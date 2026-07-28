Singapore và Indonesia đều giành chiến thắng

Singapore tạo khác biệt từ không chiến

Dù được đánh giá cao hơn nhờ các cầu thủ nhập tịch như Song Ui-jong (gốc Hàn Quốc), Kyoga Nakamura (gốc Nhật Bản), Singapore lại không tạo ra thế trận quá áp đảo trước đối thủ yếu nhất bảng khi chỉ kiểm soát bóng 55%, tạo ra 2 cơ hội trong hiệp 1. Đó là lý do phải mãi đến phút 41, Singapore mới khai thông thế bế tắc sau một pha dàn xếp đánh biên hiệu quả. Người lập công là Ilhan Fandi với cú bay người đánh đầu cực kỳ đẹp mắt.

Baker đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với Đình Bắc ẢNH: NAM TRUNG

Nhờ bàn thắng này, Singapore gỡ bỏ áp lực và chơi thanh thoát hơn. Ngay đầu hiệp 2, đội bóng đảo quốc sư tử nâng cách biệt lên 2 bàn nhờ cú đánh đầu của Song Ui-jong. Từ khoảnh khắc này, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Timor Leste. Khoảng 15 phút cuối, Timor Leste mới dồn quân lên tấn công nhưng các đường triển khai bóng của học trò HLV Ze Pedro còn đơn điệu, dễ bị bẻ gãy. Singapore đã tận dụng tốt thời cơ ở 2 lượt đầu vòng bảng để vươn lên ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối. Điều này khiến cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà VN và Singapore ngày 31.7 trên sân Mỹ Đình hứa hẹn rất gay cấn.

Highlight đội tuyển Indonesia 5-1 Campuchia: Chiến thắng hủy diệt | ASEAN Cup 2026

Indonesia thị uy sức mạnh

Cũng tối qua, Indonesia dễ dàng giành chiến thắng 5-1 trước Campuchia trên sân nhà Pakansari, áp sát đội tuyển VN (thứ nhì) trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+4 so với +7). HLV John Herdman tung ra đội hình mạnh nhất, bất chấp đối thủ yếu hơn nhiều. Indonesia kiểm soát hoàn toàn trận đấu, ghi đến 3 bàn trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Mitchell Baker (2 bàn) và Sandy Walsh.

Thậm chí "Những chiến binh Angkor" còn không tung ra nổi pha dứt điểm nào ở 45 phút đầu. Phải nhờ đến khoảnh khắc thiếu tập trung của thủ thành Nadeo Argawinata ở phút 48, Campuchia mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Tuy nhiên, cách biệt 3 bàn sớm được thiết lập trở lại khi Baker hoàn tất cú hat-trick ở phút 56 bằng pha đánh đầu trong tư thế rất thoải mái, trước khi Jens Raven ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ nhà.

Baker sẽ là nhân tố mà đội tuyển VN cần dè chừng trong cuộc đối đầu ngày 3.8 trên sân khách. HLV Kim Sang-sik phải dành sự chú ý đặc biệt đến tiền vệ trung tâm Thom Haye. Cựu tiền vệ SC Heerenveen chơi một trận quá xuất sắc với 3 kiến tạo, 8 đường chuyền tạo cơ hội và tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 91%. Đó là những con số quá đỗi ấn tượng. Ngoài ra, anh còn có nhiều pha xử lý cực kỳ khéo léo trong phạm vi hẹp.