô giáo. Nếu người lạ thì cô giáo dứt khoát không giao. Ở trường mầm non cháu tôi học, phụ huynh hoặc ông bà được bố mẹ ủy nhiệm mới được đưa đón cháu".

Nhấn mạnh rằng "thường thì bảo vệ và cô giáo trường mẫu giáo và tiểu học rất cẩn thận xác minh phụ huynh đến đón các cháu, sao cô giáo lại giao con cho người lạ", BĐ Tuananh Nguyen cảnh giác: "Qua vụ việc này cho thấy cần báo động trong việc đưa đón các cháu nhỏ trong trường học".

"Người lạ dẫn trẻ em ra khỏi trường mà không gặp phản ứng nào thì không chấp nhận được. Đừng để có hậu quả rồi sau đó người lớn ngồi trách nhau. Không riêng gì các cháu tuổi mầm non, mà cả học sinh lớp lớn hơn cũng cần phải được bảo đảm việc đưa đón an toàn", BĐ Thuan Vo nhận định.