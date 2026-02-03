Sinh viên quốc tế chuyển hướng sang Hàn Quốc

Theo báo cáo đăng trên tạp chí Korean Journal of International Migration số tháng 1, xu hướng đang diễn ra ở Hàn Quốc có thể làm thay đổi hướng đi của nhu cầu du học toàn cầu, với châu Á nổi lên như điểm đến ngày càng được quan tâm hơn trước.

Hậu quả của các chính sách ở phương Tây

Trong báo cáo đã được bình duyệt, Giáo sư Kim Do-hye chuyên ngành nhân loại học của Đại học Nữ Duksung tại Seoul (Hàn Quốc) đã phân tích những hậu quả của việc siết chặt các chính sách đối với sinh viên quốc tế tại những thị trường lâu nay như Anh, Canada và Úc. Theo nữ giáo sư, sinh viên quốc tế đang bị đổ lỗi cho những vấn đề xã hội ở các điểm đến du học lớn nhất thế giới theo sau những động thái chính trị của chính quyền các nước sở tại.

Bà Kim cũng dự đoán số lượng sinh viên châu Á vốn có truyền thống đi du học ở các nước phương Tây giờ đây có thể chuyển sang những địa điểm khác gần quê hương hơn, và Hàn Quốc trở thành điểm đến ngày càng thu hút hơn trước, theo Asia News Network.

Bên ngoài Đại học Yonsei, một trong những đại học hàng đầu của Hàn Quốc Ảnh: AFP

Cuộc nghiên cứu ghi nhận số sinh viên quốc tế ở Anh trong năm 2024 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước đó, sau khi London áp dụng một loạt các hạn chế như ngừng cấp thị thực cho người thân đi cùng đối với sinh viên bậc thạc sĩ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng liên quan đến vấn đề nhập cư.

Cũng trong thời gian này, Úc và Canada đồng thời siết chặt các quy định đối với sinh viên nước ngoài sau khi người bản xứ ngày càng than phiền về tình trạng thiếu hụt nhà ở và đối mặt cạnh tranh hơn trước khi tìm việc bán thời gian.

Ngược lại, Hàn Quốc đẩy mạnh các nỗ lực nhằm thu hút thêm sinh viên nước ngoài, xem đây là một phần của giải pháp cho những thách thức đến từ khủng hoảng nhân khẩu học như thiếu hụt lao động và cạn kiệt nguồn lực tài chính cho các trường đại học địa phương.

Hàn Quốc vượt chỉ tiêu trước 2 năm

Bắt đầu từ năm 2023, chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch đến năm 2027 sẽ thu hút 300.000 sinh viên quốc tế, trong đó 220.000 người theo các chương trình cấp bằng đại học hoặc cao hơn và thêm 80.000 người tham gia những chương trình không cấp bằng như học ngoại ngữ.

Sinh viên VN chiếm hơn 1/3 số sinh viên nước ngoài

ở Hàn Quốc Số liệu của Cơ quan Di trú Hàn Quốc ghi nhận VN là nước dẫn đầu trong số lượng sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc với 107.807 người, chiếm hơn 1/3. Quốc gia đứng thứ hai là Trung Quốc với 86.179 người. Những nước khác có số lượng sinh viên đáng kể gồm Uzbekistan (18.155), Mông Cổ (17.870) và Nepal (15.515). Điều này đến từ các chính sách giúp nâng cao sức hút của Hàn Quốc tại những thị trường trọng điểm, trong đó có VN, Uzbekistan và Kazakhstan. Những thị trường châu Á khác cũng chứng kiến sự chuyển hướng đón thêm các sinh viên quốc tế là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Malaysia.

Thời điểm khởi động chương trình, quốc gia Đông Bắc Á chỉ có hơn 207.000 sinh viên quốc tế. Đến tháng 8.2025, Cơ quan Di trú Hàn Quốc cập nhật số liệu cho thấy tổng số sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc đã đạt 305.329 người. Trong số này, 225.769 người sở hữu thị thực D-2 (dành cho chương trình đại học và sau đại học). Khoảng 79.500 người khác sử dụng thị thực D-4-1 để học tiếng Hàn.

Con số trên cho thấy Hàn Quốc gần như đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2027, sớm hơn 2 năm so với dự định. Số lượng sinh viên quốc tế tính đến tháng 8.2025 cũng tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và tăng 47% so với mức nền giữa năm 2023.