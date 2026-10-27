Trong 2 ngày 26 và 27.10, đông đảo sinh viên ghé đến khu vực giao lưu văn hóa, trải nghiệm mặc trang phục truyền thống và tìm hiểu nhiều nét văn hóa đa dạng được trưng bày ngay tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Trải nghiệm nhiều điều mới mẻ

Khu vực giao lưu văn hóa được 6 khoa ngoại ngữ của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đồng tổ chức ngay tại không gian của trường. Lần lượt những nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc hiện lên đan xen với nền văn hóa Pháp, Nga và các nước sử dụng tiếng Anh, tạo nên khung cảnh đa dạng sắc màu văn hóa, thu hút đông đảo sinh viên quan tâm.

Sinh viên thích thú như được... đi du lịch nhiều nước ngay tại trường ẢNH: THẾ DUY

Tại khu vực nét văn hóa Nga, hàng búp bê Matryoshka nổi tiếng của xứ sở Bạch Dương được trưng bày thu hút nhiều sự quan tâm, tò mò. Nhiều bạn còn bày tỏ sự bất ngờ khi được biết thông tin những con búp bê Matryoshka nhỏ nhất có kích cỡ chỉ bằng một phần móng tay. Ngoài ra, nhiều sinh viên cũng vô cùng tỉ mỉ, ngồi tô từng gam màu và cắt dán chiếc mũ Kakoshnik truyền thống của người Nga.

Vũ Trần Nhật Hạ, sinh viên năm nhất Khoa Tiếng Nga, bày tỏ sự háo hức khi lần đầu được trải nghiệm các hoạt động giao lưu đa văn hóa tại môi trường ĐH. "Điều đặc biệt là chúng mình được gặp và trò chuyện trực tiếp với người Nga. Ngoài ra, vì bảng chữ cái tiếng Nga vô cùng đặc biệt, việc mình được tự tay viết tên bản thân bằng tiếng Nga cũng mang lại nhiều điều thú vị" nữ sinh bày tỏ.

Nhật Hạ tươi cười cùng bảng tên tiếng Nga trên tay vừa do chính nữ sinh viết lên ẢNH: THẾ DUY

Búp bê nổi tiếng của xứ sở Bạch Dương cũng góp mặt tại sự kiện ẢNH: THẾ DUY

Tại khu vực giao lưu văn hóa Nhật, sinh viên được trải nghiệm chơi các trò chơi dân gian của trẻ em Nhật, mặc đồ truyền thống, hóa thân thành những nhân vật bước ra từ truyện tranh. Nguyễn Văn Đạt, sinh viên năm nhất Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cùng nhóm bạn đến tham quan khu vực trưng bày văn hóa Nhật Bản và trải nghiệm mặc thử đồ truyền thống của người Nhật. Ban đầu nam sinh không giấu được vẻ bối rối nhưng sau cùng lại cười khoái chí vì trải nghiệm đặc biệt. "Lần đầu tiên được khoác lên trang phục truyền thống của người Nhật, bản thân mình cảm thấy khá thú vị và vô cùng lạ lẫm", Đạt bày tỏ.

Với nhiều tân sinh viên, đây chính là hoạt động đặc biệt để các bạn có cơ hội trải nghiệm và học hỏi thêm nhiều kiến thức về văn hóa của đa dạng các quốc gia. Giúp các bạn có điều kiện để thực hành văn hóa ngay tại ngôi trường đang theo học.

Sinh viên trải nghiệm trò chơi truyền thống của trẻ em Nhật Bản ẢNH: THẾ DUY

Nữ sinh khoác lên trang phục Nhật Bản trông giống như nhân vật từ truyện tranh ẢNH: THẾ DUY

Tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu nhiều nền văn hóa

Điều đặc biệt mà người viết ghi nhận được chính là tại các không gian trưng bày về văn hóa các quốc gia hoàn toàn do sinh viên phụ trách. Các bạn sẽ đảm nhiệm nhiều vai trò, trực tiếp thuyết minh về khu vực của khoa chuyên môn, đồng thời đảm nhiệm cả vai trò hỗ trợ mặc trang phục truyền thống, và còn truyền đạt ngoại ngữ bằng những câu nói ngắn, dễ nhớ.

Cách khu vực văn hóa Nhật không xa chính là nơi trưng bày của Khoa Tiếng Hàn Quốc, nổi bật chính là những bộ Hanbok truyền thống nhiều màu sắc, sinh viên được trải nghiệm mặc thử và tạo dáng dịu dàng, toát lên vẻ lịch thiệp, trang nhã.

"Suốt từ sáng, mình trải nghiệm nhiều hoạt động khu vực giao lưu văn hóa, mình được viết tên bằng tiếng Hàn, chơi các trò chơi văn hóa quanh khu vực của Khoa Tiếng Hàn Quốc", Nguyễn Thị Mai Tiền, sinh viên năm nhất của Khoa Tiếng Nhật chia sẻ.

Những bộ Hanbok được khoác lên tại không gian văn hóa Hàn Quốc ẢNH: THẾ DUY

Đi cùng với Tiền, Nguyễn Phạm Hồng Ngọc, cùng là sinh viên Khoa Tiếng Nhật, lại đặc biệt ấn tượng với hoạt động trang trí chuông gió tại khu vực văn hóa Nhật Bản.

Nguyễn Trung Gia Hiếu, sinh viên năm 3 Khoa Tiếng Hàn Quốc, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thì chia sẻ: "Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, mình được hỗ trợ các bạn sinh viên mặc Hanbok, giới thiệu cho các bạn về những trò chơi dân gian của Hàn Quốc".

ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

Sinh viên cùng học giao tiếng Pháp với những mẫu câu cơ bản ẢNH: THẾ DUY

Được thể hiện từng nét bút trong bức thư pháp cũng chính là hoạt động mà Bùi Thị Tuyết Ngân, sinh viên Khoa Tiếng Trung, vô cùng thích thú. Khoác trên mình bộ Hán phục, nữ sinh tươi cười chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên và cho biết thông qua hoạt động giao lưu văn hóa không chỉ giúp sinh viên được chứng kiến tận mắt hay trải nghiệm mặc thử đồ mà còn mở rộng đến việc tham gia thực hành nét văn hóa đặc trưng của một quốc gia, hiểu hơn về chuyên ngành mình đang theo học.