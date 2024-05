'Siêu lừa' thoát án chung thân, vợ 'đại gia' được trả lại 70 tỉ đồng

Ngày 25.5, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ "siêu lừa" 433 tỉ đồng của hàng loạt ngân hàng và "đại gia". Người bị cáo buộc có vai trò cao nhất trong vụ án là bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, trú tại Hà Nội).



Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành PHÚC BÌNH

"Siêu lừa" thoát án chung thân

Về trách nhiệm hình sự, tòa phúc thẩm giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý do, bị cáo đã ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo còn là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài Thành, hội đồng xét xử cũng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại, giảm hình phạt cho mỗi người từ 9 tháng đến 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) dù không kháng cáo nhưng cũng được giảm từ 18 năm xuống còn 16 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, bản án phúc thẩm cơ bản giữ nguyên như cấp sơ thẩm. Hàng trăm tỉ đồng trong các sổ tiết kiệm liên quan vụ án được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ sở hữu hoặc tiếp tục giao các ngân hàng tạm quản lý để đảm bảo thi hành án, tùy thuộc chủ các sổ tiết kiệm có hay không quan hệ vay nợ với bị cáo Thành.

Trong đó, 5 "đại gia" đưa sổ tiết kiệm cho nữ bị cáo quản lý, bị xác định là "ham tiền thưởng hứa hẹn", nên không được tuyên trả lại tiền. 3 "đại gia" không có thỏa thuận vay nợ với bị cáo, tòa tuyên ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm.

Đáng chú ý, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của vợ ông Đặng Nghĩa Toàn (một trong những "đại gia" có các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với bị cáo Thành), bằng việc tuyên trả lại các sổ tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) và Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVCombank), tổng trị giá 70 tỉ đồng, do không liên quan đến bị cáo và các cán bộ ngân hàng có sai phạm. Các sổ tiết kiệm còn lại đứng tên ông Toàn tiếp tục bị giữ lại tại các ngân hàng để đảm bảo thi hành án theo phán quyết sơ thẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm PHÚC BÌNH

Giả chữ ký của "đại gia", chiếm đoạt trăm tỉ đồng

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với một số nhân viên ngân hàng để lập sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều "đại gia". Các sổ được mở tại NCB, PVCombank và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietAbank).

Sau khi mở được sổ tiết kiệm, bị cáo Thành giả mạo chữ ký của các "đại gia" để cầm cố sổ, vay tiền của chính 3 ngân hàng. Hậu quả khiến NCB thiệt hại 47,5 tỉ đồng, PVcombank 49,4 tỉ đồng, VietAbank hơn 273 tỉ đồng, 4 cá nhân bị rút 63 tỉ đồng; tổng cộng hơn 433 tỉ đồng.

Tháng 3.2023, bị cáo Thành bị TAND TP.Hà Nội tuyên án chung thân. Tòa còn buộc Thành phải khắc phục thiệt hại cho 3 ngân hàng và 4 cá nhân toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Phiên sơ thẩm kết thúc, Thành và nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 3 ngân hàng cùng hàng loạt "đại gia" cũng kháng cáo liên quan đến phần dân sự.

Theo đó, tòa sơ thẩm xác định có 4 "đại gia" là bị hại, do bị cáo Thành câu kết với cán bộ ngân hàng lừa đảo. Thiệt hại của họ sẽ do bị cáo Thành bồi thường. Nhóm này kháng cáo xin thay đổi tư cách tố tụng sang người liên quan, đề nghị ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm. Họ cho rằng hậu quả là do nhân viên ngân hàng có sai phạm, vì thế pháp nhân phải chịu trách nhiệm.

4 "đại gia" khác được tòa sơ thẩm xác định tư cách là người có quyền nghĩa vụ liên quan, vì có quan hệ vay nợ với bị cáo Thành. Họ bị cho là "ham lãi suất cao" do bị cáo Thành hứa hẹn, nên tạo các hợp đồng giả cách về việc đồng sở hữu sổ tiết kiệm; mục đích vừa nhận lãi ngân hàng, vừa nhận lãi thưởng mà Thành hứa.

Với nhóm trên, sổ tiết kiệm bị tòa sơ thẩm tuyên tiếp tục phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường mà bị cáo Thành gây ra cho ngân hàng. Các "đại gia" kháng cáo, cho rằng thủ tục gửi tiền vào ngân hàng hoàn toàn đúng quy định, yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên các ngân hàng giải phong tỏa để họ rút tiền về.

Kháng cáo còn lại đến từ NCB, PVcombank và VietAbank. Các ngân hàng đề nghị tòa phúc thẩm yêu cầu các "đại gia" phải trả lại khoản tiền lãi đã nhận từ hợp đồng giả cách với bị cáo Thành.