Siêu xe kẹt ở Sri Lanka vì xung đột Trung Đông làm gián đoạn kinh doanh

Tàu kéo ở cảng Colombo (Sri Lanka) hôm 6.3 ảnh: reuters

Reuters hôm 25.3 đề cập câu chuyện về ông Umar Ali Hyder Ali là doanh nghiệp kinh doanh siêu xe và xe cũ ở Nhật Bản và có khách hàng ở Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

Vài ngày sau khi xung đột nổ ra ở Iran, ông Hyder Ali nhận được tin một trong các chuyến hàng của mình gồm hơn 500 chiếc bị mắc kẹt giữa biển. Con tàu không thể cập cảng Sri Lanka vì nơi này chất đầy hàng hóa chuyển hướng từ Dubai (UAE).

Sau thời gian nằm chờ dài ngày trên biển, số xe đã được chuyển xuống cảng Hambantota hồi tuần trước, trễ hơn 10 ngày so với kế hoạch.

Vụ việc cho thấy cuộc khủng hoảng Trung Đông và việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã ảnh hưởng ra sao đối với giới kinh doanh xe cũ tại Nhật Bản và Hàn Quốc, phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ nhưng gộp lại tạo nên một ngành công nghiệp toàn cầu quy mô lớn.

Trong năm 2025, Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất khẩu tổng cộng 19 tỉ USD xe cũ, trong đó Nhật chiếm hơn một nửa.

Sự hoảng loạn ở cảng

Tình trạng ùn tắc tại các cảng đã gây ra tâm lý "hoảng loạn" trong một số công ty vận tải Nhật Bản, khiến nhiều đơn vị hủy chuyến. Một số đề xuất chuyển hướng hàng hóa sang Pakistan hoặc Trung Quốc. Có hãng còn yêu cầu đặt cọc đến 5.000 USD cho mỗi xe.

Ông Hyder Ali cho biết nếu tình hình trên tiếp diễn, một số xe có thể phải đưa ngược trở lại Nhật Bản. Công ty Kobe Motor của ông (trụ sở tại Yokohama) mỗi năm xuất khẩu khoảng 18.000 xe, chủ yếu sang Sri Lanka.

Hiện ông có khoảng 50 siêu xe đã qua sử dụng, gồm Rolls-Royce, Lamborghini và Ferrari, vẫn bị mắc kẹt tại Sri Lanka và Trung Quốc do tàu không thể đến Dubai, nơi khách hàng Trung Đông đang chờ nhận xe.

Vận chuyển bằng đường hàng không có thể là giải pháp cho một số khách hàng, nhưng chi phí quá cao khiến chỉ có giới siêu giàu mới đủ sức trả tiền.