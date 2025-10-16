Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Sinh viên trường ĐH nào được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 nhiều nhất?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
16/10/2025 12:48 GMT+7

Đến nay nhiều trường ĐH đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dựa trên kế hoạch đào tạo chung của năm học 2025-2026.

Vào ngày 13.10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của người lao động từ phương án nghỉ Tết Nguyên đán mà Bộ Nội vụ đề nghị.

Sinh viên trường ĐH nào được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài nhất? - Ảnh 1.

Tết Nguyên đán là dịp để sinh viên được kết nối, chia sẻ qua những hoạt động mang ý nghĩa truyền thống sum vầy bên gia đình sau những ngày học tập

ẢNH: Q.T

Theo đó, lịch nghỉ tết kéo dài 9 ngày từ 14.2.2026 đến hết 22.2.2026, tức 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ.

Tuy nhiên, căn cứ vào kế hoạch học tập, khung thời gian đào tạo của mỗi trường ĐH, lịch nghỉ tết của sinh viên và giảng viên thường bắt đầu sớm hơn và kết thúc trễ hơn so với lịch trên.

Dựa theo lịch nghỉ tết âm lịch mà các trường công bố đến thời điểm này, đa số các trường cho sinh viên nghỉ tết 14 ngày. Một số trường 19, 20 ngày hoặc kéo dài 3-4 tuần.

Trường có dự kiến thời gian nghỉ ngắn nhất là Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, 13 ngày. Trong khi đó, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho sinh viên nghỉ dài nhất, 29 ngày.

Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của hơn 40 trường ĐH:

Sinh viên trường ĐH nào được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài nhất? - Ảnh 2.

Sinh viên trường ĐH nào được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài nhất? - Ảnh 3.

Sinh viên trường ĐH nào được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài nhất? - Ảnh 4.

Sinh viên trường ĐH nào được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài nhất? - Ảnh 5.

 

