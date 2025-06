Siêu sao Jason Derulo hủy show tại Việt Nam ngay sát giờ diễn

Jason Derulo hủy show tại TP.HCM vào tối 28.6 ẢNH: BTC

Chiều 28.6, chỉ vài tiếng khi sân khấu GAMA Music Racing Festival 2025 chính thức sáng đèn, ban tổ chức bất ngờ thông báo siêu sao quốc tế Jason Derulo sẽ không đến Việt Nam để biểu diễn trong đêm nhạc. Lý do được đưa ra là nam ca sĩ này không đảm bảo sức khỏe vì phải chạy quá nhiều lịch trình cho tour diễn The Last Dance World Tour.

"Đây là tình huống bất khả kháng ngoài mong muốn, và toàn thể ê kíp bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước sự vắng mặt của Jason Derulo - một trong những điểm nhấn quốc tế quan trọng của lễ hội năm nay. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, truyền thông và các đối tác đã đồng hành cùng chương trình, đồng thời mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ trong trường hợp phát sinh đột xuất này", ban tổ chức chia sẻ.

Người hâm mộ chờ đợi hàng giờ ở sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón Jason Derulo đến Việt Nam ẢNH: BTC

Thông tin này gây sốc với nhiều khán giả sắp tham dự đêm nhạc, nhất là những người hâm mộ đang mong ngóng sự xuất hiện của Jason Derulo. Đáng chú ý, không ít fan Việt đã tề tựu ở sân bay Tân Sơn Nhất suốt nhiều tiếng để chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng, chào đón anh đến Việt Nam biểu diễn. Hiện màn hủy show của Jason Derulo khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, hụt hẫng.

Mặc dù thiếu vắng ngôi sao được mong chờ nhất đêm, GAMA Music Racing Festival 2025 vẫn diễn ra như kế hoạch. Ban tổ chức cho biết các tiết mục đến từ dàn sao Việt như: Chi Pu, Tăng Duy Tân, MONO, Kay Trần, DJ Mie, Mỹ Mỹ… sẽ xuất hiện trên sân khấu tối nay.

Jason Derulo từng bày tỏ sự háo hức được diễn ở Việt Nam

Jason Derulo từng chia sẻ mong sớm gặp khán giả Việt Nam ẢNH: AFP

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với truyền thông Việt Nam vào ngày 10.6, Jason Derulo bày tỏ rằng bản thân cực kỳ háo hức để được mang đến một màn trình diễn bùng nổ tại Việt Nam. Chủ nhân hit Savage Love bộc bạch: "Cảm giác như đây là cuộc hội ngộ đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Khi âm nhạc của bạn được yêu thích tại một nơi xa nửa vòng trái đất, đó là điều vô cùng may mắn và vinh dự. Tôi rất mong được gặp gỡ và kết nối trực tiếp với người hâm mộ Việt Nam - những người đã dành nhiều tình cảm cho tôi".

Giọng ca sinh năm 1989 thậm chí còn chia sẻ ý định học vài câu tiếng Việt để giao lưu cùng người hâm mộ trong đêm diễn được lên lịch tại TP.HCM. Ngôi sao người Mỹ cũng bày tỏ sự cảm kích khi nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ Việt Nam. Anh cho hay: "Việc một người đến từ nơi xa xôi như tôi mà âm nhạc lại được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam, đó là một phước lành lớn với tôi. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi có cơ hội đến đây và gặp gỡ khán giả trực tiếp".

Màn hủy show của ngôi sao 8X đang khiến người hâm mộ hụt hẫng, thất vọng ẢNH: ADDP

Nam nghệ sĩ cũng tâm sự ngoài biểu diễn, anh mong mình sẽ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời ở Việt Nam bởi điều này bản thân đã chờ đợi rất lâu. Anh cũng mong sớm được gặp nhiều nghệ sĩ Việt (Kay Trần, Tăng Duy Tân, Chi Pu, Mono…) cùng biểu diễn tại sự kiện.

Jason Derulo không phải sao quốc tế đầu tiên hủy show tại Việt Nam sát giờ diễn. Trường hợp của nam ca sĩ này khiến khán giả nhớ đến vụ nữ ca sĩ Mỹ Ariana Grande hủy show diễn vào tháng 8.2017 tại TP.HCM với lý do gặp vấn đề về sức khỏe, bác sĩ không cho phép cô biểu diễn tối đó và hẹn fan Việt dịp sau. Quyết định này khiến nhiều khán giả hụt hẫng thậm chí phẫn nộ.