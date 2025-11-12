Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh

Nam Sơn
Nam Sơn
12/11/2025 07:30 GMT+7

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp 2025 do Bệnh viện Phụ sản T.Ư phối hợp Hiệp hội Sản phụ khoa Pháp tổ chức trong hai ngày 9 - 10.11 tại Hà Nội.

20 phiên báo cáo chuyên đề tại hội nghị tập trung vào những vấn đề trọng tâm và xu hướng mới nhất trong sản phụ khoa hiện đại như: siêu âm trong chẩn đoán trước sinh; bảo tồn chức năng sinh sản trong ung thư; ung thư phụ khoa; di truyền - chẩn đoán trước sinh; rau cài răng lược; hỗ trợ sinh sản...

Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

GS Nguyễn Duy Ánh cho biết, AI trong sản phụ khoa hỗ trợ bác sĩ dự báo, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị

ẢNH: NGUYỄN HƯƠNG

Đặc biệt, chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo (Al) trong sản phụ khoa" mở ra hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng sản khoa. GS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, cho biết AI trong sản phụ khoa là cánh tay nối dài cho các thầy thuốc. Những dữ liệu từ AI cũng là những kinh nghiệm của những lần thăm khám trước đó, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định. AI với bộ dữ liệu lớn giúp các bác sĩ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực và còn có thể hỗ trợ trong dự báo, sàng lọc…

Theo Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại VN, sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh, và nhiều trẻ sinh non được cứu sống lại bị khuyết tật suốt đời do không được chăm sóc y tế đầy đủ. Theo số liệu năm 2024, ước tính có khoảng 13,4 triệu trẻ sinh non mỗi năm trên toàn thế giới. Tại VN, trẻ sinh non chiếm khoảng 45% tổng số ca tử vong ở trẻ sơ sinh.

