Sở GD-ĐT TP.HCM lấy ý kiến 7 khoản thu, mức thu áp dụng năm học mới

Ngày 5.8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã gửi văn bản đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, sở, ban ngành, UBND xã, phường, đặc khu, các cơ sở giáo dục công lập xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập.

Danh mục các khoản thu trong trường công lập

Theo Sở GD-ĐT, do yêu cầu cấp bách, Sở GD-ĐT đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị quan tâm góp ý đối với nội dung dự thảo tờ trình ban hành quyết định trong vòng 3 ngày làm việc để sở này có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình tham mưu UBND TP theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời trình ban hành quy định trước khi năm học mới 2026-2027 bắt đầu.

Danh mục các khoản thu và mức thu các cơ sở giáo dục công lập bao gồm từ mầm non cho đến THPT, phân thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Nhóm 2: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bao gồm 7 khoản:

Dịch vụ ăn uống, bán trú, nội trú: Suất ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, nước uống, dịch vụ phục vụ ăn sáng, dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý bán trú, thiết bị , vật dụng phục vụ học sinh bán trú…

Suất ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, nước uống, dịch vụ phục vụ ăn sáng, dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý bán trú, thiết bị , vật dụng phục vụ học sinh bán trú… Dịch vụ đưa đón học sinh.

Dịch vụ công nghệ, học tập số.

Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống.

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (không bao gồm tiền ăn).

Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động khác đáp ứng nhu cầu phát triển toàn toàn diện của người học: Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, câu lạc bộ; Dịch vụ tổ chức dạy tin học; Dịch vụ tổ chức dạy ngoại ngữ; Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số; Dịch vụ tổ chức giáo dục STEM; Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, câu lạc bộ; Dịch vụ tổ chức dạy tin học; Dịch vụ tổ chức dạy ngoại ngữ; Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số; Dịch vụ tổ chức giáo dục STEM; Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế. Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ sở giáo dục: Dịch vụ sử dụng máy lạnh, trông giữ xe máy, xe điện cho phụ huynh, học sinh…

Dự thảo tờ trình chi tiết các nội dung trong danh mục thu áp dụng tại các trường công lập từ mầm non đến THPT ẢNH: BÍCH THANH

Ở mỗi khoản thu, trong dự thảo tờ trình của Sở GD-ĐT có đưa ra các nội dung, mức thu chi tiết áp dụng cho từng cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cho từng nhóm đối tượng.

Chi tiết nội dung các khoản thu, mức thu, bạn đọc xem TẠI ĐÂY.

Còn với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì khoản thu "Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam" áp dụng theo mức thu quy định với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Các khoản thu còn lại có mức thu tối đa bằng 2 lần mức thu áp dụng với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên nêu trên.

Công khai trường học lạm thu trên phương tiện thông tin đại chúng

Trong dự thảo tờ trình của Sở GD-ĐT có nêu rõ, các mức thu quy định tại quyết định này là mức thu tối đa. Sở GD-ĐT, các địa phương theo phân cấp quản lý căn cứ điều kiện và tình hình thực tế hướng dẫn xây dựng mức thu phù hợp áp dụng tại địa phương nhưng không vượt quá mức thu quy định. Cơ sở giáo dục thống nhất với phụ huynh học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức trần quy định, trên tinh thần tự nguyện theo nhu cầu tham gia dịch vụ của người học.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường thống nhất với phụ huynh học sinh về các mức thu ẢNH: NHẬT THỊNH

Mức thu cụ thể phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, phù hợp với khả năng đóng góp của phụ huynh học sinh. Công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi tổ chức thực hiện.

Trong dự thảo tờ trình quyết định cũng phân cấp trách nhiệm Sở GD-ĐT thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục công lập, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định; kiểm tra công tác hướng dẫn thu chi đầu năm học của UBND phường, xã, đặc khu theo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực giáo dục;

Đồng thời công khai danh sách các cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm.