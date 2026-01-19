Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Smartphone mới ra liên tục, người dùng vẫn 'án binh bất động'

Kiến Văn
19/01/2026 20:43 GMT+7

Trong khi những người đam mê công nghệ có thể thường xuyên nâng cấp smartphone để trải nghiệm công nghệ mới, phần lớn người dùng lại không như vậy.

Theo SlashGear, nhiều người dùng hiện nay có những lý do khác nhau nhưng rất đơn giản khi muốn thay đổi smartphone. Một số lý do chính mà họ đặt ra bao gồm thời lượng pin lâu hơn, camera chất lượng tốt hơn, hiệu suất cao hơn, hoặc chỉ đơn giản là một màu sắc mới.

Smartphone mới ra liên tục, người dùng vẫn 'án binh bất động' - Ảnh 1.

Các cải tiến trên smartphone hiện nay vẫn chưa đủ lôi kéo mọi người đẩy nhanh việc nâng cấp

ẢNH: REUTERS

Bức tranh smartphone đã thay đổi

Mặc dù ba nhà sản xuất smartphone hàng đầu tại Mỹ gồm Apple, Samsung và Google đều ra mắt dòng sản phẩm mới mỗi năm, nhưng không phải người dùng nào cũng sẵn sàng nâng cấp thiết bị thường xuyên.

Kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007, công nghệ đã phát triển nhanh chóng, với smartphone ngày càng thông minh hơn và đáp ứng hầu hết nhu cầu của người dùng. Nhiều người từng nâng cấp hằng năm để theo kịp xu hướng, nhưng thời gian giữ smartphone trung bình hiện nay đã tăng lên khoảng 3 năm.

Một nghiên cứu của Assurant vào tháng 9.2025 cho thấy tuổi thọ trung bình của các thiết bị được đổi trả đã lập kỷ lục mới là 3,88 năm. Theo khảo sát của Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) vào năm 2024, khoảng 33% người mua iPhone đã giữ điện thoại cũ ít nhất 3 năm.

Sự chậm lại trong phát triển công nghệ không phải là lý do duy nhất khiến người dùng ít nâng cấp thiết bị hơn. Chi phí, hiệu suất và khả năng cập nhật phần mềm cũng là những yếu tố quan trọng. Mặc dù các chiến dịch quảng cáo cho dòng smartphone mới của Apple rất nổi bật, nhiều người vẫn không vội vàng nâng cấp, bởi lẽ chất lượng của các điện thoại hiện đại, đặc biệt là thời lượng pin, đã được cải thiện đáng kể. Nhiều người dùng chỉ quyết định nâng cấp khi thời lượng pin giảm rõ rệt, vốn thường mất vài năm.

Smartphone mới ra liên tục, người dùng vẫn 'án binh bất động' - Ảnh 2.

Thời lượng pin smartphone ngày nay đã cải thiện nhiều, trong khi đó là một trong những quan tâm lớn nhất của người dùng

ẢNH: K. VĂN

Khi smartphone ngày càng bền bỉ

Ngoài ra, nhiều người chọn mua bảo hiểm cho smartphone để bảo vệ trước hư hỏng và mất cắp, từ đó giúp việc sửa chữa smartphone hư hỏng dễ dàng và tiết kiệm hơn so với việc mua mới. Chi phí cũng là một yếu tố quan trọng, chẳng hạn iPhone 17 có giá khởi điểm 799 USD, trong khi Galaxy S25 FE có giá 709,99 USD. Ngay cả khi trả góp, việc mua smartphone mới cũng có thể làm tăng đáng kể hóa đơn hằng tháng.

Cuối cùng, nhiều người dùng thường đợi đến khi smartphone hiện tại không còn nhận được bản cập nhật phần mềm mới trước khi quyết định nâng cấp. Nếu thiết bị vẫn nhận được các bản cập nhật bảo mật và hệ điều hành, nhiều người không cảm thấy cần thiết phải mua một chiếc điện thoại mới.

Tóm lại, sự chậm lại trong xu hướng nâng cấp smartphone không chỉ do công nghệ phát triển chậm lại mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như chi phí, hiệu suất và khả năng cập nhật phần mềm.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone Apple Samsung thời lượng pin Độ bền
