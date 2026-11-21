Nhóm sáng tạo chậu cây thông minh gồm Âu Dương Uyên Nhi (trưởng nhóm), Dương Gia Lực, Huỳnh Trần Nhã Uyên, Đặng Vĩ Danh và Huỳnh Thanh Oai. Sản phẩm Synora có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với không gian gia đình, văn phòng nhưng tích hợp hệ thống linh kiện điện tử gồm bo mạch điều khiển, cảm biến, khoang chứa nước và máy bơm tự động.

Nhóm sinh viên sáng tạo chậu cây thông minh Synora ẢNH: DUY TÂN

Điểm nổi bật của sản phẩm là khả năng tự theo dõi độ ẩm đất. Khi cảm biến phát hiện đất khô dưới ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ kích hoạt máy bơm, đưa nước từ khoang chứa đến khu vực trồng cây. Nhờ đó, người dùng không cần thường xuyên kiểm tra hay tưới cây thủ công.

Uyên Nhi cho biết, ý tưởng xuất phát từ thực tế nhiều người yêu thích cây xanh nhưng bận rộn, thường xuyên đi xa nên khó duy trì việc chăm sóc. Với Synora, nhóm mong muốn ứng dụng công nghệ để việc trồng cây trở nên thuận tiện hơn. Sản phẩm còn kết nối với điện thoại qua ứng dụng riêng, sử dụng wifi để người dùng theo dõi các thông số môi trường, kiểm tra tình trạng cây và điều khiển hệ thống từ xa.

Chậu cây thông minh Synora tích hợp công nghệ hỗ trợ chăm sóc cây từ xa ẢNH: DUY TÂN

Nhóm chia quá trình thực hiện thành 2 phần chính: phát triển phần cứng và lập trình ứng dụng. Các thành viên lần lượt lắp ráp mạch, cài đặt cảm biến, hệ thống tưới tự động, sau đó xây dựng phần mềm kết nối với chậu cây. Quá trình này đòi hỏi các bộ phận phải được thử nghiệm để bảo đảm phối hợp ổn định.

Không chỉ tự động tưới nước, Synora còn được định hướng tích hợp AI nhằm hỗ trợ người dùng nhận biết và chăm sóc cây. Thông qua cảm biến, sản phẩm ghi nhận độ ẩm đất, độ ẩm không khí và lượng nước trong khoang chứa, sau đó truyền dữ liệu về ứng dụng. Từ những thông số này, AI được kỳ vọng cung cấp thông tin, gợi ý cách chăm sóc phù hợp, nhất là với người mới trồng cây.

Chị Lê Thị Hồng Thương (ngụ P.Hưng Lợi, TP.Cần Thơ) đánh giá sản phẩm có tính tiện ích nhờ khả năng đo độ ẩm, tự động tưới và hỗ trợ chăm sóc cây từ xa. Theo chị, đây là giải pháp phù hợp với những người không có nhiều thời gian.

Nhóm giới thiệu sản phẩm đến các bạn sinh viên ẢNH: DUY TÂN

Ngoài hộ gia đình, Synora còn có tiềm năng ứng dụng tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, quán cà phê và văn phòng - những nơi thường bố trí nhiều cây xanh nhưng cần nhân lực chăm sóc thường xuyên. Chị Nguyễn Thị Hồng Đoan, đại diện Mekong Sil Ecolodge (P.An Bình, TP.Cần Thơ) cho rằng sản phẩm sẽ có thêm cơ hội ứng dụng nếu được phát triển đa dạng mẫu mã, kích thước để phù hợp với từng không gian.

Theo thầy Võ Thiên Ân, giảng viên bộ môn Khởi nghiệp, Trường ĐH FPT Cần Thơ, dự án có thể mở rộng sang lĩnh vực trồng rau và cây thực phẩm tại hộ gia đình đô thị. Công nghệ cảm biến, điều khiển tự động sẽ giúp người trồng theo dõi các thông số môi trường, từ đó có cơ sở điều chỉnh chế độ chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng phù hợp.

Với nhóm sinh viên, chậu cây thông minh Synora không chỉ là sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống mà còn là cơ hội vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn, từng bước hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo.