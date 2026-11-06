Smartphone Android hướng đến kiểu màn hình rộng hơn

Theo những rò rỉ mới nhất từ chuyên gia Digital Chat Station trên Weibo, Xiaomi được cho là đang chuẩn bị cho ra mắt một chiếc smartphone dạng thanh rộng. Chiếc điện thoại này được cho là có kích thước màn hình tương tự như màn hình ngoài của Galaxy Z Fold8, nhưng không có khả năng gập lại.

Những chiếc smartphone kiểu dáng phablet đang thực sự trở lại ẢNH: HUAWEI

Digital Chat Station cho biết, thiết bị này của Xiaomi sẽ được trang bị cảm biến vân tay ở cạnh bên, một tính năng thường thấy trên các điện thoại gập. Thiết kế này được cho là phù hợp vì cảm biến vân tay quang học hoặc siêu âm dưới màn hình uốn cong hiện tại vẫn chưa khả thi.

Mặc dù Digital Chat Station không tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về chiếc smartphone mới, nhưng có thể dự đoán nó sẽ sử dụng màn hình tương tự như màn hình ngoài của Xiaomi 18 Fold. Đối thủ cạnh tranh của Xiaomi, iPhone Duo, hiện có màn hình ngoài 5,38 inch với tỷ lệ khung hình gần 3:2. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật cụ thể như chip, hệ thống camera và pin vẫn chưa được xác nhận.

Nhiều thương hiệu bắt đầu quan tâm đến smartphone màn hình rộng

Đáng chú ý, Xiaomi không phải là thương hiệu đầu tiên tham gia vào xu hướng smartphone màn hình rộng. Huawei đã ra mắt Pura X View, chiếc smartphone màn hình rộng không gập đầu tiên, với hơn 280.000 chiếc đã được bán ra chỉ trong 5 ngày đầu tiên.

Huawei Pura X View có doanh số khá tốt sau 5 ngày mở bán ẢNH: HUAWEI

OPPO cũng đang phát triển mẫu smartphone riêng mang tên Reno X, dự kiến sẽ có hai camera 200 MP ở mặt sau, cho thấy sản phẩm có cấu hình cao cấp và mức giá đắt đỏ. Ngoài ra, vivo và HONOR cũng đang nghiên cứu các phiên bản tương tự.

Sự trở lại của smartphone màn hình rộng, hay còn gọi là phablet, đang dần trở thành xu hướng. Mặc dù những chiếc điện thoại màn hình lớn này từng phổ biến, nhưng chúng không phải là thiết bị dễ sử dụng, đặc biệt là khi thao tác bằng một tay. Tuy nhiên, có vẻ như thị trường đang quay trở lại với thiết kế này.

Mặc dù vậy, trải nghiệm cá nhân của nhiều người với các thiết bị màn hình rộng như iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 cho thấy rằng việc sử dụng chúng ở trạng thái gập không thoải mái. Mặc dù chưa có cơ hội thử nghiệm các mẫu smartphone màn hình phẳng rộng, nhưng nhiều người dự đoán trải nghiệm người dùng sẽ tương tự.