Quy định đối với người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam được nêu tại Nghị định 411/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 15.1.2027.

Giáo viên nước ngoài tham gia hoạt động tại một trường tiểu học ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Giáo viên nước ngoài phải có bằng cấp phù hợp

Nghị định quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn đối với người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Theo đó, người nước ngoài giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng một trong hai nhóm điều kiện.

Thứ nhất, có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đào tạo phù hợp với môn học giảng dạy, giáo dục; đồng thời có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Thứ hai, có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

Đối với người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ là người bản ngữ, điều kiện đặt ra là phải có trình độ đại học trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ đó hoặc chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ GD-ĐT công nhận để sử dụng tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam.

Nghị định cũng quy định người nước ngoài sử dụng ngoại ngữ để quản lý, giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

Tuy nhiên, người nước ngoài là người bản ngữ hoặc được đào tạo toàn thời gian trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngoại ngữ đang sử dụng để giảng dạy và có văn bằng được công nhận theo quy định sẽ được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ này.

Ưu tiên người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Việt

Đối với giáo dục mầm non, người nước ngoài giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em phải có trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành giáo dục mầm non hoặc ngành đào tạo phù hợp với hoạt động giáo dục, môn học, chuyên đề giảng dạy; đồng thời có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non.

Trường hợp có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ thì cũng đáp ứng điều kiện theo quy định tại nghị định.

Riêng người nước ngoài là người bản ngữ giảng dạy ngoại ngữ tại cơ sở giáo dục mầm non phải có trình độ cao đẳng trở lên, chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ đó hoặc chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế được Bộ GD-ĐT công nhận. Đồng thời, phải hoàn thành thời gian thực tập tối thiểu 90 tiết tại một cơ sở giáo dục mầm non của Việt Nam và được cơ sở này xác nhận.

Ngoài các tiêu chuẩn chuyên môn nêu trên, người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về lao động nước ngoài tại Việt Nam và không thuộc trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc liên quan.

Nghị định cũng quy định ưu tiên người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Việt hoặc có chứng chỉ tiếng Việt từ bậc 2/6 trở lên, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán Việt Nam.