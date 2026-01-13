Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV

Mai Hà
Mai Hà
13/01/2026 20:10 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và lực lượng tham gia phục vụ đại hội sẵn sàng cho buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng 14.1.

Sáng 13.1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi sơ duyệt.

Sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV diễn ra vào sáng 14 . 1 - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng XIV

ẢNH: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư và đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại hội trường chính nơi sẽ diễn ra Đại hội XIV; các không gian trưng bày sách, báo, ấn phẩm phục vụ đại hội; khu trưng bày ảnh "Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới"; các phòng chức năng, hỗ trợ kỹ thuật; Trung tâm báo chí; Trung tâm chỉ huy; công tác y tế, phần âm thanh, ánh sáng.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trên tinh thần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nốt các nội dung như trang trí khánh tiết tại hội trường chính, sảnh vào bảo đảm tính mỹ thuật, trang trọng...

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, tất cả các nội dung, phần việc còn lại cần phải được hoàn thiện vào cuối ngày 13.1. Trung tâm Báo chí sẵn sàng trước lễ khai trương và họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng vào chiều 14.1.

Nhấn mạnh yêu cầu cao, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia phục vụ đại hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào sáng 14.1, đảm bảo các nội dung theo đúng kế hoạch.

100% cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

