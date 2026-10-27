Chàng trai sinh ra ở Matxcơva là Nam vương ĐH Kinh tế quốc dân

Từ cậu bé sinh ra ở Nga đến ngôi vị nam vương

Câu chuyện về ngày Quang chào đời tại Matxcơva được chàng trai nhớ đến qua lời kể của gia đình. Dù không có nhiều ký ức về nơi mình sinh ra, Quang vẫn xem đây là một chi tiết đặc biệt trong câu chuyện cuộc đời.

“Bố mẹ mình quen biết và yêu nhau trong thời gian học tiến sĩ và làm việc tại Matxcơva. Khi mới 11 tháng tuổi, gia đình đưa mình trở về Việt Nam và được ông bà ngoại nuôi dạy tại Lào Cai, trước đây là Yên Bái”, Quang kể.

Sinh ra ở Matxcơva, Quang vẫn xem đây là một chi tiết đặc biệt trong câu chuyện cuộc đời ẢNH: NVCC

Có lẽ vì thế mà dù sinh ra ở nước ngoài, Quang vẫn lớn lên với tuổi thơ rất đẹp tại Việt Nam, gắn bó với gia đình và những người thân của mình. Vì trở về Việt Nam từ khi còn quá nhỏ, Quang không có nhiều kỷ niệm về nước Nga. Tuy vậy, chàng trai vẫn mong một ngày có dịp trở lại Matxcơva, tận mắt ngắm tuyết rơi tại nơi mình chào đời.

Hiện đang theo học tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Quang vừa ghi thêm dấu mốc mới khi đăng quang Nam vương cuộc thi Sinh viên thanh lịch Trường ĐH Kinh tế quốc dân 2026. Chàng trai cho biết đã mong muốn tham gia cuộc thi từ những ngày đầu bước chân vào trường. Bên cạnh tình cảm dành cho ngôi trường mình theo học, Quang muốn thử sức ở một lĩnh vực mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh sinh viên năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng trải nghiệm.

“Trước cuộc thi, mình không đặt nặng chuyện phải giành ngôi vị cao nhất. Mình chỉ mong có cơ hội học hỏi, vượt qua giới hạn của bản thân và thử sức ở những lĩnh vực chưa thực sự giỏi. Vì vậy, khi được xướng tên ở vị trí nam vương, mình cũng thật sự bất ngờ”, Quang chia sẻ.

Nam vương Hoàng Nhật Quang ẢNH: NVCC

Trong hành trình dự thi, catwalk và phần thi tài năng là hai thử thách khiến Quang nỗ lực nhiều nhất. Nam sinh cho biết may mắn nhận được sự hỗ trợ từ những người anh, người bạn và các đơn vị đồng hành để hoàn thiện phần thể hiện của mình trên sân khấu.

Nhìn lại hành trình này, Quang cho rằng sự nỗ lực của bản thân là điều cần thiết, nhưng sự đồng hành của mọi người cũng góp phần quan trọng vào kết quả cuối cùng. “Đôi khi, để làm được một điều gì đó, không nhất thiết phải tự mình giỏi tất cả mọi thứ. Quan trọng là biết mình còn thiếu điều gì, chủ động học hỏi và trân trọng những người sẵn lòng giúp đỡ mình”, Quang chia sẻ.

Không dừng lại ở danh hiệu nam vương

Không chỉ có danh hiệu nam vương, Quang còn chú trọng việc học và phát triển các kỹ năng phục vụ định hướng nghề nghiệp. Nam sinh hiện có điểm học tập trung bình tích lũy là 3.6/4.0, chứng chỉ IELTS 7.0 và hoàn thành ba chứng chỉ MOS về Word, Excel, PowerPoint. Quang cũng từng nhận học bổng khuyến khích học tập.

Quang vừa đăng quang ngôi vị Nam vương của Trường ĐH Kinh tế quốc dân ẢNH: NVCC

Song song với việc học, Quang tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, câu lạc bộ sinh viên và công việc dẫn chương trình… Theo Quang, việc theo đuổi nhiều hoạt động cùng lúc đòi hỏi bản thân phải chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên.

“Có những giai đoạn lịch trình dày đặc vì vừa học trên trường, vừa làm MC, tham gia hoạt động ngoại khóa và chuẩn bị cho các mục tiêu cá nhân. Cho nên mình không nghĩ bản thân lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng. Mệt thì nghỉ một chút, sắp xếp lại công việc rồi tiếp tục”, nam sinh chia sẻ.

Bên cạnh việc học, Quang còn theo đuổi công việc MC. Quang cho biết công việc này mang đến cho bản thân cơ hội rèn luyện khả năng giao tiếp, diễn đạt và kết nối với mọi người. “Qua những lần đứng trên sân khấu, mình nhận ra dẫn chương trình không đơn thuần là nói hay, thể hiện sự tự tin, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị, khả năng lắng nghe và xử lý tình huống”, Quang nói.

Song song với việc học, Quang theo đuổi công việc MC ẢNH: NVCC

Sau khi đăng quang, Quang kỳ vọng danh hiệu sẽ mở ra thêm cơ hội để học hỏi, phát triển bản thân và thử sức ở những lĩnh vực mới.

Với nam sinh, danh hiệu nam vương không phải đích đến cuối cùng hay dấu mốc cho thấy bản thân đã hoàn hảo. “Mình hy vọng mọi người không chỉ nhớ đến mình với danh hiệu nam vương này, mà còn qua những giá trị thực tế mà bản thân có thể tạo ra trong chặng đường phía trước”, Quang chia sẻ.

Phạm Tuấn Ngọc, Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024, thành viên ban giám khảo đêm chung kết, đánh giá Hoàng Nhật Quang có ngoại hình sáng, phong thái tự tin và kỹ năng sân khấu tốt. Bên cạnh đó, kiến thức, tư duy và khả năng giao tiếp cũng là những điểm mạnh giúp nam sinh tạo dấu ấn tại cuộc thi.

“Tôi tin Quang có nhiều tiềm năng phát triển ở những đấu trường lớn hơn, đặc biệt với kinh nghiệm MC và thế mạnh về giọng nói. Nếu biết phát huy những lợi thế này, kết hợp với kiến thức và tư duy sẵn có, bạn hoàn toàn có thể lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ”, Tuấn Ngọc cho biết.