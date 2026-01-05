Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Siêu trăng sói vừa xuất hiện cực hiếm trong 113 năm: 2026 có tới 8 siêu trăng!

Cao An Biên
Cao An Biên
05/01/2026 05:00 GMT+7

Siêu trăng sói đầu tiên 2026 xuất hiện trên bầu trời Việt Nam đêm 3.1 mà người Việt Nam vừa được chiêm ngưỡng là siêu trăng cực hiếm trong 113 năm trở lại đây, kể từ năm 1912. Vì sao vậy?

Theo trang EarthSky.com thông tin, một sự trùng hợp vũ trụ thú vị vừa mở đầu năm 2026. Trăng tròn đầu tiên của năm, là một siêu trăng trùng với thời điểm trái đất tiến gần mặt trời nhất, được gọi là điểm cận nhật vào ngày 3.1 giờ Việt Nam.

Siêu trăng xuất hiện cùng cực đại mưa sao băng

Theo thông tin trên, siêu trăng xuất hiện đêm 3.11 có nghĩa là trái đất, mặt trăng và mặt trời sẽ ở vị trí gần nhau bất thường và thẳng hàng khi năm mới bắt đầu. Sự kiện hiếm hoi này chưa từng xảy ra kể từ tháng 1.1912, tức 113 năm trước, chuyên gia cho biết.

Siêu trăng sói vừa xuất hiện cực hiếm trong 113 năm: 2026 có tới… 8 siêu trăng! - Ảnh 1.

Siêu trăng đầu tiên 2026 xuất hiện vào ngày 3.1

ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Thời điểm xảy ra siêu trăng này, chuyên gia cho biết mặt trăng sẽ trông lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn khoảng 30% so với khi trăng tròn ở điểm viễn địa. Nguồn gốc của cái tên gọi “trăng sói” bắt nguồn từ các truyền thống cổ xưa khi con người thường nghe thấy tiếng sói hú vang vọng trong những đêm mùa đông lạnh giá.

Trước đây, người ta cho rằng đó là do chúng đang đói khát, nhưng các nghiên cứu sinh học hiện đại cho thấy loài sói thực chất tận dụng ánh trăng để đánh dấu lãnh thổ, giao tiếp và phối hợp săn mồi.

Theo trang Space.com, mưa sao băng Quadrantids hoạt động và có thể quan sát được từ rạng sáng 28.12.2025 đến ngày 12.1.2026. Năm nay, mưa sao băng này đạt đỉnh điểm vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, vào ngày 3 - 4.1.2026, tức đúng thời điểm xảy ra siêu trăng. Sự kết hợp này mang tới một trải nghiệm quan sát thú vị cho người yêu thiên văn, dù ánh trăng cản trở việc quan sát mưa sao băng.

Năm 2026 có những siêu trăng nào?

Theo chuyên gia, năm 2026 có đến… 8 siêu trăng. Thực tế, chúng ta có 3 siêu trăng tròn trong năm nay và có năm siêu trăng non không quan sát được.

Trăng non xảy ra khi mặt trăng, trong quỹ đạo hằng tháng quanh trái đất nằm gần như giữa mặt trời và trái đất. Trăng tròn xảy ra khi mặt trăng, trong quỹ đạo hằng tháng, nằm ở phía đối diện của trái đất so với mặt trời.

Chuyên gia thông tin 3 siêu trăng trong năm 2026 gồm:

- Siêu trăng ngày 3.1: 362.312 km;

- Siêu trăng ngày 24.11: 360.768 km;

- Siêu trăng ngày 24.12: 356.740 km.

Siêu trăng sói vừa xuất hiện cực hiếm trong 113 năm: 2026 có tới… 8 siêu trăng! - Ảnh 2.

Đừng bỏ lỡ những siêu trăng kỳ thú trong năm 2026

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Siêu trăng tròn ngày 24.12.2026 sẽ là siêu trăng tròn gần trái đất nhất trong năm. Thêm vào đó, một siêu trăng tròn sẽ xuất hiện vào đầu năm 2027 vào ngày 22.1 với khoảng cách 357.644 km.

"Siêu trăng trông sáng hơn trăng tròn thông thường một cách rõ rệt! Đó là bởi vì đường kính đĩa của siêu trăng lớn hơn đường kính đĩa của một mặt trăng có kích thước trung bình tới 8% và độ sáng của một mặt trăng tròn có kích thước trung bình khoảng 16%.

Hơn nữa, nó còn lớn hơn đường kính đĩa của một vi trăng (mặt trăng tròn xa nhất và nhỏ nhất trong năm) tới 14% và độ sáng của vi trăng khoảng 30%. Vì vậy, hãy ra ngoài vào đêm có siêu trăng tròn. Ngay cả khi bạn chỉ là người quan sát mặt trăng bằng mắt thường, bạn vẫn có khả năng nhận thấy siêu trăng sáng hơn bình thường!", EarhSky.com thông tin.

