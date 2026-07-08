Sinh viên giỏi toàn khóa và lời hứa xúc động với mẹ

Sinh viên giỏi toàn khóa là món quà dành cho mẹ

Nguyễn Thành Phú đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa chuyên ngành thanh tra (Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.Đà Nẵng). Phú kể, trong khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp và được xướng tên là sinh viên giỏi toàn khóa, cảm xúc lớn nhất là hạnh phúc xen lẫn biết ơn.

"Em biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, biết ơn các thầy cô đã luôn tận tình giảng dạy và đồng hành suốt bốn năm học. Nhưng người đầu tiên em nghĩ đến lại là mẹ", Phú chia sẻ.

Mẹ của Phú qua đời ngay trước khi Phú bước vào đại học sau nhiều năm chống chọi với ung thư. Ký ức khiến Phú day dứt nhất là khi mẹ tái phát bệnh lúc Phú học lớp 11.

"Các bác sĩ khuyên mẹ nên phẫu thuật sớm nhưng mẹ chỉ nói: "Mẹ phải còn lo học xong lớp 12 rồi mẹ mới mổ". Mẹ không trì hoãn vì sợ đau mà vì lo nếu bản thân có chuyện gì thì sẽ không còn ai chăm sóc em nữa", Phú kể.

Phú là sinh viên nổi bật cả về học tập lẫn hoạt động ngoại khóa ẢNH: NVCC

Đến khi Phú gần hoàn thành lớp 12, bệnh tình của mẹ chuyển nặng và qua đời. "Đối với em, danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của bản thân mà còn là món quà em muốn gửi đến mẹ. Em tin ở một nơi nào đó, mẹ sẽ luôn dõi theo và tự hào về con trai mình", Phú tâm sự.

Sau khi mẹ mất, ba trở thành chỗ dựa duy nhất của Phú. "Ba vừa lo kinh tế vừa là điểm tựa tinh thần mỗi khi em gặp khó khăn. Em vẫn hay nói vui ba là "nhà đầu tư phi lợi nhuận" của cuộc đời mình. Ba đầu tư tất cả những gì bản thân có mà không mong nhận lại điều gì ngoài việc thấy con trưởng thành và sống tử tế", nam sinh bày tỏ.

Không chỉ học giỏi, còn chọn sống vì cộng đồng

Hành trình đại học của Phú khá đặc biệt khi trải qua 3 tên trường khác nhau sau các đợt sáp nhập. Ban đầu, Phú là sinh viên Trường ĐH Nội vụ Hà Nội (phân hiệu Quảng Nam), Phú tiếp tục học khi trường sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia, rồi tốt nghiệp dưới tên Học viện Hành chính và Quản trị công (phân hiệu TP.Đà Nẵng).

Theo Phú, mỗi lần thay đổi đều mang đến những băn khoăn ban đầu nhưng cũng mở ra cơ hội để thích nghi. "Từ năm ba, em chủ động đến các cơ quan nhà nước, văn phòng luật để học hỏi thực tế. Em nhận ra sự thay đổi không làm mình mất phương hướng mà giúp mình chủ động hơn trong học tập và định hướng nghề nghiệp", Phú chia sẻ.

Lựa chọn ngành luật, chuyên ngành thanh tra, Phú mong muốn sau này được làm việc trong khu vực công, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Nam sinh luôn nhắc mình phải học thật tốt, sống tử tế và trở thành người có ích để thực hiện lời hứa với người mẹ đã khuất ẢNH: NVCC

Trong suốt bốn năm đại học, nam sinh duy trì thành tích học tập giỏi bằng kỷ luật cá nhân. Ngoài giờ học trên lớp, Phú dành nhiều thời gian đọc giáo trình, nghiên cứu văn bản pháp luật, phân tích các vụ việc thực tiễn và thường xuyên trao đổi với giảng viên để hiểu sâu vấn đề.

Song song đó, Phú cũng là gương mặt nổi bật trong các hoạt động Đoàn và tình nguyện. Kỷ niệm khiến Phú nhớ nhất là những chuyến cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025 tại Đà Nẵng. Khi nhiều khu vực bị cô lập, với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện của trường, Phú cùng các thành viên vận động quyên góp lương thực, nhu yếu phẩm, quần áo từ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và các nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ người dân.

"Nhìn thấy nụ cười và sự xúc động của bà con khi nhận những phần quà đúng lúc khó khăn nhất, em càng hiểu ý nghĩa của tinh thần đoàn kết. Có những món quà giá trị không nằm ở vật chất mà ở việc được trao đúng thời điểm", Phú nói.

Ngoài hoạt động cứu trợ, Phú còn tham gia và chủ trì nhiều chương trình như: Đông ấm xứ Quảng, Cùng em đến trường, Hành trình tri ân - 50 năm một dải non sông, Đền ơn đáp nghĩa, sửa chữa nhà cho người già neo đơn, vận động áo ấm cho trẻ vùng cao, trao máy tính cho sinh viên khó khăn, hỗ trợ sinh viên mồ côi...

Theo Phú, học đại học không chỉ để lấy điểm số mà còn để học cách sống. "Điểm số chỉ phản ánh một phần năng lực. Một sinh viên giỏi cần có đạo đức, tinh thần trách nhiệm, khả năng tự học, tư duy phản biện, biết thích ứng và biết cống hiến cho cộng đồng", Phú chia sẻ.

Chia sẻ đến các tân sinh viên, Phú mong các bạn không chỉ học để cầm trên tay tấm bằng mà hãy học để trở thành người có tri thức, nhân cách và biết sống vì người khác.

"Quan trọng nhất là hãy yêu thương gia đình khi còn có thể. Có những người hy sinh cả cuộc đời chỉ mong chúng ta trưởng thành nhưng không phải ai cũng còn cơ hội để nói một lời cảm ơn. Chỉ cần mỗi ngày tốt hơn chính mình của hôm qua, không ngừng học hỏi và luôn giữ lòng biết ơn, sau này nhìn lại tuổi trẻ, chúng ta sẽ không phải nói hai chữ giá như", Phú tâm sự.

Nhận xét về Nguyễn Thành Phú, bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, giảng viên ngành luật, Học viện Hành chính và Quản trị công (phân hiệu TP.Đà Nẵng), cho biết Phú là sinh viên nổi bật cả về học tập lẫn hoạt động ngoại khóa.

"Tôi biết Phú từ năm nhất và trực tiếp giảng dạy em ở nhiều học phần. Điều khiến tôi ấn tượng là tinh thần trách nhiệm, sự chăm chỉ và ý thức học tập rất nghiêm túc. Không chỉ luôn nỗ lực để đạt kết quả cao trong học tập, Phú còn rất năng nổ trong các hoạt động Đoàn, tình nguyện, tích cực tham gia nhiều chương trình vì cộng đồng và có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây. Tôi đánh giá rất cao em về đạo đức, trách nhiệm và tinh thần cống hiến", cô Luyến chia sẻ.