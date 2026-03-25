Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Siêu xe kẹt ở Sri Lanka vì xung đột Trung Đông làm gián đoạn kinh doanh

Thụy Miên
25/03/2026 11:04 GMT+7

Việc Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 đã đẩy Trung Đông vào khủng hoảng, làm gián đoạn các tuyến vận tải biển toàn cầu và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh siêu xe và xe đã qua sử dụng.

Reuters hôm 25.3 đề cập câu chuyện về ông Umar Ali Hyder Ali là doanh nghiệp kinh doanh siêu xe và xe cũ ở Nhật Bản và có khách hàng ở Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

Vài ngày sau khi xung đột nổ ra ở Iran, ông Hyder Ali nhận được tin một trong các chuyến hàng của mình gồm hơn 500 chiếc bị mắc kẹt giữa biển. Con tàu không thể cập cảng Sri Lanka vì nơi này chất đầy hàng hóa chuyển hướng từ Dubai (UAE).

Sau thời gian nằm chờ dài ngày trên biển, số xe đã được chuyển xuống cảng Hambantota hồi tuần trước, trễ hơn 10 ngày so với kế hoạch.

Vụ việc cho thấy cuộc khủng hoảng Trung Đông và việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã ảnh hưởng ra sao đối với giới kinh doanh xe cũ tại Nhật Bản và Hàn Quốc, phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ nhưng gộp lại tạo nên một ngành công nghiệp toàn cầu quy mô lớn.

Trong năm 2025, Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất khẩu tổng cộng 19 tỉ USD xe cũ, trong đó Nhật chiếm hơn một nửa.

Sự hoảng loạn ở cảng

Tình trạng ùn tắc tại các cảng đã gây ra tâm lý "hoảng loạn" trong một số công ty vận tải Nhật Bản, khiến nhiều đơn vị hủy chuyến. Một số đề xuất chuyển hướng hàng hóa sang Pakistan hoặc Trung Quốc. Có hãng còn yêu cầu đặt cọc đến 5.000 USD cho mỗi xe.

Ông Hyder Ali cho biết nếu tình hình trên tiếp diễn, một số xe có thể phải đưa ngược trở lại Nhật Bản. Công ty Kobe Motor của ông (trụ sở tại Yokohama) mỗi năm xuất khẩu khoảng 18.000 xe, chủ yếu sang Sri Lanka.

Hiện ông có khoảng 50 siêu xe đã qua sử dụng, gồm Rolls-Royce, Lamborghini và Ferrari, vẫn bị mắc kẹt tại Sri Lanka và Trung Quốc do tàu không thể đến Dubai, nơi khách hàng Trung Đông đang chờ nhận xe.

Vận chuyển bằng đường hàng không có thể là giải pháp cho một số khách hàng, nhưng chi phí quá cao khiến chỉ có giới siêu giàu mới đủ sức trả tiền.

Khám phá thêm chủ đề

siêu xe khủng hoảng trung đông kinh doanh xe cũ Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận